Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen Continuano i successi per il Volkswagen Amarok

Il Volkswagen Amarok è, sempre di più, un punto di riferimento del segmento dei Pick-up. Il nuovo modello della Casa tedesca, infatti, ha conquistato per la terza volta il titolo di International Pick-up Award (IPUA), uno dei riconoscimenti più prestigiosi per questa categoria di veicoli. Realizzato in partnership con Ford, il Volkswagen Amarok ha convinto la giuria internazionale al termine di intensi test drive effettuati in Grecia lo scorso ottobre.

Un Pick-up di successo

Continuano i successivi per Volkswagen Amarok. Il Pick-up ha conquistato la nuova edizione dell’IPUA. Il riconoscimento è stato assegnato in occasione della fiera della logistica e dei trasporti Solutrans 2023 di Lione. La vittoria dell’International Pick-up Award non fa che rafforzare il ruolo di primo piano di Amarok sul mercato.

Per il Pick-up di Volkswagen si tratta del terzo premio in questa rassegna. Amarok, infatti, ha conquistato anche i premi del 2011 e del 2017. In quest’edizione, il modello di casa Volkswagen condivide il primo posto con il Ford Ranger (i due Pick-up sono realizzato in partnership da Ford e Volkswagen). Il riconoscimento ottenuto è valido per gli anni 2024 e 2025.

Jarlath Sweeney, Presidente della giuria IVotY e IPUA, commenta: “Dopo i test IPUA 2023, tenutisi in Grecia il mese scorso, il Nuovo Amarok ha impressionato. Pur trattandosi di un progetto in collaborazione con il partner Ford, il team di progettazione VWCV è riuscito a mantenere le caratteristiche di guida e lo stile unico dell’azienda di Hannover, che i clienti testimonieranno”.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen

Le caratteristiche del Pick-up

Il Volkswagen Amarok è ordinabile nella maggior parte dei mercati e, nel corso dei prossimi mesi, continuerà a espandere il suo raggio d’azione, raggiungendo nuovi mercati e rafforzando la gamma della Casa tedesca che, in alcuni casi, ha registrato una domanda ben superiore all’offerta per il suo Pick-up tanto che in diversi mercati alcune varianti sono già esaurite per il 2023. Il veicolo è costruito a Silverton, in Sud Africa.

La gamma del Volkswagen Amarok si articola in cinque diversi allestimenti. Per il mercato italiano, però, sono disponibili quattro varianti (Amarok, Life Style e Aventura). A disposizione dei clienti c’è un motore diesel TDI disponibile in quattro varianti di motore e cambio.

La gamma comprende un 2.0 litri da 125 kW e 151 kW oltre a un sei cilindri 3.0 da 177 kW. Il Pick-up + configurabile con cambio manuale a sei marche oppure con l’automatico a dieci marce. I motori erogano una coppia compresa tra 405 e 600 Nm. Al di fuori dell’Europa, invece, sono disponibili versioni a benzina, modelli a cabina singola e varianti diesel più piccole.

Il Volkswagen Amarok è, naturalmente, disponibile con la trazione integrale 4MOTION, selezionabile (2H, 4H, 4L) o estesa (4A, 2H, 4H, 4L). La dotazione di serie è sempre molto ricca, anche con gli allestimenti “base”, garantendo ai clienti la possibilità di personalizzare il veicolo in base alle proprie necessità.

Il Pick-up è dotato di fari a LED, volante multifunzione e sistema di riconoscimento dei segnali stradali. C’è anche il display per l’infotainment da 10 pollici ed è possibile contare sui preziosi sensori di parcheggio posteriori con funzione di freno di manovra oltre che sulla telecamera per la retromarcia.