Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Bentley Un powertrain ibrido muove la Bentley Continental GT Speed

Bentley alza il sipario sulla Continental GT Speed, erede di una stirpe leggendaria che continua a rappresentare il punto di riferimento massimo nel panorama delle Gran Turismo. Connubio ideale tra prestazioni da supercar, lusso artigianale e fruibilità quotidiana, la nuova vettura ridefinisce gli standard del segmento, per un’esperienza di guida senza precedenti.

Forme scultoree

Fin dal debutto assoluto nel 1952, la Continental R-Type ha sfoggiato una forma scultorea e una presenza imponente. Seppur conservi intatta l’eleganza e la raffinatezza tipiche del marchio, l’estetica del veicolo appena mostrato segna un’evoluzione decisa rispetto al passato. Il frontale vanta una griglia più ampia e imponente, incorniciata da nuovi fari singoli, i primi su un modello di serie della Casa britannica dagli anni Cinquanta. Grazie alla scelta audace l’immagine ne guadagna in risolutezza, ad anticipare il rendimento eccezionale della componente meccanica.

Della zona posteriore risaltano il paraurti più sportivo e i fari a LED tridimensionali, con un motivo a diamante. Senza bisogno di uno spoiler posteriore, la forma aerodinamica del vano bagagli migliora la stabilità. Il profilo slanciato e muscoloso viene accentuato da nuovi cerchi da 22 pollici, con gli “artigli” del cerchio che sembrano conficcarsi nella strada. Questo stile audace e dinamico conferisce ulteriore mordente. Il kit è disponibile in tre finiture: vernice scura con accenti lucidi, nero lucido e argento. Ciascuna finitura dispone di un look unico e personalizzabile, affinché ai proprietari sia consentito scegliere quello che meglio si adatta ai relativi gusti.

La tavolozza cromatica aggiunge delle inedite tonalità audaci e sofisticate. Tra esse spicca la moderna pelle Gravity Grey, disponibile pure con una vernice esterna metallizzata abbinata, a rivelare accenti di rame metallizzato quando esposta alla luce solare. È poi una chicca assoluta il Tourmaline Green, interpretazione vivace e contemporanea dell’iconico verde del brand, una dichiarazione di carattere e personalità per chi non intende passare inosservato.

In definitiva, il look della Bentley Continental GT Speed anticipa l’evoluzione del linguaggio stilistico, a confermare la leadership dell’azienda nel segmento dei veicoli di lusso ad alte prestazioni.

Atmosfera inebriante

Salendo a bordo si viene avvolti da un’atmosfera inebriante. I sedili anteriori rivisti dal team di specialisti fanno leva sulla maestria artigianale, affinata nel corso degli anni. Mai il produttore ha pensato di adagiarsi sugli allori e gli straordinari standard conseguiti parlano a suo favore. Regolabili in 20 direzioni, le sedute garantiscono un livello di comfort e supporto ineguagliabile.

Su richiesta, è integrabile l’opzione Wellness, che include regolazione posturale e “clima” automatico, così da ridurre l’affaticamento e “addolcire” le lunghe trasferte. Rinomata per la morbidezza e la resistenza, la pelle Bentley propone una scelta ancora maggiore di colori e tipologie, inclusa la Gravity Grey. Inoltre, vengono impiegati altri materiali pregiati, come legno impiallacciato e finiture metalliche, a creare un ambiente di gran classe. Il pubblico ha diritto a una nutrita personalizzazione.

L’illuminazione crea un ambiente tanto rilassante quanto ricercato, degno di un salotto, luogo di piacere. Il sistema di infotainment di ultima generazione, con schermo a sfioramento tattile ad alta risoluzione e connettività avanzata, assicura un’esperienza ottimale. Ogni dettaglio è curato in modo meticoloso, affinché gli occupanti riescano a sentirsi a loro perfetto agio. Esaltata da un display touchscreen ad alta risoluzione, la fruizione dei contenuti multimediali fa affidamento su una connettività avanzata e una facile navigazione. Per rimanere aggiornati in tempo reale sugli aspetti cruciali sono presenti anche il servizio di verifica dello stato di ricarica e l’assistente al parcheggio, entrambi eseguiti da remoto.

L’impianto audio Naim da 2.200 W con 18 altoparlanti raggiunge l’eccellenza e il sistema di aria condizionata avanzato con ionizzatori d’aria e filtro antiparticolato mira a una qualità dell’aria ottimale, mentre le tecnologie ausiliarie alla guida avanzate, quali il Lane Assist e l’Intelligent Park Assist, aiutano a eseguire anche (e soprattutto) le manovre difficili. Il cervello elettronico di bordo è compatibile in modalità wireless sia con Apple CarPlay sia con Android Auto, gli aggiornamenti delle mappe avvengono over-the-air (OTA, via etere) e My Bentley App Studio permette di scaricare e utilizzare una moltitudine di software.

Ultra Performance

Tema propulsori. Il cuore pulsante della Bentley Continental GT Speed consiste nel nuovissimo powertrain hybrid Ultra Performance, di nome e di fatto. Composto da un otto cilindri da 4.0 litri da 600 CV e 850 Nn, supportato da un modulo elettrico da 190 CV e 450 Nm, sviluppa una potenza combinata di 782 CV e 1.000 Nm di coppia motrice massima. Da fermo taglia i 100 km/h in soli 3,2 secondi e la velocità massima è di 335 km/h.

Nonostante la forza travolgente su strada, cela un animo rispettoso dell’ambiente: la quantità di emissioni di anidride carbonica rilasciata ammonta ad appena 29 g/km e l’autonomia in modalità full electric è di 81 km. Collocata dietro l’asse posteriore, la batteria da 25,9 kWh contribuisce a ottenere una distribuzione perfetta del peso, venendo sfruttata per l’85% della sua capacità. La gestione dei flussi di energia avviene in base alla modalità selezionata tra EV puro, boost elettrico, frenata rigenerativa e, soprattutto, charge, dove il motore aziona le ruote e restituisce energia all’accumulatore in concomitanza.

Alla clientela la Bentley Continental GT Speed offre emozioni autentiche, dinamiche e coinvolgenti, complice il telaio specifico. Il sistema Bentley Dynamic Ride, le sospensioni pneumatiche a doppia camera e il torque vectoring garantiscono un controllo impeccabile in qualunque condizione. Che fuori splenda il sole, piova o nevichi, niente la potrà fermare, eccetto il conducente, unico padrone.

Allo stesso tempo, non esiste nessuna tipologia di sentiero troppo arduo da affrontare: dall’autostrada ai percorsi tortuosi, l’handling convince, perché tra le fila dell’azienda militano professionisti di altissimo livello, che ben sanno cosa vogliono e come ottenerlo. Le ore di studio spese tra la progettazione e l’effettiva fabbricazione hanno portato a realizzare il capolavoro, l’ennesimo, della gamma Bentley.

Per la prima volta nella storia della famiglia la GT decappottabile viene lanciata insieme alla coupé. Dotata di capote in tessuto a sette archi dispiegabile in 19 secondi alla velocità di 48 km/h, scatta da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e ha una velocità, limitata elettronicamente, di 285 km/h. Sia la coupé sia la cabrio saranno interamente realizzate a mano presso la Dream Factory di Crewe: la produzione e le consegne prenderanno il via nel terzo trimestre.