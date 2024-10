Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Getty Images Conducente disattenta riduce una Jaguar XK120 in mille pezzi

Come distruggere un pezzo di storia. Lungo le strade austriache del Tirolo, una conducente distratta dal cellulare ha distrutto con la sua auto una Jaguar XK120 degli anni Cinquanta. Un autentico capolavoro su ruote, difficilissimo da reperire, e i costi della riparazione rispecchiano appieno la sua estrema rarità. Immagini non adatte ai deboli di cuore, aggiungeremmo, con una punta di ironia. Di certo, hanno avuto poco da sorridere i guidatori della vettura in salsa british, retaggio di un’epoca passata che gli appassionati rimpiangono.

Costi di riparazione alle stelle

L’increscioso episodio è avvenuto durante la 1000 Miglia Warm Up, evento preparatoria alla Mille Miglia, vera e propria. La Jaguar, che vedeva al volante Giuseppe Cerbone e Nicolò Bottini Bongrani, stava percorrendo la tappa verso Mittersill, quando è andato in scena lo pseudo-dramma automobilistico. La responsabile era assorta da mille pensieri. O, meglio, uno: guardare il telefono. Non gli ha mai tolto gli occhi di dosso, manco fosse la cosa più importante al mondo. Doveva mandare un messaggio alle amiche o al fidanzato? Aveva in programma una “seratona”? Mistero. Domande senza risposta.

La sostanza rimane invariata. Così la lezione da apprendere: mai levare lo sguardo dalla strada, altrimenti il rischio di combinare una frittata è forte. Una “frittata” da 200.000 euro, in tal caso. La Jaguar XK120, una delle poche unità realizzate tra il 1948 e il 1954, imponeva la massima attenzione. Trattata con i guanti dai proprietari, è stata ignorata in toto dalla giovane. Sul perché le spese di riparazione abbiano raggiunto certe soglie, beh, la risposta è elementare. Le difficoltà nel reperire i pezzi di ricambio. Mica ci troviamo dinanzi a un veicolo qualsiasi, uno di quelli prodotti in serie. Magari lo fosse: il preventivo del meccanico sarebbe rimasto moderato. Recuperare i componenti non avrebbe implicato una fatica immane.

Nervi a fior di pelle

La reazione dei piloti? Per scoprirlo vi basta cliccare sul pulsante play del riproduttore. I secondi successivi allo scontro lanciati nell’aere di internet ne ritraggono il disappunto. E, onestamente, chi ha il coraggio di biasimarli? Ok, tenere i nervi a posto, ma immaginarseli con un radioso sorriso stampato in volto avrebbe reso la situazione paradossale. Quasi uno sketch da mandare in onda in uno comedy show. Qui, ahimè, siamo dinanzi alla fredda, dura realtà. Nella clip diventata virale in una manciata di ore, mentre tenta di metterci una pezza spiegando di essersi distratta a causa dello smartphone, la coppia di driver ha i nervi a fior di pelle.

Unica nota positiva, la più importante, è che nessuno degli occupanti delle macchine ha riportato delle lesioni. Sia gli italiani al “timone” della Jaguar XK120 sia la distratta ragazza ne sono usciti pressoché illesi, tolti dei graffi superficiali. Nulla comunque di irrisolvibile, con un “pit stop” al pronto soccorso. Semmai le ferite sono dell’anima: i pesanti danni rimediati dalla Jaguar XK120 costituiscono un enorme smacco. Sparsi sulla strada poco dopo l’avvenuto sorpasso, i pezzi di carrozzeria sono il lascito della disavventura. Oltre al filmato caricato su TikTok e al preventivo da capogiro in officina…