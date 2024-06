Le minicar offrono un'alternativa pratica e versatile per chi cerca un veicolo compatto e facile da guidare in città: come funziona la polizza assicurativa

Fonte: 123RF Il costo dell'assicurazione per una minicar può variare in base a diversi fattori, tra cui il profilo del conducente

Le minicar, conosciute anche come microcar o quadricicli leggeri, stanno guadagnando popolarità tra i giovani e gli automobilisti di tutte le età. Questi piccoli veicoli offrono una soluzione pratica per gli spostamenti urbani, anche in condizioni meteo sfavorevoli, come pioggia e freddo, quando scooter e moto possono risultare meno adatti.

Grazie alla possibilità di essere guidate con il patentino per ciclomotori, le minicar sono un’opzione per chi non ha ancora la patente per auto tradizionali. Come ogni altro veicolo a motore, le minicar devono essere regolarmente assicurate per poter circolare legalmente.

Cosa sono le minicar

Le minicar sono classificate come quadricicli leggeri e rientrano nella categoria dei veicoli omologati che possono circolare su strada e trasportare persone. Come suggerisce il nome, le minicar sono mezzi di dimensioni molto ridotte. Nonostante la loro compattezza, sono dotate di una scocca che le protegge, a differenza degli scooter che sono aperti e più esposti agli elementi. Le minicar possono trasportare un conducente e un passeggero, offrendo un livello di comfort e sicurezza superiore rispetto agli scooter.

Il motore delle minicar è simile a quello di uno scooter con cilindrata di 50 cc, il che consente di raggiungere una velocità massima di 45 km/h. Con un peso che generalmente non supera i 400 kg, le minicar sono facili da manovrare e parcheggiare, congeniali per il traffico urbano.

È possibile guidare una minicar a partire dai 14 anni, purché si sia in possesso della patente AM, ottenibile superando un esame teorico e pratico. Chiunque abbia una patente di categoria superiore può guidare una minicar senza ulteriori requisiti.

Mentre le minicar e gli scooter possono sembrare simili in termini di motore e funzionalità, ci sono differenze sostanziali che influenzano la scelta del veicolo e la necessità di una copertura assicurativa specifica. Le prime offrono una maggiore protezione grazie alla scocca e ai sistemi di sicurezza interni, rendendole più sicure in caso di collisioni rispetto agli scooter. Ques’ultimi sono aperti e offrono meno protezione, ma sono più agili e possono accedere a zone ristrette dove le minicar potrebbero non essere ammesse.

Le minicar sono ideali per chi cerca un mezzo comodo per brevi spostamenti urbani, con la possibilità di trasportare un passeggero in modo più sicuro. Gli scooter sono perfetti per chi ha bisogno di un mezzo rapido e facilmente parcheggiabile, ma meno adatti in condizioni meteorologiche avverse.

E se le minicar non sono ammesse su alcune strade extraurbane, il che limita il loro utilizzo a contesti urbani o semi-urbani, gli scooter hanno una maggiore flessibilità di utilizzo su diverse tipologie di strade, inclusi alcuni percorsi extraurbani.

Perché le minicar sono sempre più diffuse

Le minicar sono apprezzate per la loro accessibilità e facilità di utilizzo, Patentino AM: I ragazzi a partire dai 14 anni possono mettersi al volante di una minicar se possiedono il patentino AM, ottenibile dopo aver superato un esame teorico e pratico. Offrono una maggiore sicurezza e comfort rispetto agli scooter, grazie alla presenza di una scocca protettiva e alla possibilità di trasportare un passeggero.

Chi possiede una patente di guida di categoria superiore può guidare una minicar senza necessità di ulteriori requisiti, il che rende questi veicoli una scelta flessibile per molti automobilisti.

Come funziona l’assicurazione sulle minicar

Come per le auto tradizionali, anche l’assicurazione per le minicar è valida per un anno e deve essere rinnovata periodicamente. Questa polizza copre la responsabilità civile verso terzi e può includere diverse opzioni di copertura aggiuntiva, a seconda delle scelte del proprietario. Al termine dell’anno, la polizza deve essere rinnovata per mantenere la copertura. Il contraente può recarsi direttamente in un’agenzia assicurativa per sottoscrivere la polizza, oppure optare per la comodità di trovare un’offerta online. Confrontare diversi preventivi permette di trovare l’opzione più adatta alle proprie esigenze e al budget.

Prima di poter sottoscrivere una polizza assicurativa per la minicar è necessario raccogliere una serie di documenti. A iniziare da un documento di identità valido e dal codice fiscale. Il libretto di circolazione fornisce informazioni dettagliate sulla minicar, come il numero di targa, il modello e l’anno di immatricolazione. Il certificato di proprietà dimostra che si è il proprietario del veicolo.

Quanto costa il premio assicurativo

Il costo della polizza assicurativa per una minicar dipende da diversi parametri. La cilindrata del motore è uno dei principali criteri utilizzati dalle compagnie assicurative per determinare il costo della polizza. Le minicar sono equipaggiate con motori di piccola cilindrata, spesso paragonabili a quelli degli scooter. Anche una piccola differenza nella cilindrata può influenzare il costo dell’assicurazione. Un motore più potente può aumentare il premio assicurativo poiché è considerato a maggior rischio.

I conducenti più giovani, in particolare quelli sotto i 25 anni, sono spesso associati a un rischio più elevato a causa della loro minore esperienza di guida. Di conseguenza, le polizze per i giovani conducenti possono essere più costose. I conducenti più maturi con una lunga storia di guida sicura possono invece beneficiare di premi assicurativi più bassi.

La zona di residenza influisce sul costo dell’assicurazione. Le aree con alti tassi di incidenti o criminalità tendono ad avere premi assicurativi più elevati. Le compagnie assicurative valutano il rischio associato alla propria area di residenza, considerando fattori come la densità di traffico e la frequenza di furti di veicoli.

La classe di merito è un indicatore che riflette la storia di guida. È parte del sistema bonus-malus utilizzato dalle compagnie assicurative per premiare i conducenti senza incidenti con sconti sui premi e per penalizzare quelli con sinistri. Se si fa parte di un nucleo familiare con più veicoli, puoi usufruire della stessa classe di merito di un altro membro della famiglia che ha una buona storia assicurativa. Questo può aiutare a risparmiare sul costo della polizza per la minicar.

I dettagli che fanno la differenza

A differenza degli scooter, le minicar sono veicoli chiusi che offrono una protezione maggiore al conducente e al passeggero. Di conseguenza è necessario un contratto che copra anche i danni ai passeggeri, cosa che non è prevista nelle polizze per i ciclomotori. Non basta stipulare una polizza standard per ciclomotori. La minicar deve essere assicurata con un contratto di Responsabilità civile per questo tipo di veicolo che consideri tutte le sue caratteristiche particolari.