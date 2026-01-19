Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Il colosso russo Kalashnikov, nota principalmente per la produzione di armi da fuoco, ha deciso di entrare nel mondo delle moto elettriche ampliando la propria gamma di veicoli speciali con il lancio della Izh Enduro elettrica con sidecar, un nuovo modello progettato per rispondere a molteplici esigenze operative e di viaggio.

Versatile e robusta, la motocicletta è pensata per l’utilizzo da parte delle forze dell’ordine, delle squadre di soccorso, degli amanti dell’avventura outdoor e dei viaggiatori su lunghe distanze.

La Izh Enduro con sidecar è disponibile in diverse configurazioni, permettendo agli utenti di scegliere la versione più adatta alle proprie necessità. Le opzioni includono due ruote motrici elettriche da 3 kW, ideali per percorsi semplici e spostamenti urbani, e due ruote motrici da 5 kW, pensate per affrontare itinerari più impegnativi che richiedono maggiore potenza e affidabilità.

È disponibile anche una versione con motore elettrico da 4 kW, che offre un equilibrio ottimale tra prestazioni ed efficienza, oltre a una variante con motore a combustione interna da 450 cc, dedicata agli appassionati delle motociclette tradizionali.

Come gli altri modelli Kalashnikov della stessa categoria, la Izh Enduro con sidecar si distingue per adattabilità e maneggevolezza. Il veicolo è affidabile, facile da controllare e può raggiungere velocità comprese tra 100 e 150 km/h, a seconda della versione scelta. Il sidecar di base garantisce soluzioni di trasporto flessibili ed è personalizzabile in base alle esigenze operative; inoltre, è possibile agganciare anche un rimorchio, aumentando ulteriormente la capacità di carico.

Dal punto di vista tecnico, la nuova Izh Enduro con sidecar offre una velocità massima di 120 km/h e un’autonomia fino a 100 km, variabile in base alle condizioni di utilizzo. Il passo misura 1.385 mm, l’altezza della sella è di 720 mm e il peso complessivo è di 220 kg. Con il sidecar installato, le dimensioni totali raggiungono 2.130 x 2.100 x 1.170 mm, confermando la vocazione del mezzo come soluzione pratica e multifunzionale per impieghi professionali e avventure fuori strada.