Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Grande successo di pubblico per Lancia

Il ritorno nei rally di Lancia è stato un successo. Il brand è stato protagonista, infatti, della nuova edizione di Rally Regione Piemonte con il Villaggio Lancia Corse HF, la possibilità di effettuare dei test drive, un esclusivo raduno di Lancia d’epoca e l’esposizione della Nuova Ypsilon HF da 280 CV. Complessivamente, la manifestazione ha radunato oltre 25 mila appassionati che hanno seguito il ritorno nel rally di Lancia.

Un grande successo

Il ritorno sportivo del marchio torinese ha visto la presenza di Luca Napolitano, CEO di Lancia, oltre che di Eugenio Franzetti, Direttore di Lancia Corse HF, e di Miki Biasion, testimonial del ritorno del brand oltre che due volte Campione del Mondo Rally e leggenda assoluta del motorsport che ha legato la sua carriera anche al marchio italiano. In merito all’evento e al ritorno di Lancia, Biasion ha dichiarato: “È una grande emozione rivedere tutta questa passione, questo affetto per un Marchio che mancava da tanti anni dalle Competizioni! Quando ho visto il Villaggio Lancia HF mi sono emozionato, mi sono detto: siamo tornati! Stiamo partendo con umiltà, dalle Rally4, ma ci siamo presentati in grande stile, come nel DNA Lancia“.

Il ritorno in gara del brand ha visto la nuova Ypsilon, appena aggiornata con più autonomia per l’elettrica, conquistare la prova spettacolo tra le Rally4 con il pilota finlandese Kauppinen. Gianandrea Pisani e Nicola Biagi hanno conquistato al debutto sulla nuova Ypsilon Rally4 HF il podio nel competitivo Campionato Italiano Assoluto Rally Due Ruote Motrici. Ricordiamo che per il suo ritorno nei rally, Lancia può contare su di un motore turbo da 212 CV, cambio SADEV a 5 marce e sospensioni Ohlins regolabili. La stessa Casa italiana definisce la sua Ypsilon Rally4 HF come la perfetta “palestra” per i piloti emergenti.

Appuntamento a maggio

Il prossimo appuntamento in calendario è fissato per il Trofeo Lancia, il monomarca che prenderà il via il prossimo 8 maggio in occasione del Rally Targa Florio. La competizione è già sold out con un totale di 40 iscritti e un montepremi di 360.000 euro. Per i giovani partecipanti ci sarà anche la possibilità di entrare nel team ufficiale Lancia Corse HF per il FIA ERC 2026.

Un progetto fondamentale

Lancia guarda al futuro e il ritorno nelle competizioni rappresenta un passaggio chiave per la nuova identità del brand che, inevitabilmente, si rifa alla sua lunga storia di successi. La Nuova Ypsilon è solo il primo progetto di un programma più ambizioso che, nel corso dei prossimi anni, vedrà il debutto della Lancia Gamma, un modello commercialmente fondamentale per il successo del brand.

Successivamente toccherà alla nuova Lancia Delta, che riporterà sul mercato una delle icone più importante della storia del marchio oltre che delle competizioni di rally. Entro la fine del decennio, la gamma Lancia sarà completa e, anche grazie al ritorno nelle competizioni, la Casa punta a ritagliarsi nuovamente uno spazio da protagonista assoluta del mercato delle quattro ruote dopo le difficoltà registrate nel corso degli ultimi anni.