BYD SEAL U DM-i: Il SUV Ibrido Plug-in che Ridefinisce la Mobilità Ecologica

Offrendo un’esperienza di guida intelligente e sostenibile, con prestazioni elevate, efficienza energetica e design raffinato, il SEAL U DM-i si propone come una soluzione ideale per chi cerca un veicolo ecologico senza compromessi. Il mercato automobilistico europeo si arricchisce con una nuova proposta ibrida plug-in: BYD presenta il suo SUV di segmento D, il SEAL U DM-i, portando con sé la sua innovativa tecnologia Super DM (Dual Mode), concepita per offrire una mobilità ecologica all’avanguardia. Questa tecnologia, sviluppata in esclusiva da BYD, è pensata per ridurre al minimo il consumo di carburante e le emissioni inquinanti, senza compromettere le prestazioni, la versatilità e l’autonomia. Il SEAL U DM-i è una scelta perfetta per chi desidera un veicolo pratico, sostenibile e pronto per lunghi viaggi senza la preoccupazione di doversi fermare per frequenti ricariche.

Il lancio europeo di SEAL U DM-i rappresenta un importante passo avanti per BYD, già nota per la sua leadership nel settore dei veicoli elettrici e ibridi, e pone le basi per una nuova era di mobilità. Con una crescente consapevolezza ambientale tra i consumatori e una domanda sempre maggiore di veicoli più efficienti, BYD si propone come un protagonista chiave nel panorama automobilistico europeo, grazie a soluzioni tecnologiche che coniugano efficienza energetica, innovazione e comfort.

La tecnologia Super DM di BYD

La punta di diamante di SEAL U DM-i è la sua tecnologia Super DM, un sistema avanzato che sfrutta l’elettricità come principale fonte di propulsione, ricorrendo al motore a combustione solo quando strettamente necessario. Questo sistema intelligente massimizza l’uso dell’energia elettrica, garantendo consumi contenuti e riducendo l’impatto ambientale. In modalità completamente elettrica (EV), il veicolo può coprire distanze considerevoli, rendendolo ideale per la guida urbana e il pendolarismo quotidiano, mentre in modalità ibrida (HEV), il motore a benzina interviene solo per supportare l’accelerazione o per ricaricare la batteria.

La modalità di guida HEV di SEAL U DM-i ottimizza il bilanciamento tra prestazioni e autonomia, mantenendo sempre disponibile la guida elettrica grazie al contributo del motore a combustione interna che ricarica la batteria, sia durante la marcia che tramite il sistema di rigenerazione in rilascio e frenata. Questa configurazione ibrida plug-in garantisce quindi un’esperienza di guida fluida, potente e silenziosa, con l’efficienza energetica al centro di ogni scelta progettuale.

Fonte: Ufficio Stampa BYD

Un SUV per tutti: tre livelli di allestimento, due modalità di guida

Il SEAL U DM-i viene proposto in tre versioni: Design, Boost e Comfort, ognuna pensata per soddisfare diverse esigenze dei clienti europei. Tutte le varianti condividono due modalità di guida principali – EV e HEV – che offrono la massima flessibilità nella gestione dell’energia e nelle prestazioni.

La versione Design, la più performante, è dotata di una configurazione a quattro ruote motrici e due motori elettrici: uno da 150 kW all’anteriore e uno da 120 kW al posteriore. A questi si aggiunge il motore a benzina quattro cilindri turbo da 1,5 litri a ciclo Atkinson, che insieme ai propulsori elettrici sviluppa una potenza complessiva di 238 kW (319 CV) e una coppia massima di 550 Nm. La batteria Blade da 18,3 kWh assicura un’autonomia elettrica più che sufficiente per la maggior parte degli spostamenti quotidiani.

Le versioni Boost e Comfort si differenziano per il fatto di essere a trazione anteriore, con una configurazione ibrida meno potente ma altrettanto efficiente. Entrambe adottano un motore a ciclo Miller da 1,5 litri aspirato, che eroga 72 kW (96 CV), abbinato a un motore elettrico da 145 kW (194 CV). La potenza complessiva in queste versioni è di 160 kW (214 CV), con una coppia massima di 300 Nm. La versione Comfort si distingue per una batteria più grande, da 26,6 kWh, che le conferisce un’autonomia elettrica estesa fino a 125 km, un valore significativo per un SUV di queste dimensioni.

Questa offerta di varianti e allestimenti permette a BYD SEAL U DM-i di soddisfare le esigenze di un ampio spettro di consumatori, offrendo soluzioni efficienti e flessibili per la guida in città come per i viaggi più lunghi.

Comfort, lusso e tecnologia a bordo

L’interno di SEAL U DM-i è un vero concentrato di modernità e lusso. Il design dell’abitacolo è studiato per offrire comfort e funzionalità senza trascurare l’estetica. I materiali utilizzati, come la pelle vegana con cuciture a contrasto, conferiscono un tocco premium, mentre le superfici morbide al tatto e l’illuminazione ambientale multicolore creano un’atmosfera rilassante e accogliente. Il “Legacy Gearshift Panel”, impreziosito da un pomello del cambio in cristallo, riflette il tema del design ispirato all’oceano, rendendo omaggio all’elemento naturale che BYD vuole evocare con la linea SEAL.

I due schermi digitali di grandi dimensioni dominano la plancia e rappresentano l’anima tecnologica del veicolo. Questi schermi non solo offrono un’interfaccia utente intuitiva e di facile utilizzo, ma permettono anche di accedere a tutte le funzionalità di bordo con un semplice tocco. Il tetto panoramico apribile elettricamente aggiunge luminosità e ariosità all’abitacolo, contribuendo a rendere l’esperienza di viaggio ancora più piacevole. Inoltre, per garantire una qualità dell’aria impeccabile, BYD ha dotato il SEAL U DM-i di un sistema di purificazione PM2.5, che filtra le particelle sottili e assicura un ambiente salubre all’interno del veicolo.

Lancio sul mercato e prezzi

Le prime consegne delle versioni Boost e Design del BYD SEAL U DM-i sono previste per giugno, mentre la versione Comfort arriverà successivamente, dopo l’estate. Il SUV sarà disponibile in cinque colori accattivanti: Delan Black, Time Grey, Snow White, Tian Qing (Blue) e Boundless Cloud, e sarà coperto da una garanzia completa del costruttore di 6 anni o 150.000 km, a cui si aggiunge una garanzia di 8 anni o 200.000 km sulla batteria e sul motore elettrico.

Con SEAL U DM-i, BYD introduce una nuova era di mobilità sostenibile in Europa. Grazie alla tecnologia Super DM, a un design raffinato e a una gamma di allestimenti versatile, il SUV ibrido plug-in si presenta come una scelta ideale per chi cerca un veicolo ecologico, senza rinunciare a comfort, prestazioni e autonomia. SEAL U DM-i rappresenta un ulteriore passo verso un futuro automobilistico più pulito ed efficiente, dimostrando che la sostenibilità può andare di pari passo con l’innovazione e la qualità.