Aixam all’EICMA 2024: innovazione tra mobilità elettrica e nuove normative

L’EICMA di Milano si conferma il palcoscenico internazionale per eccellenza della mobilità su due e quattro ruote. Tra i protagonisti di quest’anno, Aixam-Mega ha colto l’occasione per presentare al pubblico e agli operatori di settore due novità strategiche per il 2025: la minicar elettrica e-Minauto Chic e il motore bicilindrico Kubota Euro 5+. Entrambe incarnano la spinta verso una mobilità più sostenibile, tecnologicamente avanzata e attenta alle normative europee.

Un mercato in crescita per le minicar elettriche…ampia offerta per soddisfare le esigenze di tutti

La nuova e-Minauto Chic rappresenta un tassello fondamentale nella strategia commerciale di Aixam, che ora offre un portafoglio di dieci modelli: sei disponibili in doppia alimentazione (termica ed elettrica), due esclusivamente elettrici e due solo termici. Il direttore generale di Aixam-Mega Italia, Tom Faget, ha sottolineato come il lancio di questo modello si rivolga a un pubblico sempre più ampio, composto sia da giovani neopatentati sia da consumatori attenti al rapporto qualità-prezzo e al comfort.

Un salto di qualità per l’allestimento della e-Minauto Chic

La versione Chic si distingue per dotazioni migliorate rispetto alla base Access. Tra le principali novità figurano il display digitale TFT da 3,5 pollici, l’illuminazione LED interna ed esterna e il design bicolore che esalta la modernità della linea. Disponibile in tre combinazioni di colori (verde giada con inserti neri, bianco con inserti rossi e grigio titanio con inserti rossi), questo modello si pone come opzione elegante e funzionale per chi cerca una minicar a zero emissioni.

Kubota Euro 5+: il motore che anticipa il futuro con prestazioni ottimizzate e attenzione all’ambiente

Le minicar termiche Aixam saranno ora equipaggiate con il motore bicilindrico Kubota Euro 5+, conforme alle stringenti normative europee in vigore dal 2025. Questo motore offre un consumo di carburante ridotto e un’autonomia superiore a 350 chilometri con un pieno. La trasmissione a variazione continua (CVT) garantisce inoltre una guida fluida, particolarmente utile per le strade in salita e le manovre delicate, con un occhio di riguardo anche alle prestazioni ecologiche.

Fonte: Ufficio Stampa Aixam

E-Minauto Chic e sostenibilità…un binomio vincente

Con il lancio della e-Minauto Chic, Aixam-Mega ribadisce il proprio impegno verso la mobilità sostenibile. Questa minicar elettrica è progettata non solo per ridurre le emissioni, ma anche per essere economicamente accessibile a un’ampia platea di utenti. L’evoluzione delle minicar è, infatti, strettamente legata alla crescente attenzione del mercato verso soluzioni di trasporto eco-friendly.

EICMA: una vetrina per la mobilità del futuro fatta di innovazione, networking e opportunità di mercato

EICMA 2024 si è rivelata ancora una volta una piattaforma cruciale per i costruttori di veicoli come Aixam, che qui hanno l’occasione di confrontarsi con operatori del settore e con il pubblico. In un contesto di mercato che premia l’innovazione, Aixam ha dimostrato di essere pronta a cogliere le nuove sfide, confermando il suo ruolo di leader europeo nel settore delle minicar.

Con queste novità, Aixam punta a consolidare la propria posizione nel mercato e a rispondere alle richieste di una mobilità sempre più diversificata ed ecologica, rafforzando la propria leadership tra i produttori di minicar in Europa. Per il pubblico, il 2025 si preannuncia come un anno di scelte interessanti e sostenibili.