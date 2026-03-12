Ufficio Stampa Mercedes/Getty Images Il parco auto di Federico Valverde non è secondo a nessuno

Potenti, veloci nell’esecuzione e con una resistenza fuori dal comune. Tutto nello stile del proprietario: le auto di Federico Valverde sembrano cucite su misura per il centrocampista uruguaiano. Nel big-match tra Real Madrid e Manchester City di mercoledì 11 marzo, valevole l’andata degli ottavi di Champions League, il numero 8 della Casa Blanca ha sfoderato una prestazione da fuoriclasse, coronata con una leggendaria tripletta. Fin dall’età di 16 anni, quando le Merengues misero gli occhi su di lui, Valverde ha collezionato prove maiuscole sul rettangolo verde. E anche nei panni di pilota non è secondo a nessuno.

Il garage del centrocampista del Real Madrid

Mentre alcuni compagni di squadra come Bellingham o Mbappé hanno faticato a ottenere la patente, Fede è un veterano del volante. In otto anni a Madrid ha saputo sfruttare al meglio i vantaggi di giocare nel club più prestigioso al mondo, ma ha anche dimostrato un gusto personale raffinatissimo.

Il percorso sulle quattro ruote di Valverde è strettamente legato alle partnership del Real Madrid. Negli anni d’oro con Audi, il “Pajarito” ha mostrato una predilezione per i SUV ad alte prestazioni. Dopo aver testato ben due Q7, è passato al “lato oscuro della forza” con la RS Q8: un mostro da 600 CV che combina lo spazio di una familiare con il cuore di una sportiva di razza.

Poi è arrivata la collaborazione del club con BMW, e Valverde ha abbracciato la rivoluzione elettrica, senza rinunciare al piacere di guida. Nel suo garage sono entrate la iX xDrive 50 e la fulminea berlina i5 M60, un missile di oltre 600 CV. Eppure, il pezzo forte della stagione in corso non ve l’abbiamo ancora rivelato: è la BMW XM, un SUV da oltre 130.000 euro che sprigiona ben 750 CV, così da sfrecciare verso Valdebebas nel silenzio totale o con il ruggito del V8.

Se è vero che ogni omaggio è gradito, Federico Valverde ha comunque pensato di acquistare personalmente la Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+, una delle vetture più grintose in circolazione. La coupé a quattro porte, capace di sprigionare 640 CV sull’asfalto e di coprire lo 0-100 in soli 3 secondi, può essere ordinata al prezzo di 200.000 euro, ma per Federico i soldi non sono un problema.

Una notte da “motore” instancabile contro il Manchester City

Tutta la potenza sprigionata dalle sue vetture sembra essere confluita nei muscoli di Valverde durante la sfida epica contro il Manchester City. In una partita che somigliava più a una gara di accelerazione che a un match di calcio, Federico è stato il vero turbo del Real Madrid.

Il trionfo finale porta la sua firma indelebile grazie a una tripletta leggendaria che ha messo in ginocchio gli uomini di Pep Guardiola. Nonostante i giocatori del City cercassero di chiudere gli spazi, Fede ha coperto il campo con la stessa costanza di una delle BMW elettriche e la cattiveria agonistica di una AMG: il risultato è storia nota. Se il Real è ancora in corsa per la Champions, il merito è anche suo, un centrocampista che corre più veloce di una supercar.