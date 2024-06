È un successo assoluto per Charles Leclerc e Fabio Rovazzi in versione cantanti sulla Ferrari triposto: per loro si tratta di un vero e proprio tripudio

Fonte: Getty Images Charles Leclerc e Fabio Rovazzi cantano Ti Amo di Umberto Tozzi sulla triposto Ferrari

Un terzetto che non ti aspetti! Charles Leclerc e Stefano Domenicali sono delle eccellenze nel mondo della Formula 1. Uno pilota Ferrari, presente e futuro della scuderia di Maranello. Il secondo presidente e amministratore delegato della FIA, l’ente organizzatore della competizione per antonomasia del motorsport. Hanno tanto in comune, ma chi se lo sarebbe mai immaginato di vederli anche nelle vesti di cantanti? Questo lato inedito è venuto a galla durante la quarta puntata di 2046, il talk condotto da Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli sulle prospettive del mondo riguardo al futuro. Inizialmente, Domenicali è stato ospite in studio, insieme alla cantante Francesca Michielin, rilasciando delle interessanti dichiarazioni sull’evoluzione della F1.

La Formula 1 non sarà mai elettrica sotto l’egida di Domenicali

Alla rivelazione di Mazzoli sulla sua “poca simpatia” (è stato un po’ più colorito…) nutrita nei confronti delle auto elettriche, l’ex numero uno di Lamborghini ha escluso una Formula 1 dominata dalle elettriche. Esula dai piani, in quanto snaturerebbe, in un certo qual modo, a snaturarsi l’identità delle corse. Ok l’ibrido, ma dire addio alla componente a combustione interna è un altro paio di maniche. Almeno fino a quando ci sarà lui nella stanza dei bottoni, lo scenario è da escludere. Per quanto riguarda la cantautrice, il motivo della presenza è presto detto: ama i motori, e nel corso della chiacchierata ha raccontato degli aneddoti che la legano da sempre a questo sport. Ognuno con un bagaglio di esperienze e qualifiche diverse, Domenicali e Michielin hanno fatto faville.

Il trio delle meraviglie

Poi la chicca, capace di infiammare il popolo della rete, nel segno tricolore. Atterrati sul circuito di Fiorano, dove il Cavallino Rampante da sempre testa le sue meraviglie, hanno parlato a quattr’occhi con Leclerc e Domenicali. Mica, però, nel modo tradizionale, ma a 300 km/h! A bordo di una monoposto da F1, Rovazzi chiede loro se ci fosse una canzone, conosciuta da entrambi, che potessero cantare. Stefano incalza: “Inizia te che io ti seguo”. Charles attacca: “Amo, ti amo ti…”, Rovazzi si aggiunge alla festa ed è show! Il brano è, manco a dirlo, Ti Amo di Umberto Tozzi, classico della musica italiana. Lanciato nel 1977, contenuto nell’album “È nell’aria… ti amo”, permise a Tozzi di aggiudicarsi il Festivalbar di quell’anno.

Nella sua semplicità armonica, costituito da appena quattro accordi, ha stregato i cuori di migliaia (macché, milioni!) di ascoltatori. Spesso oggetto di cover, ad esempio da parte di Diane Warren e Laura Branigan, il fascino del pezzo originale è unico. Nel 2024 la band The Kolors l’ha portata sul palco dell’Ariston insieme allo stesso Tozzi durante la serata delle cover del Festival di Sanremo. I fan delle serie TV la ricorderanno poi ne La casa di carta, essendo stata inserita in un episodio della quarta stagione. Il simpatico momento regalato da Leclerc e Domenicali ha entusiasmato il popolo italiano, come testimonia la pioggia di like e commenti sui social. Se il talento della Rossa riscuoteva già simpatie per via del talento e della spontaneità che lo contraddistinguono, ora lo farà ancora di più!