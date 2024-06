Durante la guida, una Lamborghini Aventador SVJ 63 va in fumo e l'incendia la divora completamente. Per fortuna che l'uomo al volante ne è uscito illeso

Fonte: Ufficio Stampa Lamborghini Una Lamborghini SVJ 63 va in fiamme sull'autostrada

Queste immagini non sono adatte a un pubblico di minori. Scherzi a parte, se avete la passione per le belle auto, preparatevi, perché la Lamborghini Aventador SVJ 63 fa davvero una brutta fine nel filmato. A voler essere cinici, ne saranno contenti gli altri proprietari, in quanto il valore del loro bolide aumenterà, casomai dovessero decidere di metterlo in vendita. Sì, è una remota possibilità, alla luce della qualità costruttiva, ma, si sa, ogni testa è un piccolo mondo. E poi alla prospettiva di mettere a segno un ricco profitto suscita, farci un pensierino è pure “lecito”.

La parte posteriore prende fuoco

Caricata da Allanlambo, la clip ritrae la Lamborghini Aventador SVJ 63 mentre percorre l’autostrada. Niente sembra andare storto, fino a una clamorosa sorpresa, se così la possiamo chiamare: dal paraurti posteriore escono le fiamme. Chissà quali emozioni avrà provato il conducente: gli sarà passata l’intera vita davanti? In prima battuta ignora cosa stia accadendo, ma presto il rogo cresce notevolmente di dimensioni. A un certo punto, comincia a uscire del fumo, al che il guidatore accanto lo mette in guardia con il clacson. Cerca di attirare l’attenzione della persona sul bolide. Tuttavia, è troppo tardi: il “lato B” della supercar viene completamente avvolto dalle fiamme. Grazie al cielo, possiamo vedere la portiera dell’automobilista, ragion per cui supponiamo sia riuscito a scappare dalla situazione rovente, in tutti i sensi.

Lo sciagurato incidente ha trasformato la vettura in un cumulo di spazzatura, alla fine raccolta da un carro attrezzi. Stando alle informazioni fornite, il costo di riparazione supera il valore stesso del veicolo. Ci auguriamo perlomeno che il proprietario sia coperto da regolare assicurazione (obbligatoria in Italia) e la compagnia assicurativa decida di coprire i danni. Del resto, la rarità del modello induce a pensare sia una perdita immane. Sul dove l’episodio abbia avuto luogo brancoliamo nel buio. L’autore non ha rilasciato nessuna nota a riguardo, né tanto meno qualcuno che ne faccia le veci o dei testimoni. Ci sono, però, delle ottime chance che sia successo in Cina, dove i prezzi sono addirittura superiori, tra le spese di importazione e la tassa sul lusso applicata dal governo locale. Qualcuno, convinto del soprannaturale, ha addirittura ipotizzato vi sia una sorta di maledizione sulle Aventador, visto che le ultime prodotte sono finite in mare.

Rara e dal valore faraonico

Benché sia strano dirlo, la persona che era al “timone” è stata nel complesso fortunata, avendo rischiato l’incolumità personale. Sui fattori scatenanti vige il totale silenzio. Di interpretazioni possibili ve ne sono un sacco e soltanto i tecnici potranno dare una risposta. In un mondo ideale, verrebbe resa noto la ragione, ma, qualora ciò succedesse, ne saremmo stupiti. Probabilmente Lamborghini non farà trapelare nulla in seguito all’accaduto. Bisogna anche sottolineare che determinate vetture bruciano in maniera spontanea. Un ottimo motivo in più per sottoscrivere una polizza. La Aventador SVJ è già una vettura costosa, pari a 475.000 euro, e la 63 può raggiungere il doppio, attestandosi a 900.000 euro. Il nome 63 fa riferimento all’anno di fondazione dell’azienda di Sant’Agata Bolognese, nata nel 1963, e alla tiratura complessiva, 63 esemplari su base di carbonio. 62 ora, sempre che le restanti siano, come speriamo, in condizioni integre.