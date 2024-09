Fonte: Ufficio Stampa Bentley La Bentley Flying Spur è una supercar ibrida che stupisce

La Bentley Flying Spur si rinnova con il debutto della quarta generazione che rappresenta, sia per il modello che per la Casa inglese, un vero e proprio punto di svolta con la trasformazione da berlina di lusso in vera e propria supercar a quattro porte, con un sistema ibrido plug-in ad alta potenza. Si tratta, quindi, di un aggiornamento generazionale molto importante che porta la Bentley Flying Spur in una nuova era, legata all’elettrificazione ma senza dimenticare lusso e performance, elementi centrali di tutte le produzioni Bentley. Alcuni elementi del progetto, come prezzo e data di avvio della distribuzione, sono ancora da definire. La nuova generazione è, però, ufficiale. Inizialmente, la vettura debutterà nella versione ad alte prestazioni Speed.

Ibrido ad alte prestazioni

La nuova generazione di Bentley Flying Spur segna il debutto di un nuovo sistema ibrido plug-in che viene chiamato dall’azienda Ultra Performance Hybrid, con l’obiettivo di sottolineare le capacità del sistema. Il modello in questione, nella versione Speed, ora include un motore 4.0 V8 Twin Turbo in grado di erogare una potenza massima di ben 600 CV. A questo motore è abbinato un motore elettrico da 190 CV, installato all’interno del cambio automatico a doppia frizione e 8 rapporti. Complessivamente, il sistema ibrido della nuova Bentley è in grado di erogare una potenza massima di 782 CV, a fronte di una coppia motrice massima pari a 1.000 Nm. Si tratta di un buon modo per rimpiazzare il 12 cilindri. Grazie al nuovo sistema ibrido, la quarta generazione di Flying Spur è oggi la berlina più potente mai realizzata dallo storico marchio.

Le prestazioni sono di livello assoluto, con uno 0-100 km/h che viene completato in 3,5 secondi. Anche in modalità elettrica, la nuova Bentley Flying Spur se la cava molto bene. La supercar a quattro porte della Casa inglese, infatti, è in grado di raggiungere una velocità massima di 140 km/h, utilizzando il solo motore elettrico, e, sfruttando anche la batteria integrata (con capacità di 25,9 kWh), è in grado di percorrere fino a 76 chilometri a zero emissioni, senza attivare il V8. La ricarica della batteria avviene con una potenza di 11 kW. Per una carica completa servono, quindi, poco meno di 3 ore. La versione Speed avrà di serie il telaio Bentley Performance. La vettura include i sistemi Bentley Dynamic Ride e All-Wheel Steering oltre a un differenziale autobloccante a controllo elettronico.

Fonte: Ufficio Stampa Bentley

Le altre novità

La Nuova Bentley Flying Spur si rinnova ma continua a proporre un design esterno che segue lo stile inconfondibile delle produzioni del brand, con linee muscolose ed eleganti, già proposte dalla terza generazione del modello. Piccole novità per la parte frontale, con una nuova finitura per la griglia anteriore. Ci sono anche nuovi cerchi in lega da 22 pollici. Bentley ha rinnovato l’interno con nuove opzioni per consentire alla clientela la possibilità di ottenere quella che l’azienda definisce una “personalizzazione illimitata” della propria vettura. Ci sono anche tre opzioni per quanto riguarda l’impianto audio, con possibilità di arrivare fino al sistema Naim da 2.200 Watt, che include ben 19 altoparlanti. Da segnalare, come già visto sulla Batur, anche la proiezione al suolo del logo luminoso Bentley quando si aprono le portiere dell’auto.