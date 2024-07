Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Porsche Le Porsche Macan a trazione posteriore e 4S possono già essere ordinate

Si allarga la famiglia delle Porsche Macan. L’elettrica della Casa di Zuffenhausen ha un ruolo centrale nelle strategie del marchio per la transizione ecologica. Anche se la Casa non intende fare full-in sulle auto elettriche, è consapevole che saranno protagoniste un giorno. E resistere al cambiamento significherebbe concedere un vantaggio troppo rilevante alle dirette concorrenti.

Dei passi importanti sono stati compiuti dai player della filiera, ma gli elevati prezzi di listino costituiscono una barriera significativo. Questo, almeno, nel comparto delle vetture popolari, e lo capiamo da un “dettaglio” fondamentale: sotto la soglia dei 20.000-25.000 euro nessuno scende in Europa. E quando ci aggiriamo intorno a tale soglia i Costruttori lo celebrano come un successo.

Tra le proposte di recente introduzione, ricordiamo la Fiat Grande Panda, svelata lo scorso 11 luglio, al compimento dei 125 anni del Lingotto. Le “tengono compagnia” la gemella Citroen e-C3 e la Dacia Spring, con la Volkswagen ID.2 e la Tesla Model 2. La questione del prezzo viene meno in Porsche: le cifre da porre in preventivo, a prescindere dalla tipologia di alimentazione selezionata, sono comunque importanti. Semmai il vero focus riguarda il come emozionare il pubblico di appassionati, smentendo la tesi secondo cui le BEV siano poco virili e coinvolgenti . Ogni brand di classe premium è libero di dare una risposta personale.

La “tuttoindietro”

Nel caso della Porsche Macan, i progettisti hanno pensato di creare un SUV a zero emissioni, il primo della sua storia. All’inizio del 2024 hanno visto la luce la “4” e la Turbo, entrambi dotati del sistema Porsche Traction Management (ePTM) a controllo elettronico. In tal modo, la forza motrice viene distribuita tra gli assi anteriore e posteriore circa cinque volte più velocemente di un sistema a trazione integrale canonico.

Se ne avvale pure la Macan “tuttoindietro” appena mostrata, efficiente e dalla dinamica di guida sportiva. Alimentata da una batteria ad alto voltaggio con capacità di 100 kWh, trae energia da un powertrain a zero emissioni sull’asse posteriore, lo stesso adottato sulla Macan 4.

Il “cuore pulsante”, avente un diametro di 210 mm e una lunghezza attiva di 200 mm, sviluppa una potenza di 250 kW (335 CV), che sale a 265 kW (355 CV) in overboost con Launch Control. La coppia, pari a 563 Nm, assicura uno scatto bruciante da 0 a 100 km/h in soli 5,7 secondi, mentre la velocità massima raggiunge i 220 km/h. Tuttavia, la vera forza risiede nella leggerezza. Rinunciando alla trazione integrale, il mezzo a ruote alte di matrice tedesca ha perso 110 kg in confronto alla “4”.

Così ciascuna curva diventa un invito a testare i limiti, aiutati dal baricentro basso e dal sistema ePTM già menzionato. Inoltre, l’accumulatore offre un’autonomia di guida fino a 641 km nel ciclo WLTP; pertanto, la full electric rassicura chi serba qualche timore in merito alla cosiddetta ansia da ricarica. Intraprendere viaggi lunghi e avventurose esplorazioni è un gioco da ragazzi.

4S, energia travolgente

Grazie a un inedito propulsore e a un inverter a impulsi SiC da 600 ampere, la Porsche Macan 4S sprigiona un’energia travolgente. L’unità collocata al “lato B”, abbinato a quella preesistente su “4” e “Turbo”, genera in totale 330 kW (442 CV), con un picco di overboost di 380 kW (509 CV) e una coppia massima di 811 Nm.

I valori si traducono in performance da brivido: “zerocento” in appena 3,9 secondi e una velocità di picco di 240 km/h. Oltre alla velocità, la Macan 4S aggiunge agilità e maneggevolezza. Le sospensioni pneumatiche adattive con Porsche Active Suspension Management (PASM) di serie garantiscono un comfort straordinario e un handling accurato in qualsiasi circostanza.

Laddove il budget lo consenta, chi desidera le massime emozioni può richiedere optional quali il Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) e lo sterzo sull’asse posteriore. L’architettura a 800 volt della piattaforma Premium Platform Electric (PPE) permette una ricarica in corrente continua (CC) fino a 270 kW.

In condizioni ideali, la batteria ad alto voltaggio può essere ricaricata dal 10% all’80% in 21 minuti. Dal design rinnovato e aerodinamico, ottimizzato per l’autonomia (coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,25), la Macan 4S eredita il meglio della seconda generazione della famiglia.

Slate Grey Neo

Porsche rinfresca la gamma Macan con l’introduzione di una nuova tonalità esterna Slate Grey Neo, disponibile per tutti i modelli elettrici. Inoltre, un kit di cerchi Macan S da 20 pollici viene aggiunto alla lista di opzioni, mentre un nuovo pacchetto di design off-road opzionale aumenta la velocità e il carattere robusto. Esso è dedicato a chi ama l’avventura e desidera affrontare con sicurezza i terreni impegnativi. Include un paraurti anteriore dalla geometria modificata che aumenta l’angolo di attacco fino a 17,5 gradi (a seconda del modello e con sospensioni pneumatiche sollevate).

Nella configurazione canonica, le sospensioni pneumatiche adattive standard vengono rialzate di 10 mm, per un massimo di 225 mm. Ciò permette di superare con facilità ostacoli, dossi e pendenze. L’assortimento è disponibile in Vesuvian Grey o nella tinta esterna della vettura. Nel secondo caso, riprendono lo stesso colore il paraurti anteriore, le minigonne laterali, i pannelli diffusore e i mancorrenti sul tetto. In aggiunta, sono presenti cerchi da 21 pollici dall’impronta off-road. Per le varianti Macan, Macan 4 e Macan 4S, è possibile ordinare pure il paraurti anteriore off-road con inserto in Vesuvian Grey a parte, così da ottenere un incremento dell’angolo di attacco.

Consegne e prezzi

Messo piede a bordo è un attimo lasciarsi avvolgere da un ambiente digitale completamente rinnovato. Il cruscotto curvo da 12,6 pollici e il display passeggero da 10,9 pollici offrono un accesso immediato a ciascuna informazione di guida e intrattenimento. L’head-up display con realtà aumentata proietta le info nel campo visivo dell’automobilista, in maniera da minimizzare le distrazioni e massimizzare la sicurezza.

Con l’app Temi ora rilasciata vi è facoltà di personalizzare l’interfaccia utente in base ai gusti specifici. Per i display e l’illuminazione interna sono previsti dodici colori, da abbinare alla verniciatura del veicolo. Attraverso un gioco di luci, l’illuminazione interna sa interagire insieme al conducente.

Segnala chiamate in arrivo, modifiche dell’impianto di infotainment e altro ancora. La Macan con singolo motore elettrico al posteriore e la 4S possono già essere ordinate e le consegne prenderanno il via nella seconda metà dell’anno. Il listino prezzi in Italia parte da 84.626 euro per la Macan e da 94.917 euro per la 4S.