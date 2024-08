Premium per Business: il futuro dei veicoli commerciali si chiama Vito

Mercedes-Benz Vans, uno dei leader nel mercato dei veicoli commerciali, ha alzato ulteriormente l’asticella con i nuovi modelli Vito ed eVito. Questi veicoli di medie dimensioni, già noti per la loro versatilità, ora offrono livelli ancora superiori di comfort, sicurezza, funzionalità e connettività digitale. Con un design moderno e una dotazione di serie migliorata, questi nuovi modelli si propongono come soluzioni ideali per una vasta gamma di utilizzi commerciali. Approfondiamo i dettagli e le novità di queste vetture premium.

Offerta per ogni esigenza

Vito di Mercedes-Benz è un vero e proprio tuttofare, progettato per rispondere a una vasta gamma di esigenze commerciali. Disponibile in diverse configurazioni, può essere scelto come furgone, Mixto o Tourer. Questo veicolo di medie dimensioni, con un peso lordo che varia tra 2,8 e 3,2 tonnellate, si distingue per la sua versatilità. Può essere configurato in tre lunghezze diverse, con due passi e con la possibilità di scegliere tra due diversi sistemi di trazione. Questo rende il Vito adatto a una molteplicità di settori, dai servizi di manutenzione e assistenza clienti agli operatori di flotte, fino agli allestitori di veicoli speciali.

Dal 2018, Vito è stato affiancato dalla variante elettrica a batteria, eVito, che si è rapidamente affermata come un’alternativa ecologica per la guida locale priva di emissioni di CO2. Anche eVito è disponibile in due lunghezze di carrozzeria e può essere scelto sia nella versione furgone che Tourer, ideale per il trasporto passeggeri nel contesto commerciale. Questa doppia offerta, convenzionale ed elettrica, sottolinea l’impegno di Mercedes-Benz nel fornire soluzioni di mobilità sostenibile senza rinunciare a prestazioni e flessibilità.



Fonte: Mercedes-Benz Italia

Connettività e comfort al top con MBUX

Una delle novità più rilevanti di nuovo Vito ed eVito è l’introduzione del sistema multimediale MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Questo sistema rappresenta un vero e proprio salto di qualità per i veicoli di medie dimensioni di Mercedes-Benz, introducendo una connettività avanzata e una serie di servizi digitali pensati per migliorare l’esperienza di guida.

L’MBUX offre una navigazione intelligente, con una gestione attiva dell’autonomia nel caso di eVito, che consente di pianificare i viaggi in modo ottimale, tenendo conto delle esigenze di ricarica della batteria. Questo sistema non solo migliora la sicurezza e il comfort, ma integra anche l’eVito nell’ecosistema di elettromobilità Mercedes-Benz, offrendo soluzioni avanzate per una gestione efficiente dell’energia.

La connettività digitale si espande anche con l’introduzione di una gamma di Digital Extras, che consentono ai clienti di personalizzare ulteriormente l’esperienza di guida, offrendo maggiore controllo e comfort attraverso funzionalità avanzate che spaziano dalla navigazione all’intrattenimento, fino ai servizi di gestione del veicolo.

Un design moderno e funzionale

Il nuovo design del Vito ed eVito non è solo un’evoluzione estetica, ma anche funzionale. Gli esterni sono stati rivisti per offrire un look più moderno e accattivante, mantenendo però quella robustezza e affidabilità che da sempre caratterizzano i veicoli Mercedes-Benz.

All’interno, i miglioramenti sono altrettanto evidenti. I nuovi veicoli sono dotati di caratteristiche premium come il portellone posteriore elettrico EASY-PACK e i fari MULTIBEAM LED, che migliorano significativamente la visibilità e il comfort, soprattutto nelle ore notturne o in condizioni di scarsa illuminazione. La nuova console centrale aggiunge un tocco di eleganza e funzionalità, con un design ergonomico che facilita l’accesso ai controlli principali del veicolo.

