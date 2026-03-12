La passione di Marco Belinelli per le auto ad alte prestazioni è innegabile: il capitano della Virtus Bologna, ospite a Splendida cornice, è da emozioni forti

Marco Belinelli e le auto, una passione incrollabile: il cestista, ospite di Splendida cornice, opta per le supercar

Sul parquet il suo marchio di fabbrica è l’arresto e tiro in equilibrio precario, quella frazione di secondo in cui sfida le leggi della fisica per trovare la retina, ma in quanto alle auto Marco Belinelli non lascia spazio all’incertezza. Il capitano della Virtus Bologna, unico italiano nella storia ad aggiudicarsi un anello NBA, guida allo stesso modo con cui ammattisce le difese avversarie: attraverso una combinazione letale di stile, tecnica e una scarica di adrenalina. Tra gli ospiti di Splendida cornice, nella puntata in programma giovedì 12 marzo 2026 su Rai Tre, il “Beli” ha le idee cristalline sulle vetture: gli piacciono possenti e veloci, meglio ancora se tedesche.

Le supercar del cestista

Nella collezione personale di auto di Marco Belinelli spicca la cattiveria dell’Audi RS3 Sportback. Equipaggiata con il celeberrimo motore 2.5 TFSI a cinque cilindri da 400 CV, la compatta è una pantera che non concede scampo: da 0 a 100 km/h scatta in appena 3,8 secondi. Un altro asso nella manica? Il sofisticato sistema RS Torque Splitter tradotto in un’agilità rara, che ricorda i tagli fulminei di Belinelli in area per liberarsi al tiro, permettendo persino il drifting controllato. Quando invece il campione cerca un mix tra spazio e potenza, la scelta ricade sulla Porsche Cayenne Coupé. Con una linea molto più filante rispetto al SUV tradizionale, il bolide della Cavallina nasconde sotto il cofano un motore V8 biturbo in grado di superare i 540 CV nelle varianti di punta, offrendo comfort regale per i suoi 196 cm di altezza senza rinunciare a prestazioni da vera supercar.

Nel suo garage Marco non fa, però, posto solo ai motori tradizionali: il futuro elettrico lo abbraccia nel segno della Porsche Taycan, una berlina sportiva dalle ricariche record grazie all’architettura a 800 volt. Il picco delle performance lo raggiunge la versione Turbo S da ben 761 CV, istantanea nella ripresa proprio come un rilascio di palla velocissimo allo scadere dei 24 secondi.

La credibilità del cestista lo ha, inoltre, reso, un magnete per collaborazioni di prestigio. È infatti diventato recentemente Brand Ambassador di Geely Italia per il lancio della Starray EM-i Super Hybrid, una partnership nata dalla condivisione di valori come la visione e il superamento dei limiti. In passato ha inoltre vissuto esperienze adrenaliniche al volante della Lamborghini Urus, il super SUV di Sant’Agata Bolognese che ha definito un’auto pazzesca per design e comfort, oltre a prestare il volto alla versatilità della Skoda Kodiaq.

Splendida cornice: un’eccellenza anche davanti alle telecamere

L’ultima tappa del racconto è in uno studio televisivo. Accolto da Geppy Cucciari in studio a Splendida cornice, Belinelli prova a gestire i tempi comici sfoderando la stessa naturalezza con cui gestisce un pick-and-roll. Il campione presenta The Basketball Dream, il docufilm dedicato alla sua incredibile vita che ripercorre la scalata dai campetti di provincia fino al tetto del mondo con i San Antonio Spurs. È il ritratto di un fuoriclasse che ha saputo viaggiare sempre alla massima velocità, sia con le scarpe da basket ai piedi che con il piede premuto sull’acceleratore, confermandosi un’eccellenza italiana anche davanti alle telecamere.