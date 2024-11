A sette o a nove posti, il nuovo VAN Hyundai Staria introduce per la prima volta nel mercato italiano la motorizzazione ibrida in un modello della categoria

Il nuovo Hyundai Staria Full-Hybrid arriva in Italia per cambiare le regole del trasporto multiporpose. Rivolto sia ai professionisti sia alle famiglie, il VAN introduce una motorizzazione ibrida, che lo rende unico nella sua categoria. I progettisti della Casa sudcoreana hanno pensato di abbracciare la transizione ecologica pure nei mezzi pesanti, in anticipo rispetto ai diretti competitor.

Funzionerà l’esperimento? La squadra di lavoro ne è convinta, sebbene sarà il campo (leggi “concessionarie”) a pronunciare il verdetto. Comunque, il veicolo ha anche altre carte da giocarsi, nella fattispecie un look futuristico, un abitacolo e tecnologie evolute. Ciò le permette di rispondere alle esigenze di comfort e versatilità del pubblico odierno, aprendo un’inedita frontiera per i multispazio a 7 e 9 posti.

Design futuristico ispirato alla natura

Il design è ispirato alla curva di luce che si staglia all’orizzonte al sorgere del sole. Aerodinamica e pulita, la silhouette prevede linee eleganti, raccordanti il frontale al “lato B”. La linea di cintura abbassata e i grandi finestrini panoramici trasmettono una sensazione di spaziosità e offrono agli occupanti una vista sull’ambiente circostante, quasi come se il salotto di bordo interagisse con il paesaggio. A rendere la Staria subito riconoscibile ci pensa poi il frontale, caratterizzato da una linea luminosa orizzontale, volta a unire le luci diurne.

Non passa inosservato neppure il posteriore: un ampio finestrino e fanali allungati, decorati dal Parametrix Pixel, accentuano il carattere distintivo. Il paraurti abbassato facilita le operazioni di carico e scarico del bagagliaio, affinché il neoarrivato dia un valido aiuto a chi trasporta spesso oggetti voluminosi.

Interni definiti per il comfort e la funzionalità

Con il suo approccio progettuale “inside-out”, Hyundai ha dato priorità assoluta alla funzionalità e alla comodità degli interni. Puntando su un layout flessibile, mira a soddisfare le necessità sia di chi usa Staria per lavoro sia di chi lo utilizza a mo’ di mezzo familiare. Gestito per garantire il massimo del comfort, l’abitacolo rivela una particolare attenzione alla disposizione degli spazi e alla qualità dei materiali. Nella versione Wagon arriva fino a 9 posti, con sedili scorrevoli in ciascuna fila, che permettono di configurare l’abitacolo a piacimento.

Nella versione Luxury a 7 posti, il piacere raggiunge i picchi più elevati. I sedili della seconda fila sono regolabili elettricamente e dotati della funzione Relaxation, cioè reclinabili in una posizione adeguata a distribuire il peso del corpo in maniera uniforme. Azionabile con un semplice pulsante, la modalità riduce la pressione sulla colonna vertebrale e sulle gambe, l’ideale soprattutto nelle lunghe trasferte. Non viene meno la comodità dei passeggeri della terza fila, merito di un layout studiato allo scopo di dare sufficiente libertà di muoversi.

La postazione del conducente propone una serie di dotazioni tecnologiche avanzate, a partire dal quadro strumenti digitale da 10,25 pollici di diagonale; privo di palpebra superiore, migliora la visibilità e conferisce un’impronta moderna. Da qui, è possibile gestire il sistema di infotainment, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, che consente di sincronizzare agevolmente smartphone e device per un intrattenimento sempre accessibile. Gli aggiornamenti Over-the-Air (OTA), ossia da remoto, fanno sì che il software resti allineato alle ultime versioni, senza visite in officina.

La console centrale annovera comandi touch intuitivi, facili da raggiungere e da utilizzare. Attivabile tramite pulsanti, il cambio Shift-by-wire rende le manovre più rapide e sicure. Il brand orientale ha curato anche i dettagli pratici, includendo vani portaoggetti in punti strategici, quali la console superiore, la zona sottostante il quadro strumenti e vari comparti lungo la console centrale.

I passeggeri dispongono di un’ampia dotazione di comfort, compresi portabicchieri, prese USB e spazi adibiti a riporre gli oggetti personali. Tutto è pensato al fine di assicurare del piacevole tempo a bordo, con soluzioni facilitanti la vita quotidiana, all’insegna del relax, una parola che, non a caso, torna di frequente.

Nella versione Luxury, Hyundai Staria vanta un sistema audio Bose Premium costituito da 11 altoparlanti e amplificatori. Se durante un lungo viaggio, lo smartphone si scarica, esiste la soluzione: il caricatore wireless, in favore di un’area di guida più ordinata e funzionale.

Hyundai ha pensato poi all’interazione tra conducente e passeggeri: ne è la prova l’introduzione della modalità conversazione e vista passeggero (Passenger Talk/View). In tal modo, chi siede al volante riesce a comunicare con i passeggeri in terza fila senza dover alzare la voce. L’impianto permette di attivare un microfono, amplificante la voce tramite gli altoparlanti posteriori, facilitando le conversazioni a bordo e la convivialità.

Alla variante Luxury sono stati aggiunti dettagli esclusivi, tipo le tendine parasole laterali per i passeggeri di seconda e terza fila, un tetto panoramico apribile elettricamente e sedili rivestiti in pelle Nappa. I sedili della prima e della seconda fila sono riscaldabili e ventilati. La tipologia top di gamma compie un salto di qualità pure in termini di tecnologie ausiliarie alla guida.

Il pacchetto Hyundai SmartSense di base annovera già sistemi come l’anticollisione frontale con riconoscimento di veicoli, pedoni e ciclisti, il sistema di mantenimento al centro della corsia, lo Smart Cruise Control e il Rear Occupation Alert. Scegliendo Luxury sono disponibili anche il Surround View Monitor, il Blind-Spot View Monitor, il Blind-Spot Collision-Avoidance Assist e il supporto in autostrada.

Motore e listino prezzi

Il VAN Hyundai Staria è l’unico della sua categoria in Italia a offrire una motorizzazione ibrida avanzata, composta da un turbo benzina 1.6 T-GDI da 160 CV, abbinato a un modulo elettrico da 54 kW. Insieme, sviluppano una potenza complessiva di 225 CV e una coppia motrice di 367 Nm. La versione Wagon è disponibile a partire da 52.100 euro, la Luxury da 64.000 euro.

Per una maggiore flessibilità al momento dell’acquisto, la Casa mette a disposizione diverse formule. A fronte di rottamazione e anticipo, il programma Hyundai Plus consente di assicurarsi la Wagon con una rata di 399 euro mensili per 35 mesi (75.000 km inclusi). Aziende e professionisti hanno, invece, accesso al leasing con canone iniziale di 11.660,26 euro (+IVA) e 35 rate successive di 326,89 euro (+IVA).