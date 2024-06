Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Lancia La nuova Lancia Ypsilon può essere vista da vicino col primo Porte Aperte

Si è fatta attendere con estrema impazienza dal pubblico italiano (ed europeo). Con la sua presentazione, il produttore ha reso note tutte le caratteristiche, ora avviene lo step successivo: il Porte Aperte. Oggi e domani è possibile conoscere da vicino la nuova Lancia Ypsilon, un modello di rottura rispetto al passato. Il nome, infatti, non deve trarre in inganno: della precedente city car è rimasto poco o nulla. In seguito alla fusione tra Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e PSA Groupe nel 2021, diversi brand hanno ricevuto uno slancio fino poc’anzi impensabile. Uno degli esempi più evidenti e concreto è rappresentato, appunto, da Lancia. Affamata di rivalsa, la compagnia oggi diretta da Luca Napolitano dà inizio a quello che è già stato chiamato rinascimento.

Testimone raccolto

Ogni due anni immetterà in commercio una vettura sia nella nostra penisola sia nel resto d’Europa, dove mancava da tempo. Attraverso un’estesa rete di accordi, destinata a crescere da qui in avanti, l’idea è di tornare a ruggire. Lo fa, appunto, a partire dalla nuova Lancia Ypsilon, erede di una generazione uscente amatissima, tanto da aver concluso tra le dieci auto più vendute nel Belpaese a maggio. La formula piace, complice un prezzo favorevole, alla portata delle famiglie comuni. Senza disdegnare un tocco glamour, sottolineato da testimonial d’eccezionale come Cristiana Capotondi e Vincent Cassell, è rimasta coi piedi ancora al… terreno. Prima di alzare l’asticella, serviva un’iniezione di fondi e risorse, giunti grazie alla nascita di Stellantis.

Home feeling

L’opportunità di realizzare delle interessanti economie di scala si traduce in rinnovate ambizioni, espresse dalla next gen della Lancia Ypsilon. Premium, si direbbe ora, lo stesso aggettivo usato dall’azienda per descrivere la customer experience assicurata dagli showroom, anche grazie al team di vendita certificato. L’appuntamento di sabato 8 e domenica 9 giugno consentirà di scoprire da vicino e provare su strada la gamma completa del modello. Tre le versioni disponibili per altrettante tipologie di clienti: sul gradino inferiore della scala troviamo la Lancia Ypsilon “standard”, elegante e indirizzata ad acquirenti giovani; ha l’equipaggiamento completo la LX, la variante più ricca e completa; l’Edizione Cassina strizza l’occhio a chi vorrebbe sentirsi come a casa. Ciascuna proposta vanta dei tratti unici e distintivi, ma anche attenzione agli interni, basati sul concetto di home feeling.

In parole povere, l’obiettivo è di trasmettere delle sensazioni analoghe a quelle percepite nel salotto di casa, luogo di incontro e socializzazione con amici e parenti. Raffinato, l’abitacolo ha il valore aggiunto della sostenibilità. In un periodo storico caratterizzato dall’emergenza climatica, i player dell’automotive hanno il dovere etico di ridurre l’impatto ambientale. Materiali riciclati, scelti e trattati con cura da professionisti abili nel loro lavoro, dimostrano quanto sia vero che il green e la qualità possano andare d’accordo. Le varie opzioni in listino sono disponibili in configurazione elettrica e ibrida, ponendo il veicolo al vertice del segmento in termini di versatilità, efficienza e animo ecologico. Ad accompagnare il Porte Aperte dallo scorso 2 giugno va in onda il nuovo spot girato a Roma, declinato in differenti canali: digitale, stampa e affissione.