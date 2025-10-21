Via agli ordini della nuova Alfa Romeo Tonale, SUV che da anni sta facendo sognare gli appassionati del Biscione

Ufficio Stampa Stellantis Nuova Alfa Romeo Tonale: aperti gli ordini per il SUV

La gamma dell’Alfa Romeno non è mai stata tanto focalizzata sui SUV, come in questo periodo di splendore, dato il crescente interesse mondiale per le funzionali vetture a ruote alte. La Casa di Arese ha presentato ufficialmente la nuova Tonale, evoluzione del primo C-SUV del brand rientrante nell’universo Stellantis, puntando su un look accattivante e una eleganza tipica dello stile italiano.

La base di partenza ha già avuto un’amplia platea di acquirenti che si sono lasciati ammaliare dal fascino inconfondibile della Tonale. La nuova serie offre una esperienza di guida superiore, grazie a un bilanciamento delle doti dinamiche a un confort accogliente con allestimenti per gli interni inediti. Freni con il sistema brake-by-wire griffati Brembo e sospensioni elettroniche DSV completano un pacchetto di qualità.

Caratteristiche e prezzi

Lo stile diventa ancor più emblematico del DNA Alfa Romeo, con proporzioni scolpite e una carreggiata più ampia, atta a dominare la strada. Sulla nuova Tonale spicca il nuovo scudetto concavo e il trilobo rivisitato per una immagine più moderna. I nuovi cerchi da 19 e 20 pollici attirano l’occhio per un dinamismo ed equilibrio che riporta alla mente la tradizione delle sportive del Biscione. Aspetto da non sottovalutare è il prezzo di lancio che diventa ancora più conveniente rispetto al passato.

Si parte da 39.850 euro ed una formula finanziaria che offre una rata mensile di soli 199 euro, con anticipo contenuto di 5.820 euro, TAN 5,49%, durata 36 mesi e 45.000 km in tre anni. Una proposta che gli appassionati non si lasceranno sfuggire per entrare o rimanere nel mondo Alfa Romeo. Svariate le motorizzazioni offerte: 1.6 Diesel da 130 CV con cambio TCT6 e trazione anteriore, 1.5 Hybrid da 175 CV con cambio TCT7 e trazione anteriore, e il motore 1.3 Plug-in Hybrid Q4 da 270 CV con trazione integrale elettrificata e fino a 61 km di autonomia in modalità elettrica. Dai 39.850 euro per la Tonale Diesel da 130 CV si arriva sino ai 46.950 euro della versione più performante Veloce ibrida plug-in Q4 da 270 CV. La Sprint apre la proposta che si compone anche delle varianti Ti e Veloce, ognuna con un livello crescente di sportività.

Interni raffinati e tecnologici

L’abitacolo vanta nuovi allestimenti in pelle rossa o alcantara bicolore bianconera, un tunnel centrale ridisegnato con selettore del cambio perfezionato e una nuova luce ambientale con grafica a effetto gradiente, per un ambiente hi-tech. Previste tre nuove verniciature metallizzate: Rosso Brera, Verde Monza e Giallo Ocra per un totale di 8 scelte di colori. L’opzione del tetto nero a contrasto dona quel tocco di aggressività da prima della classe.

La nuova Tonale presenta una strumentazione digitale con doppio schermo da 12,3’’ e 10,25’’, connettività wireless, aggiornamenti OTA e sistemi di guida assistita di Livello 2. Nella dotazione non manca la telecamera a 360°, il parcheggio semi-automatico e il sistema brake-by-wire di ultima generazione. Sono stati scelti materiali pregiati, ventilati e riscaldati, con climatizzatore bi-zona e impianto audio premium Harman Kardon da 470 W per una esperienza audio immersiva.

Per le versioni Plug-in Hybrid, sono previste sospensioni elettroniche e la trazione integrale Q4 AWD, per un piacere di guida estremo su ogni superficie. A completare l’ampia proposta, l’edizione speciale di lancio Milano-Cortina 2026 che celebra la partnership con i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, di cui Alfa Romeo è Automotive Premium Partner. Vanta equipaggiamenti, finiture e colorazioni esclusive, come i sedili in Alcantara nero e bianco.