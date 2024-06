La Ferrari a misura di “fido” e il cane è in pole-position

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Ferrari Ferrari introduce una gabbia per cani

Tre Ferrari dedicate ai migliori compagni di vita dell’uomo: è quanto la casa di Maranello ha effettivamente realizzato in omaggio ai nostri fidati amici a quattro zampe. Sembrerebbe la messa in produzione di una speciale vettura stradale con un posto nell’abitacolo riservato ad un cane e con specifici accessori; la stessa Casa ironizza, e va oltre: “avete mai visto dei cani al volante di una Ferrari?”.

Oltre ai bolidi un intero macrosistema da esplorare

La notizia, in realtà, va letta nella maniera corretta: il Cavallino Rampante, oggi, non è soltanto un’azienda che realizza automobili da sogno, e velocissime esemplari da pista, ma vanta anche un’intera struttura attorno, parte della quale è dedicata a raccontare la propria storia e la propria attività agli appassionati di ogni angolo del Pianeta.

Sveliamo dunque il mistero: al Museo Ferrari di Maranello è stato organizzato un servizio affinché i visitatori abbiano modo di lasciare i loro cani in aree specifiche. Si tratta di gabbie custodite e attrezzate, all’ombra del giardino museale, dietro alla caffetteria, che permettono di ospitare comodamente i “batuffoli di pelo” a seconda della taglia.

La particolarità di tutto questo sta nel fatto che le gabbie riproducono le forme della carrozzeria di alcuni tra i modelli più classici del Costruttore, rivisti nello stile per ottenere lo spazio opportuno per i temporanei “abitatori” di queste particolarissime cucce. La funzionalità consiste, perciò, giusto in una voce. Importante sì, ma non l’unica da valutare. La contagiosa allegria abbinata alla tenerezza innata degli animali domestici ci porta a sviluppare nei loro confronti un attaccamento davvero forte, quasi viscerale. Alla sola idea di distaccarci capita di provare un forte dispiacere.

Uno dei motivi dietro al successo di Ferrari è nella capacità di toccare le corde emotive sia del personale sia delle persone accanto. È una sorta di isole felice, più forte di eventuali crisi di settore e congiunture socioeconomiche esterne. L’iniziativa segue in sostanza la filosofia introdotta dal padre fondatore Enzo Ferrari alla nascita e mai abbandonata.

Da piccole iniziative è possibile lanciare anche un messaggio nobile: i cani vanno rispettati in qualsiasi circostanza, cullati e fatti sentire degli esseri unici e speciali. Perché lo sono e se ne avete potrete confermarlo: nel caso in cui dovessimo dare loro un euro per tutte le volte che ci strappano un sorriso, navigherebbero nell’oro.

Tre gabbie

Le gabbie-Ferrari ammontano a tre in totale, e consentono ai proprietari di compiere la visita al museo, che propone sempre nuove mostre temporanee, con vetture di produzione accanto ai modelli storici, gioia dei fans delle auto del Cavallino rampante.

Allo stesso tempo, i fedeli compari pelosi possono trascorrere il periodo di visita in un luogo “a tema”, ma soprattutto adatto alle loro necessità, come segno di civiltà e rispetto nei confronti del mondo dei quadrupedi. Che, in effetti, ripresi accanto a queste particolari sagome delle vetture che hanno segnato la storia delle Ferrari, dotate anche della riproduzione del volante, sembrano in un certo senso i fortunati proprietari dell’auto, pronti a farla sfilare, velocissima, su strade e tracciati immaginari.