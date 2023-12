Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Amazon Offerta Amazon, i migliori regali di Natale: Ferrari Daytona SP3 LEGO Technic

I grandi appassionati di Ferrari e LEGO Technic possono gioire: forse sotto il loro albero di Natale comparirà un modellino fantastico che fa parte della serie Ultimate Car Concept LEGO Technic. Si tratta in particolare di una fantastica e grandissima costruzione di una supercar pensata per tutti i veri fan del Cavallino Rampante.

Com’è fatta

Le due Case hanno deciso di collaborare per la creazione della Ferrari Daytona SP3 da montare, nel modo che tutti conosciamo: con i mattoncini più famosi del mondo. La bellissima Ferrari si presenta nel classico colore rosso, i dettagli sono davvero tanti, partendo dai cerchioni cromati, ma tutto ricorda esattamente la supercar originale del Cavallino Rampante, riprodotto in scala 1:8.

Una replica praticamente perfetta della vera Ferrari Daytona SP3 (l’auto di Ibrahimovic), molto realistica, tanto che tra i dettagli ritroviamo anche il cambio sequenziale a otto rapporti con palette, le portiere con apertura a farfalla, lo sterzo movibile, il motore V12 con pistoni mobili. E ancora non è tutto: dando uno sguardo all’interno del cofano vediamo addirittura riportato il numero di serie con cui il proprietario di questi pezzi speciali potrà sbloccare dei contenuti speciali online.

Puoi comprarla su Amazon a un prezzo speciale

Oggi puoi decidere di fare un regalo di Natale eccezionale, risparmiando anche! Infatti il modellino eccezionale di Ferrari Daytona SP3 in scala 1:8 di LEGO Technic è in vendita sulla piattaforma online, che in questi giorni è praticamente incandescente, a un prezzo da urlo.

LEGO Ferrari Daytona SP3 oggi è in offerta a soli 399 euro, con lo sconto di ben 50 euro dal prezzo di listino di 449,99 euro. È un’offerta davvero speciale e incredibile, non è mai stata in vendita a un prezzo così basso, ed è un’occasione unica per fare un regalo di Natale davvero unico risparmiando anche una buona somma.

Il modellino della Ferrari by LEGO è molto bello, un progetto di costruzione dettagliato e realistico, un vero pezzo da esposizione, che i nuovi costruttori non vedranno l’ora di realizzare e far ammirare a tutti. nella scatola viene venduta anche una targhetta decorata. Le misure del modellino in scala 1:8 sono 14 cm di altezza, 59 cm di lunghezza e 25 cm di larghezza.

Questo nuovo set di LEGO è il quarto di una serie di costruzioni LEGO supercar, chiamata LEGO Technic Ultimate Car Concept: una gamma di modelli di auto da collezione, ispirati ai veicoli più lussuosi del mondo. Bellissimo da esporre come decorazione per la casa, e ha una confezione esclusiva che include un libretto sulla collaborazione tra i designer LEGO e Ferrari.

Un’idea regalo perfetta per Natale, per un uomo o una donna fan delle supercar sportive. Questa replica è costituita da oltre 3.778 pezzi ed è un progetto di costruzione che non potremmo che definire gratificante. Sicuramente un set molto impegnativo e non di certo alla portata di tutti, come ammettono gli utenti che ne hanno uno. Leggendo le recensioni però non possiamo far altro che constatare che è un regalo super apprezzato, un pezzo unico davvero eccezionale che tutti definiscono come fantastico, meraviglioso, il top.