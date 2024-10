Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Vanderer Vanderer, la trasformazione del Citroën Berlingo XL in un mini-camper

Quando il mini detta legge. La start-up Vanderer, con sede a Kampten, nel sud della Germania, ha presentato nel 2021 un modello davvero fuori dall’ordinaria. Non appena il pubblico e la critica lo hanno visto coi loro occhi sono sobbalzati dalla sedia. Mentre divampano le auto di grandi dimensioni, il mini-camper realizzato dalla compagnia tedesca si muove controcorrente.

Attraverso la realizzazione di van “small size” multifunzionali, il produttore ha pensato di andare incontro a chi cercava (e cerca) un mezzo adatto al quotidiano. Il versatile Citroën Berlingo XL funge da base, rivisitato secondo uno stile unico, altamente caratteristico. Convertito in un “trilocale su ruote”, dispone di ogni comfort necessario, pure in caso di avventure outdoor.

Lungo 475 cm e larga 185 cm, il Citroën Berlingo XL riscuote già una certa popolarità grazie alla spiccata duttilità. Eppure, ciò costituisce un semplice punto di partenza per Vanderer. Che ne ha sfruttato le peculiarità al fine di offrire un mini-camper duttile. Capace di destreggiarsi in maniera ottimale tra le affollate vie urbane, all’occorrenza sa trasformarsi in un rifugio confortevole. Alla base del progetto, un’idea semplice: soddisfare “palati” differenti.

La chiave è la modularità

Come ripetuto a più riprese, la chiave del Citroën Berlingo XL by Vanderer è la modularità. In pochi e semplici gesti, cambia “volto” e affronta qualsiasi ostacolo. Basta reclinarne i sedili posteriori e affiora un comodo divano a forma di L. La soluzione ideale in vista di una gita al campeggio. La cucina estraibile, disponibile con fornello a gas o, in alternativa, un fornello a induzione, consente di cucinare sia all’interno che all’esterno del veicolo.

Inoltre, il tetto a soffietto garantisce spazio in abbondanza per stare in piedi. E aggiunge un secondo vano con materasso matrimoniale, cosicché la soluzione sia perfetta pure di notte. Oltre a esaltarne l’abitabilità, il tetto apribile assicura una vista panoramica, ideale per godersi i paesaggi durante le soste in campeggio. A bordo trova spazio un massimo di quattro persone, con due posti letto nel vano principale e altri due nel tetto a soffietto. Tuttavia, la rivisitazione di Vanderer può accogliere fino a sette passeggeri, un dettaglio che strizza l’occhio a famiglie numerose o a piccole comitive di amici.

Pacchetti e prezzi

Più viene analizzato nei particolari, più emerge la cura riposta da Vanderer nel Berlingo XL. Esso è, ad esempio, equipaggiato con una riserva d’acqua di 20 litri e una batteria agli ioni di litio. L’accumulatore fornisce abbastanza energia da alimentare sia la cucina sia dispositivi esterni, tipo il computer o il telefono. Per i ferventi ecologisti, esiste l’opzione dei pannelli solari, affinché il camper sia al 100% autonomo dal punto di vista energetico.

Il prezzo base del mini-camper parte da circa 28.000 euro: competitivo, alla luce delle caratteristiche sopra indicate. In aggiunta, è possibile aggiungere un pacchetto elettrico alternativo, comprensivo di batteria aggiuntiva al litio, pannelli solari e illuminazione a LED. Tra gli altri optional, un comfort pack da 2.800 euro annovera volante multifunzione, specchietti retrovisori elettrici e una potente stufa da 2 kW per un ambiente caldo nelle notti fredde. Infine, un package da 2.140 euro include una retro-camera con visione a 180 gradi, navigatore Connect DAB e ricarica induttiva per smartphone.