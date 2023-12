Laureata in filosofia, è SEO Copywriter e Web Editor. Si occupa principalmente di mondi digitali e prospettive future - anche in ambito di motori.

Fonte: Business Wire / Rockstar Games Tutte le auto sportive (e le supercar italiane) di GTA 6: cosa si vede nel trailer

Grand Theft Auto VI è con ogni probabilità il videogioco più atteso di sempre: confermato nel 2022, a quasi 10 anni di distanza dal precedente capitolo della serie, GTA 6 uscirà soltanto nel 2025 (per PlayStation 5 e Xbox). Nel frattempo, l’hype sembra crescere di ora in ora. Dopo il rumoroso leak dello scorso settembre, che lasciava sbirciare tra personaggi e location di GTA 6, lo scorso 5 dicembre è uscito il primo trailer ufficiale firmato Rockstar Games.

L’attesa è ancora lunga, e non è detto che il trailer sia fedele al 100% a quello che i fan troveranno nel nuovo attesissimo capitolo della saga, eppure non siamo riusciti a fare a meno di riconoscere alcune delle automobili sportive presenti nel trailer.

Grand Theft Auto VI: cosa sappiamo del videogioco

Il primo trailer ufficiale di Grand Theft Auto VI è stato pubblicato da Rockstar Games lo scorso 5 dicembre. A distanza di appena 6 giorni, il breve video ha superato i 160 milioni di visualizzazioni solo su YouTube – tanto è l’hype che accompagna l’attesissimo ultimo capitolo della serie creata da David Jones e Mike Dailly.

Grazie a un gigantesco leak risalente allo scorso settembre, sappiamo già diverse cose su GTA 6: conosciamo i personaggi, Jason e Lucia, e abbiamo un’idea abbastanza precisa della location. Dopo aver battuto per dieci anni le strade della California del Sud, per il sesto capitolo della serie si torna a Vice City, confusionaria città ispirata a Miami.

Dalle indiscrezioni trapelate lo scorso anno sono emersi anche dettagli importanti sulla guida: a quanto pare, gli interni delle auto avranno un livello di dettaglio e di animazioni dinamiche mai raggiunto prima. Sarà possibile interagire direttamente con i pedali dell’accelerazione e del freno, aggiustare la posizione dello specchietto retrovisore e reclinare i sedili.

Tutte le auto sportive di GTA 6 (almeno secondo il trailer)

In GTA 5 c’erano oltre 700 veicoli tra automobili, ambulanze, elicotteri e motoscafi, e nel nuovo capitolo possiamo aspettarci di trovare molte vecchie conoscenze – almeno a giudicare dal trailer. In un’epoca in cui la realtà si ispira ai videogiochi tanto quanto avviene a ruoli invertiti, le auto di GTA restano fedelmente ancorate a modelli di vetture realmente esistenti.

A Vice City troveremo qualunque tipo di mezzo, dai caddy agli autobus, ma quel che ci interessa sono le auto sportive. Ecco quelle individuate dal sito GTA base, unendo le informazioni del famoso leak di settembre e quello che si vede nel trailer:

Albany Alpha (Cadillac Sixteen);

Bravado Banshee (Dodge Viper);

Banshee (Dodge Viper); Bravado Buffalo (Dodge Charger);

Bravado Buffalo S (Dodge Charger SRT8);

Grotti Carbonizzare (retro chiaramente ispirato alla Zagato V12, ma somigliante anche a Nissan GT-R, Ferrari 458 Italia, Ferrari 612 Scaglietti);

Carbonizzare (retro chiaramente ispirato alla Zagato V12, ma somigliante anche a Nissan GT-R, Ferrari 458 Italia, Ferrari 612 Scaglietti); Grotti Furia (frontale da 488 Pista, retro da SF90 Stradale, profilo da Pininfarina Battista);

Grotti Cheetah Classic (Ferrari Testarossa);

Pfister Comet Retro Custom (Porsche 911, 930);

Comet Retro Custom (Porsche 911, 930); Pfister Comet S2 (Porsche 992);

Invetero Coquette D10 (Chevrolet Corvette);

Übermacht Cypher (sapiente incrocio di BMW M2, M6 e M8);

Annis Elegy Retro Custom (Nissan Skyline GT-R);

Karin Futo (Toyota AE86 Levin);

Ocelot Jugular (Jaguar XE SV);

Jugular (Jaguar XE SV); Ocelot Locust (Lotus 3-Eleven);

Maibatsu Penumbra (Mitsubishi Eclipse, Audi TT);

Benefactor Schafter LWB (Mercedes-Maybach S600);

Benefactor Schafter V12 (Brabus E V12);

Declasse Tornado (Chevrolet Bel Air);

Pegassi Zentorno (una Lamborghini che unisce Veneno, Sesto Elemento e Aventador);

Zentorno (una Lamborghini che unisce Veneno, Sesto Elemento e Aventador); Pegassi Zorrusso (Italdesign Zerouno).

Supercar e auto sportive sono soltanto una piccolissima parte di quello che vedremo sulle strade di Vice City: non mancheranno vecchie conoscenze come elicotteri, auto della polizia e l’immancabile Slamvan ispirato al pick-up Ford F-Series. Tra le centinaia di mezzi in circolazione, ci saranno anche diverse Audi, moto, motoscafi, navi cargo e furgoni (anche blindati).