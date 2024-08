Fonte: Ufficio Stampa Maserati Il Tridente è pensato per 10 passeggeri

L’elettrificazione di Maserati segue strade inaspettate. La Casa del Tridente ha oramai iniziato un processo di trasformazione che ha già dato i primi frutti e che, nel corso del prossimo futuro, permetterà al marchio di lusso del Gruppo Stellantis di proporre un’offerta completamente a zero emissioni, con l’obiettivo di diventare, sempre di più, il punto di riferimento del mercato per quanto riguarda il settore delle full-electric. La trasformazione di Maserati, però, non si limita alle auto. Dalla collaborazione con Vita Power, infatti, nasce il nuovo Maserati Tridente, un motoscafo di lusso che si caratterizza per un sistema di trazione completamente elettrico. Si tratat di un modello esclusivo, ricco di funzionalità e in grado di ospitare fino a 10 passeggi, con la possibilità di raggiungere prestazioni molto elevate.

Il Tridente è elettrico

La collaborazione con Vita Power segna un nuovo passo del programma di elettrificazione di Maserati che, senza rinunciare al connubio tra performance e eleganza, ha realizzato un motoscafo di lusso completamente full-electric. Il nuovo Tridente rappresenta, quindi, un ulteriore elemento della strategia della Casa italiana, sempre più centrale nel programma di crescita del Gruppo Stellantis (che ha smentito la vendita di Maserati), di cui rappresenta il riferimento per quanto riguarda il mondo delle auto di lusso. La partnership con Vita Power, azienda di tecnologia marina fondata per ridurre l’impatto sull’ambiente marino, rientra al 100% nella strategia della Casa italiana, che ha da poco dato l’addio allo storico motore V8, per anni punto di riferimento della gamma del Tridente con diversi modelli.

Un motoscafo di lusso

Il nuovo Maserati Tridente è un motoscafo di lusso in grado di funzionare completamente a zero emissioni. Il modello si caratterizza per una lunghezza di ben 10,5 metri ed è realizzato per poter affrontare, senza problemi, delle crociere diurne su laghi e in prossimità delle coste. Tra le specifiche tecniche, il Tridente propone una potenza massima pari a 600 CV oltre a un pacco batterie da ben 252 kWh. Il motoscafo è in grado di raggiungere una velocità di crociera di 25 nodi ma può spingersi fino a una velocità massima di 40 nodi. Da segnalare che la ricarica non è un problema: grazie al sistema di ricarica a corrente continua, infatti, basta meno di un’ora per ripristinare l’autonomia del motoscafo andando a ricaricare l’intero pacco batterie. Non viene specificata, invece, l’autonomia del motoscafo con una sola carica del pacco batterie.

Il Maserati Tridente è in grado di ospitare fino a 10 passeggeri (capitano incluso). C’è anche la possibilità di configurare il motoscafo per organizzare un pranzo a bordo oppure una crociera. È prevista la presenza di una zona prendisole oltre che di una discesa a mare, con doccia e scaletta. Nella parte di prua, invece, è installata una cabina con cuccetta e WV. Il motoscafo è realizzato in fibra di carbonio, con rifiniture curate dagli artigiani di Hodgdon Yachts, costruttore americano che da oltre 200 anni rappresenta un punto di riferimento per il settore degli yacht con le sue creazioni di alta qualità.