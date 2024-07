Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Getty Images e Ufficio Stampa Ferrari Tutte le auto di Taylor Swift

Taylor Swift è un fenomeno planetario. La popstar americana, classe 1989, è capace di radunare folle oceaniche a ogni suo concerto, evocando sotto al palcoscenico schiere entusiaste di fans pronti a cantare a squarciagola ogni singola sua canzone. La venerazione verso la cantante di maggior successo degli ultimi anni non lascia di certo indifferenti gli italiani, che avranno modo di ascoltarla nelle due tappe di Milano il 13 e 14 luglio, allo stadio San Siro. Naturalmente, si parla di tutto esaurito. E non potrebbe essere diversamente. Oltre alla sua attività di cantante e imprenditrice, Taylor è una donna dinamica impegnata in più sfaccettature della vita, ma nel suo animo è riposto anche un piccolo spazio dedicato alla passione per le auto. La sua collezione è, infatti, da stropicciarsi gli occhi.

Il garage di Taylor Swift

Se potessimo utilizzare un semplice aggettivo per descrivere il garage di Taylor Swift oseremmo dire rapsodico. La varietà di vetture che la cantante americana possiede è impressionante, perché oltre alle sportive mozzafiato e alle possenti ammiraglie dotate di ogni ben di dio, a sua disposizione ci sono anche altri veicoli pragmatici, semplici e anche di basso costo. Infatti, a fianco di auto da sogno e che in pochissimi possono permettersi, ci sono mezzi da tutti i giorn buoni anche per il più comune dei mortali. Fra questi, tra l’altro, c’è una Nissan Qashqai. Il crossover giapponese può vantare di aver conquistato, oltre a milioni di persone, anche il cuore della più grande popstar contemporanea.

Passando in rassegna il fortino dei tesori a quattro ruote della Swift, non ci si può non soffermare sulle berline extralusso che la cantante ha deciso di regalarsi. La prima dell’elenco, senza niente togliere alle altre, è la Mercedes-Maybach S650, il massimo del lusso su quattro ruote, un salotto itinerante impreziosito dalla qualità costruttiva della Stella tedesca. Accanto alla Maybach c’è anche una Mercedes-Benz Classe S, che in quanto a comfort e benessere da offrire ai suoi passeggeri, è soltanto di un gradino inferiore alla “cugina“.

Il famoso Brand di Stoccarda riscuote parecchio successo, infatti oltre alle vetture già elencate, Taylor Swift può vantare il possesso anche della G63 AMG, uno dei fuoristrada più possenti e robusti in circolazione, un mezzo capace di affrontare qualunque sfida su strada e fuori, grazie alla sua straordinaria trazione 4×4 testata con meticolosa cura sulle montagne austriache. Accanto al mega veicolo offroad di Mercedes-Benz, spunta fuori il musetto della Cadillac Escalade, il mastodontico SUV a stelle e strisce che è il trionfo dell’opulenza in salsa americana.

Le sportive della popstar americana

Inutile girarci intorno, le sportive sono un pallino anche di Taylor Swift, alla quale non manca di certo il buon gusto. Partiamo da una vettura che solitamente non manca quasi nel garage di qualche star internazionale: la Porsche 911 Turbo. La berlinetta di Zuffenahusen è una certezza per stile, guida ed emozioni che riesce a trasmettere. Inoltre, la sua capacità di essere versatile la rende totalmente irresistibile. Oltre alla 911, la Swift può scegliere per la Ferrari 458 Italia, una delle supercar di Maranello più apprezzate degli ultimi vent’anni per stile e prestazioni, e sulla Audi R8, l’auto più particolare nella storia del brande dei Quattro Anelli.