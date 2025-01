Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Un golf kart è stato trasformato nella Flintmobile

Yabba-Dabba-Doo! Chi non ha mai sognato di sfrecciare per le strade di Bedrock a bordo della mitica Flintmobile? Ora quel sogno d’infanzia è diventato realtà grazie a un golf kart modificato, battuto all’asta da Bring a Trailer, che riproduce fedelmente l’auto della famiglia Flintstones.

Richiamo alla preistoria

La vettura di Fred e Wilma, entrata nell’immaginario collettivo grazie alla sigla e alle canzoni memorabili della serie, è stata ricreata con grande attenzione ai dettagli. Non si è badato a investimenti, né di tempo né di energie: la carrozzeria lascia spazio alle forme e allo stile dell’autentica Flintmobile. Realizzata con pannelli in finto legno, il richiamo è al look “preistorico” tipico dello show di Hanna e Barbera.

Sul frontale e sul posteriore sono presenti due rulli in finta pietra, che sembrano fungere da ruote, anche se in realtà sono solo decorativi: le vere ruote sono nascoste all’interno della struttura, invisibili dall’esterno. Questa soluzione consente di rispettare il design originale, senza sacrificare la funzionalità del mezzo. La parte superiore presenta una capote in tessuto, alla pari della versione animata, mentre gli interni sono stati curati in maniera certosina: il volante e altri elementi sono realizzati in materiale simil-legno, rafforzando l’illusione di guidare un veicolo d’altri tempi.

Nonostante l’aspetto volutamente “antico”, la Flintmobile cela un cuore moderno. Il golf kart conserva la meccanica di base, con un motore elettrico alimentato da sei batterie che forniscono energia alle ruote posteriori. Il sistema è progettato per spostarsi con disinvoltura su terreni privati. Pur non essendo necessaria, data la mancanza di omologazione stradale, il simpatico esemplare monta una targa ornamentale sul retro con il nome della città immaginaria di Bedrock, ambientazione del cartone animato, e la scritta “Yabado”, una variazione della celebre esclamazione di Fred.

Il gioiellino messo all’asta costituiva un’opportunità da cogliere al volo per gli appassionati di auto e di cultura pop. Ma, si sapeva, il successo riscosso della serie poteva condurre a un prezzo di vendita significativo. E così è, in effetti, stato, visto che il fortunato acquirente se l’è aggiudicata mercoledì scorso, il 22 gennaio, a 19.999 dollari, circa 19.000 euro.

Un franchise epico

Riservata, come già detto in precedenza, ai terreni privati, la Flintmobile si presta a eventi e raduni. Nel caso in cui l’obiettivo sia di essere ricordati, è possibile stare tranquilli. E poi, volete mettere il piacere di mostrarla ad amici e parenti? Li inviti a casa tua, inventi una scusa per portarli in garage e… la sorpresa è servita! La trasposizione fedele all’originale, combinata alla meccanica elettrica, ne fanno una curiosità unica nel suo genere.

Il franchise dei Flinstones, inaugurato nel 1960, è diventato un’icona della televisione, amato da grandi e piccini per intere generazioni, frutto del suo umorismo, dei personaggi indimenticabili e della capacità di raccontare la vita moderna in chiave “preistorica”. Fred, Wilma, Barney e Betty hanno strappato tante risate con le loro scorribande a Bedrock, e la quattro ruote di Fred ne era uno dei simboli. Oggi le emozioni rivivono attraverso il golf kart, una sapiente unione di nostalgia e innovazione.