Maggiore sicurezza e sistemi di assistenza avanzati

Mercedes-Benz ha sempre posto grande attenzione alla sicurezza, e i nuovi Vito ed eVito non fanno eccezione. Oltre ai sistemi di assistenza alla guida già noti, come il cruise control adattivo e il sistema di assistenza alla frenata, i nuovi modelli sono dotati di ulteriori tecnologie avanzate. Queste includono sistemi di assistenza al parcheggio, monitoraggio dell’angolo cieco e assistenza alla frenata d’emergenza, che rendono la guida più sicura e rilassata, soprattutto nei contesti urbani e nelle operazioni commerciali quotidiane.

Il risultato è un veicolo che offre non solo maggiore sicurezza per il conducente e i passeggeri, ma anche una maggiore protezione per gli altri utenti della strada.

Alimentazione convenzionale o elettrica: scegli il tuo stile di guida

Un altro punto di forza di Vito ed eVito è la possibilità di scegliere tra alimentazione convenzionale o elettrica, a seconda delle esigenze del cliente. I veicoli a propulsione convenzionale sono dotati di motori diesel affidabili e potenti, perfetti per chi ha bisogno di coprire lunghe distanze o operare in aree senza infrastrutture di ricarica elettrica.

Tuttavia, per chi desidera una soluzione più sostenibile, eVito offre un’esperienza di guida senza emissioni. Grazie alla gestione termica ottimizzata e alle tecnologie avanzate per il recupero di energia, eVito è perfetto per chi opera principalmente in contesti urbani o per chi vuole contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2 senza compromettere le prestazioni o la capacità di carico.

Inoltre, il futuro prevede anche l’introduzione di un motore a benzina con tecnologia mild hybrid per Vito, che offrirà un’alternativa ancora più efficiente e sostenibile per i clienti che non sono ancora pronti a passare completamente all’elettrico.

Equipaggiamento di serie ricco e personalizzabile

Un altro aspetto rilevante dei nuovi Vito ed eVito è l’equipaggiamento di serie migliorato. I modelli offrono una gamma di caratteristiche avanzate che, in passato, erano riservate a opzioni più costose o ad allestimenti superiori. Questo include non solo i sistemi di assistenza alla guida e i servizi di connettività digitale, ma anche comfort come il climatizzatore automatico e i sedili riscaldati.

La logica di offerta è stata semplificata per rendere più facile la configurazione del veicolo da parte dei clienti, con pacchetti predefiniti che rispondono alle esigenze specifiche di diversi settori. Questo approccio rende il processo di acquisto e configurazione più fluido, garantendo allo stesso tempo prezzi trasparenti e competitivi.

Fonte: Mercedes-Benz Italia

Prezzi competitivi e trasparenza

Mercedes-Benz ha introdotto una strategia di vendita che garantisce la massima trasparenza nei prezzi. I clienti possono contare su un sistema di pricing standardizzato e chiaro, che rende più facile confrontare le offerte e scegliere il veicolo migliore per le proprie esigenze.

I prezzi di vendita del nuovo Vito partono da 36.557 euro per la versione furgone e da 45.888 euro per la versione Tourer. EVito, nella sua versione elettrica, è disponibile a partire da 49.441 euro per il furgone e da 63.549 euro per la versione Tourer. Questi prezzi competitivi, abbinati a un equipaggiamento di serie più ricco e a una logica di configurazione semplificata, rendono Vito ed eVito una scelta interessante per le aziende di ogni dimensione.

Il futuro di Mercedes-Benz Vans è elettrico

Guardando al futuro, Mercedes-Benz ha già tracciato la sua rotta verso una gamma di veicoli completamente elettrica. Entro il 2030, più del 50% delle vendite di furgoni sarà costituito da modelli elettrici. L’introduzione dell’architettura modulare VAN.EA dal 2026 segnerà un punto di svolta verso la piena elettrificazione dei veicoli di medie e grandi dimensioni. Tuttavia, Mercedes-Benz continuerà a sviluppare e migliorare anche i motori a combustione interna per soddisfare le esigenze dei mercati globali e dei clienti che non sono ancora pronti a passare all’elettrico.

Con i nuovi Vito ed eVito, Mercedes-Benz offre veicoli commerciali all’avanguardia che uniscono innovazione tecnologica, comfort e sicurezza, adattandosi perfettamente alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Che si scelga la propulsione tradizionale o elettrica, Vito rimane una soluzione affidabile e versatile per ogni tipo di business.