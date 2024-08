Fonte: Bring A Trailer Alfa Romeo SZ è simbolo della Casa italiana

Le auto prodotte da Alfa Romeo sono sempre tra le più richieste tra i collezionisti e spesso raggiungono quotazioni molto elevate. Un esempio arriva dalla vendita all’asta appena conclusa da Bringatrailer.com che ha visto protagonista un esclusivo esemplare di Alfa Romeo SZ del 1991. Si tratta di un esemplare davvero raro, per via del numero limitato di SZ prodotte, per lo stile unico di questo modello, definito come Il Mostro in passato, oltre che per le condizioni eccellenti e il chilometraggio ridotto.

Un esemplare unico

L’esemplare di Alfa Romeo SZ venduto all’asta da Bring A Trailer per un importo di 90.000 dollari è davvero unico nel suo genere. Si tratta dell’unità numero 993 su un totale di 1.036 prodotte nell’arco di tre anni dalla Casa italiana nello stabilimento di Terrazzano di Rho. Come quasi tutti gli esemplari della SZ, anche quest’unità è dotata di una colorazione Rosso Alfa, caratteristica del marchio Alfa Romeo.

L’unità venduta all’asta è stata importata dal Giappone al Canada e poi negli Stati Uniti, dove è avvenuta la vendita. Oltre a uno stato di conservazione eccellente, l’Alfa Romeo SZ in questione si caratterizza per un chilometraggio ridotto, con appena 13.000 chilometri percorsi negli oltre 40 anni dalla sua produzione. Come riporta la descrizione dell’annuncio di vendita all’asta, l’esemplare di SZ è stato oggetto di un intervento di messa a nuovo.

Come detto in precedenza, la vendita si è conclusa con una cifra di 90.000 dollari. Considerando le caratteristiche esclusive del modello, però, la SZ non potrà che aumentare di valore nel corso dei prossimi anni. Per il collezionista che si è aggiudicato il modello, quindi, si tratta di un vero e proprio investimento. L’importo speso, infatti, potrebbe crescere in misura significativa in futuro.

Un modello iconico

Alfa Romeo SZ, anche grazie al numero limitato di unità prodotte, è un modello iconico per la storia di Alfa Romeo ed è stato soprannominato Il Mostro per le sue linee fuori dagli schemi dell’epoca. La vettura venne presentata in occasione del Salone dell’auto di Ginevra del 1989, per poi essere prodotta fino al 1991. Come detto in precedenza, Alfa Romeo ha realizzato un totale di 1.036 esemplari della SZ. Il progetto venne realizzato in collaborazione con Zagato (per Andrea Zagato, in particolare, venne realizzato un’esclusiva versione con colorazione nera).

Sotto al cofano, la SZ può contare su un vero e proprio simbolo del marchio Alfa Romeo, il motore V6 Busso da 2.959 cm3. Il motore può erogare una potenza massima di 210 CV, permettendo alla vettura di raggiungere una velocità massima di 245 km/h, con uno 0-100 km/h completato in 7 secondi. Al motore è abbinato il cambio manuale a 5 marce oltre alla trazione posteriore. La SZ è stata anche l’ultima auto a trazione posteriore realizzata da Alfa Romeo fino al 2007, quando la Casa italiana lanciò la 8C Competizione. Per tutti gli appassionati del mondo delle quattro ruote, Alfa Romeo SZ è ancora oggi considerato come un modello unico nel suo genere che riesce a incarnare al meglio l’essenza del marchio Alfa Romeo, sia per quanto riguarda le prestazioni che per il suo spirito innovatore.