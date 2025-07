Si è conclusa la prima parte di stagione del Trofeo Lancia

Il marchio Lancia è tornato protagonista nel mondo dei rally con la nascita del Trofeo Lancia 2025 e della nuova Ypsilon Rally4 HF. Si tratta di un progetto curato in ogni minimo dettaglio e parte integrante del programma di “rinascita” del brand italiano che con la Nuova Ypsilon è tornato sul mercato con un modello di nuova generazione a cui, ricordiamo, seguiranno altri due modelli nel prossimo futuro. Andiamo a fare il punto sulla prima parte della competizione.

Si chiude la prima parte di stagione

In questa prima parte di stagione sono già andati in scena quattro appuntamenti, dalla Targa Florio passando per la Rally Due Valli e il Rally di Roma Capitale (con un doppio appuntamento), che hanno mostrato una gara avvincente con 40 team iscritti e un totale di 100 Ypsilon Rally4 HF. Il monomarca di Lancia affronta ora una pausa estiva in vista della seconda parte di stagione, in programma nel corso dei prossimi mesi.

Il nuovo appuntamento in calendario è fissato per il 13 e il 14 settembre, con i Rally del Lazio, a cui seguirà il grand finale a Sanremo che vedrà l’assegnazione dei titoli della competizione. Le prime gare, in ogni caso, hanno confermato il raggiungimento degli obiettivi fissati da Lancia: il monomarca può oggi essere considerato come uno dei più dinamici e coinvolgenti di tutta la stagione.

A rendere ancora più affascinante la competizione è il premio finale: il montepremi finale è di 360.000 euro e il vincitore assoluto, se Under 35, potrà unirsi al Team Lancia Corse HP per disputare il Campionato Europeo Rally FIA ERC 2026 su una Ypsilon Rally4 HF ufficiale. Ricordiamo, inoltre, che, a ogni tappa viene realizzato il Villaggio Lancia Corse HF che consente agli appassionati di immergersi nell’universo Lancia. La Casa, ricordiamo, di recente ha incrementato l’autonomia della sua Ypsilon elettrica.

Il resoconto delle gare

Il Trofeo Lancia 2025 ha debuttato lo scorso 10-11 maggio con la Targa Florio con la vittoria di Gianandrea Pisani. Nel corso del secondo appuntamento stagionale, con il Rally Due Valli, svoltosi il 7 e l’8 giugno, è arrivata la vittoria di Davide Pesavento. Tra il 5 e il 7 luglio è andato in scena il Rally di Roma Capitale, valido anche per il FIA European Rally Championship e per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. In questo caso c’è stata una doppia vittoria di Gianandrea Pisani.

La Ypsilon HF Racing

La Lancia Ypsilon HF Racing viene considerata dalla Casa come il “livello di ingresso nella piramide del rally” pensato per i giovani piloti alla ricerca di un modello ad alte prestazioni e con costi contenuti. La vettura può contare su un motore 1.2 litri 3 cilindri turbo in grado di garantire una potenza massima di 145 CV e 240 Nm di coppia. Il motore è associato a un cambio manuale a 6 marce, con rapporti corti e con differenziale meccanico. La vettura è disponibile con un listino prezzi che parte da 38.900 euro (IVA esclusa) e con una configurazione già “pronto gara”.