Fonte: Getty Images L'auto di Musetti, semifinalista alle Olimpiadi 2024

Con Sinner costretto al ritiro anticipato e Paolini eliminata, le speranze del tennis azzurro nel singolare alle Olimpiadi 2024 sono concentrate su Musetti. Fino a questo punto, il nostro portacolori ha fatto tutto il possibile per ripagare le attese. Anzi, le ha superate, forse. Perché non è un exploit estemporaneo, bensì la conferma di un importante percorso di crescita. Oscurato un po’ dal numero uno al mondo, è giunto il suo momento di brillare contro Djokovic. Proprio il serbo aveva messo fine alla corsa di Lorenzo in quel di Wimbledon, nelle semifinali. Stavolta il turno è lo stesso.

Un posto nella storia in palio

Entrati nel club dei migliori quattro, in palio c’è l’accesso all’atto conclusivo. Si prospetta una battaglia incandescente, del resto “Nole” non ha mai conquistato la medaglia d’oro. Il tassello mancante per il Golden Slam, un traguardo tagliato da pochissimi colleghi nella storia, tra cui lo spagnolo Nadal. Dall’altra parte della rete troverà, però, un avversario con gli “occhi della tigre”, stanco di “mettersi in coda”. A soli 22 anni desidera compiere il salto di qualità e cosa c’è di meglio, in tal senso, che “tagliare la testa” al primatista assoluto di tornei del Grande Slam? Sulla terra battuta i rivali di giornata battaglieranno fra appena poche ore, alle 19 in punto.

Il claim “il futuro è adesso” ben si addice all’auto di Musetti, la Kia EV6. Un SUV di qualità, guidato dall’astro emergente nel quotidiano, frutto della collaborazione siglata insieme al produttore coreano, che vede nel “Lolo” il testimonial perfetto, data l’affinità di valori. Allo stesso modo con cui la vettura si prende la scena in strada, lui lo fa in campo, con la racchetta in mano.

SUV tutto d’un pezzo

La Kia EV6 costituisce un punto di svolta nel mondo degli Sport Utility a zero emissioni. Un design futuristico, performance brillanti e una buona autonomia la rendono un’opzione interessante per chi cerca un’alternativa ecologica senza rinunciare al piacere di guida. Le linee filanti e aerodinamiche catturano lo sguardo fin dal primo istante. Curato nei minimi dettagli, l’abitacolo offre un’atmosfera moderna e tecnologica, con materiali di alta qualità e un ampio spazio a bordo. Il display curvo che unisce il quadro strumenti e il sistema infotainment creano un effetto scenografico, oltre a favorire l’interazione uomo-macchina. Sistemi avanzati quali il Forward Collision Avoidance Assist (FCA) e l’Highway Driving Assist 2 (HDA2) contribuiscono alla sicurezza su strada.

Fonte: Ufficio Stampa Kia

E i motori? Potenti e reattivi, promettono accelerazioni brucianti e una progressione entusiasmante. La trazione integrale, disponibile su certi modelli, assicura un grip fantastico in qualsiasi condizione e un comportamento dinamico di alto livello. In cima alla gamma, la versione GT può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi e raggiungere una velocità massima di 260 km/h. La capacità di ricarica a 800 V permette di passare dal 10 all’80% di carica della batteria in soli 18 minuti, mentre l’autonomia arriva a 528 km secondo il ciclo WLTP. Il prezzo di partenza è di circa 48.950 euro. Nel mese di maggio è stata presentato il prossimo capitolo della serie, che potrebbe invadere l’Europa già entro la fine dell’anno.