Fonte: Ufficio Stampa Lancia La Lancia Ypsilon si avvia a fine carriera con numeri da primato

24.709 immatricolazioni, pari a una crescita del 3% sullo scorso anno. La Lancia Ypsilon si congeda dal mercato italiano con un ultimo, grande saluto. Nel primo semestre del 2024, la vettura è, infatti, salita sul podio delle auto nel proprio segmento, contribuendo in maniera decisiva alle fortune del marchio. Dal suo debutto assoluto nel 2003, la Lancia Ypsilon ha fatto strage di cuori lungo la nostra penisola. Doti come l’eleganza, il comfort e la tecnologie hanno permesso di attirare un nutrito bacino di utenti, in cerca di un modello versatile, adatto alle sfide contemporanee della mobilità, a prezzi non proibitivi.

Ascesa ai vertici

L’ascesa ai vertici delle city car ha consentito al brand di rimanere in vita, almeno nei confini nazionali, anche quando le risorse economiche scarseggiavano. In passato radiosa realtà, simbolo del Made in Italy nell’Europa intera, i problemi di bilancio riscontrati avevano insinuato preoccupazione tra i fan. Poi, a risvegliare gli animi e riaccendere l’ottimismo, è arrivata la provvidenziale fusione tra Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e PSA Groupe. Attraverso la nascita di Stellantis, ogni realtà coinvolta ha avuto accesso ad appetibili risorse condivise, traducibili in economie di scala. E con ciò il leader del gruppo, Carlos Tavares, ha dato mandato all’attuale CEO, Luca Napolitano, di riportare la Casa nelle posizioni che le competono.

Luglio decreta il passaggio di testimone dalla vecchia alla nuova Ypsilon, la prima vettura del rinascimento indetto dalla compagnia. Disponibile in duplice versione ibrida ed elettrica, la neoarrivata rappresenta l’innovazione e la dotazione hi-tech al servizio del relax e del piacere al volante. Con tre allestimenti in listino, l’esemplare strizza l’occhio a un pubblico ampio ed eterogeneo. Inoltre, grazie agli incentivi statali accordati dal Governo nel 2024 (il più generoso dall’emanazione del Dpcm della precedente legislatura) e alle vantaggiose promo offerte dal Costruttore, la soglia d’accesso diminuisce.

Esperienza premium a tutto tondo

Nel mentre, l’acquisto si traduce in un’esperienza premium a 360 gradi. I rinnovati showroom Lancia, in linea con la rivista Corporate Identity interna, assicurano un ambiente tanto accogliente quanto elegante. La forza vendita, costituita da venditori dedicati e certificati Lancia, è disponibile ad accompagnare la domanda nella scelta dell’auto più in linea con i propri gusti ed esigenze. Quello attuale prevede un’iniziativa davvero accattivante, che consente di beneficiare degli ecoincentivi statali. Ad esempio, con la rottamazione di un mezzo di classe Euro 0, Euro 1 o Euro 2, è possibile acquistare la nuova Lancia Ypsilon con una rata mensile di soli 130 euro per 36 mesi.

“È un grande orgoglio constatare, ancora una volta, la passione e l’amore che circondano Lancia Ypsilon, un modello vincente da decenni in testa alle classifiche di vendita – ha dichiarato Raffaele Russo, Managing Director di Lancia Italia -. E i dati relativi al primo semestre del 2024 certificano un percorso glorioso e ci permettono di celebrare nel migliore dei modi un modello che ha fatto la storia delle auto cittadine in Italia. Adesso il testimone passa alla Nuova Lancia Ypsilon che, in concomitanza con il suo primo Porte Aperte, ha anche partecipato alla 1000 Miglia 2024, quale support-car della leggendaria Lancia Aurelia B20GT in gara”.