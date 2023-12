La nuova generazione della crossover Subaru ha preso una svolta significativa, non solo cambiando nome da XV a Crosstrek, ma anche implementando diverse innovazioni che puntano a consolidare la sua presenza nel mercato automobilistico. La Crosstrek è una versione rielaborata della berlina Impreza, fornendo una prospettiva off-road che ha catturato l’attenzione degli appassionati di guida su terreni variabili.

La trasformazione della Subaru Crosstrek è stata delineata da numerose migliorie, abbracciando sia l’aspetto estetico che la sicurezza, con uno sguardo particolare all’ambiente ibrido e alle performance su strada.

Nuovo nome, nuova identità

L’annuncio del passaggio da XV a Subaru Crosstrek segna un momento significativo per questa ammirata crossover giapponese. In precedenza, il nome Crosstrek era riservato esclusivamente alla versione americana, ma ora è giunto il momento per questa nuova generazione giapponese di abbracciare totalmente questa identità, confermando una visione più unificata nel mercato globale dell’auto.

Innovazioni tecniche e motore ibrido

Una caratteristica imprescindibile nelle Subaru è il sistema di trazione integrale Symmetrical AWD, presente anche in questa nuova Crosstrek. L’aggiunta del motore e-boxer ibrido 2.0i, con una potenza di 136 CV e una coppia di 182 Nm, rappresenta un notevole passo avanti. Questo propulsore combina un motore a benzina a quattro cilindri con un’unità elettrica integrata al cambio CVT Lineatronic a variazione continua.

Gamma e Prezzi

La Crosstrek è disponibile in tre differenti allestimenti: Style, Style Xtra e Premium, con prezzi di listino che vanno dai 37.900 euro della Style ai 42.150 euro della Premium. È da considerare che le vernici hanno un costo aggiuntivo di 800 euro, ad eccezione del colore Pure Red, disponibile senza alcun sovrapprezzo.

Dotazioni di serie

Ogni allestimento presenta un insieme unico di dotazioni di serie. La Style comprende cerchi in lega da 17″, climatizzatore automatico bi-zona, sistema EyeSight di supporto alla guida, fari a led autolivellanti, sedili anteriori riscaldabili e un sistema audio dab+ con un display da 11,6″ e sei altoparlanti. L’auto è equipaggiata con Apple CarPlay/Android Auto con connessione wireless, sistema di accesso e avviamento senza chiave, sistema di allarme del traffico posteriore, telecamera posteriore e X-mode, una modalità che agevola la guida su terreni difficili.

La Style Xtra aggiunge cerchi in lega da 18″, fari autolivellanti con abbaglianti/anabbaglianti automatici, porte USB A e C posteriori, sedili di guida regolabili elettricamente in 10 posizioni, X-Mode a due modalità, regolazione elettrica in 8 posizioni del sedile passeggero anteriore e specchietto retrovisore fotocromatico.

Il top di gamma, l’allestimento Premium, offre sedili in pelle e un tetto in cristallo elettrico con funzioni di scorrimento e inclinazione, aggiungendo un tocco di lusso e comfort alla crossover.

Prospettive future: parola al Presidente

Nicola Torregiani, presidente di Subaru Italia, ha sottolineato quanto la nuova Crosstrek miri a superare il successo della sua predecessora, la XV, con 17mila vetture vendute in Italia. Parlando della flessibilità e della capacità di espansione del marchio, ha affermato: “Flexibility and Expandability significano avere la capacità di adattarsi ai cambiamenti della domanda di mercato e creare un portafoglio prodotti flessibile, adattabile alle diverse realtà geografiche globali. L’Expandability si riferisce alla capacità di soddisfare le esigenze dei singoli mercati per ampliare le opportunità di vendita”. Torregiani ha chiarito che nonostante il percorso verso l’elettrificazione sia in atto, la Crosstrek mantiene un powertrain ibrido per rispondere alle richieste locali, rappresentando un momento importante nella strategia di flessibilità di Subaru.

La Crosstrek si presenta come una crossover pronta ad affrontare le sfide future del settore automobilistico, mantenendo la sua identità forte e la sua presenza affidabile sul mercato globale.