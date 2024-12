Fonte: Tom Hartley Jnr La collezione è composta da 69 vetture

Nel corso degli ultimi 50 anni, l’ex numero uno della Formula 1, Bernie Ecclestone, ha dato vita a una delle collezioni di auto più incredibili e preziose esistenti al mondo. Tale collezione è nota come la Ecclestone Grand Prix Collection e raccoglie alcuni esemplari unici che hanno scritto la storia del motorsport e, in particolare, della Formula 1. Ci sono tante Ferrari e, più in generale, ci sono monoposto guidate da campioni assoluti come Michael Schumacher, Niki Lauda, Nelson Piquet, Ayrton Senna e molti altri.

L’intera collezione sarà ora messa in vendita e a gestire l’operazione è Tom Hartley Jnr, azienda di riferimento per collezionisti di auto e specializzata nella vendita di modelli unici e di grande valore. Vediamo i dettagli completi in merito.

Una collezione incredibile

La Ecclestone Grand Prix Collection è considerata, da tempo, come una delle più importanti collezioni al mondo di auto da corsa. Complessivamente, Ecclestone ha raccolto 69 auto che hanno fatto la storia del motorsport, a partire dagli anni ’50 del secolo scorso e fino al 2017. Anno dopo anno, l’ex numero uno della Formula 1 ha aggiornato la sua collezione aggiungendo modelli esclusivi che oggi hanno un valore molto elevato.

Le auto in vendita

Tom Hartley Jnr dovrà ora gestire la vendita di alcuni esemplari di grandissimo valore. Tra le 69 auto che saranno messe in vendita, infatti, troviamo diverse Ferrari, come la 375 F1 di Alberto Ascari, vincitrice del Gran Premio d’Italia, e la 312 F1. In vendita, inoltre, ci sono anche le monoposto che hanno vinto in Formula 1 con Michael Schumacher (di cui, di recente, è stata venduta all’asta la Ferrari del record di Pole Position), Niki Lauda e Mike Hawthorn.

C’è anche la monoposto guidata da Nelson Piquet (e testata da Ayrton Senna) nel corso della stagione 1983 della Formula 1 e c’è anche la BT46B “fan car” con cui Niki Lauda vinse il Gran Premio di Svezia, concludendo la gara con oltre mezzo minuto di vantaggio. Da segnalare anche la Maserati 250F ex-Works oltre alla Vanwall VW10 che ottenne diverse vittorie in Formula 1, con Stirling Moss, nella stagione 1958.

Nel comunicato con cui è stata annunciata la messa in vendita della collezione, Tom Hartley Jnr ha detto: “Non è mai stata messa in vendita una collezione come questa e nessuno al mondo possiede una collezione di auto da corsa che si avvicini a quella di Bernie. Questa è una grande opportunità per un collezionista esigente di acquistare auto che non sono mai state messe in vendita prima d’ora e sarebbe fantastico vederle di nuovo in pista“.

Quanto vale la collezione?

Stimare il valore dell’intero lotto di 69 vetture è una missione impossibile, anche per gli esperti del settore. Le variabili in gioco sono tantissime, ma è chiaro che si tratta di una collezione di grandissimo valore e che alcuni esemplari raggiungeranno, facilmente, una valutazione di diversi milioni di euro. L’intera collezione, quindi, potrebbe anche superare i 500 milioni di euro, con tantissimi appassionati che, con le loro offerte, potrebbero contribuire a far aumentare il valore complessivo. Maggiori dettagli in merito arriveranno nel prossimo futuro. Per avere maggiori informazioni sulla collezione vi rimandiamo al sito ufficiale di Tom Hartley Jnr (tomhartleyjnr.com).