Il bollo auto in Lombardia è una tassa obbligatoria che i proprietari di veicoli devono pagare ogni anno: cosa c'è da sapere su sconti e scadenze per il 2024

Il bollo auto in Lombardia è una tassa obbligatoria che ogni anno devono pagare i proprietari di veicoli iscritti al Pubblico registro automobilistico. La gestione del bollo auto è infatti affidata alle Regioni e alle Province Autonome di Bolzano e Trento, mentre in Friuli Venezia Giulia e Sardegna è l’Agenzia delle entrate a occuparsene.

Come si calcola il bollo auto nella regione Lombardia

In Lombardia, la competenza del bollo auto è della Regione. Sul sito ufficiale della Regione Lombardia, è possibile calcolare l’importo del bollo auto, che varia in base a diversi fattori relativi al veicolo. Si tratta di:

tipologia di veicolo: auto, moto, autocarro;

dati tecnici: classe Euro, peso complessivo, kW del motore;

finalità d’uso: trasporto persone o merci;

tipo di utilizzo: privato o per conto terzi.

Il calcolo dell’imposta è relativo a un periodo di 12 mesi e può essere consultato direttamente sul sito della Regione Lombardia, dove è disponibile anche il tariffario in vigore. L’importo del bollo auto dipende dalla tipologia di veicolo e dai suoi dati tecnici. I principali fattori che influenzano il costo sono:

KW del motore: la potenza del motore, espressa in kilowatt (kW), è uno dei principali determinanti dell’importo del bollo auto;

classificazione Euro: i veicoli sono classificati in base alla normativa europea sulle emissioni; quelli più recenti con classificazioni Euro superiori tendono ad avere tariffe differenti rispetto ai modelli più vecchi;

peso complessivo: questo fattore è particolarmente rilevante per autocarri e veicoli commerciali.

Quanto costa il bollo auto in Lombardia nel 2024

Le tariffe del bollo auto in Lombardia nel 2024 variano in base alla classificazione Euro del veicolo e alla potenza del motore espressa in kilowatt (kW). Per le auto a uso promiscuo, quelle utilizzate sia per scopi personali sia professionali, il quadro è il seguente:

Euro 0 fino a 100 kW: 3 euro per kW;

Euro 0 oltre 100 kW: 4,50 euro per kW;

Euro 1 fino a 100 kW: 2,90 euro per kW;

Euro a oltre 100 kW: 4,35 euro per kW;

Euro 2 fino a 100 kW: 2,80 euro per kW;

Euro 2 oltre 100 kW: 4,20 euro per kW;

Euro 3 fino a 100 kW: 2,70 euro per kW;

Euro 3 oltre 100 kW: 4,05 euro per kW;

Euro 4, 5, 6 fino a 100 kW: 2,58 euro per kW;

Euro 4, 5, 6 oltre 100 kW: 3,87 euro per kW.

Gli autobus e i veicoli speciali, come autoveicoli per usi specifici e rimorchi, hanno invece tariffe fisse o basate sulla potenza del motore:

autobus: 2,94 euro per kW;

autoveicoli speciali (eccetto autocaravan): 0,43 euro per kW;

rimorchi speciali con massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate: tassa fissa di 25 euro;

autocaravan: 1 euro per kW.

Come e dove pagare la tassa automobilistica

Ci sono diverse modalità per pagare il bollo auto in Lombardia:

PagoBollo Online, utilizzando il servizio Bollonet dell’Aci;

delegazioni ACI;

agenzie Sermetra;

punti vendita Mooney;

Poste Italiane tra uffici postali e servizi online;

punti Lottomatica;

banche aderenti alla PSP tramite home banking o sportelli bancari;

agenzie di pratiche auto autorizzate.

Il pagamento del bollo auto si effettua sulla piattaforma PagoPA, il portale dei pagamenti verso la pubblica amministrazione. La Regione Lombardia ne consente l’accesso tramite diversi canali fra PagoBollo, app IO sito Aci e il portale dei pagamenti della Regione. Il pagamento del bollo auto in Lombardia può essere effettuato anche tramite l’home banking di Poste Italiane o degli istituti di credito aderenti alla piattaforma PagoPA. In alternativa è possibile recarsi direttamente presso gli sportelli bancari.

Una volta effettuato il pagamento del bollo auto viene emessa una ricevuta da conservare per un periodo di 3 anni. Non serve esporla sull’auto o portarla con sé durante la guida.

Come pagare meno il bollo auto: lo sconto per la domiciliazione bancaria

Il bollo auto in Lombardia può essere pagato tramite domiciliazione bancaria. Si tratta di una soluzione che permette di beneficiare di uno sconto del 15% sull’importo della tassa. Questo sconto, che equivale praticamente a due mensilità, è un incentivo offerto ai cittadini per semplificare il processo di pagamento.

Possono beneficiarne i cittadini residenti in Lombardia o iscritti all’Aire che sono proprietari di uno o più veicoli; i locatari del veicolo con contratti attivi dal primo gennaio 2017, i cittadini che pagano per conto di un parente, le imprese o enti locali proprietari o locatari di non più di 50 veicoli. Nel caso di possesso di un numero di vetture superiori a 50, è comunque attivabile il pagamento cumulativo con una riduzione tariffaria del 10%.

Lo sconto del 15% viene applicato automaticamente e non necessita di rinnovo annuale. Decade nel momento in cui si revoca la domiciliazione bancaria presso il proprio istituto bancario. La revoca può essere effettuata in qualsiasi momento senza penali. Oltre alla riduzione dell’importo del bollo auto, la domiciliazione bancaria propone anche uno sconto sulla commissione per l’addebito, che è pari a 1 euro. Lo sconto non si applica alle targhe prova, alle tasse di circolazione, e ai contribuenti che possiedono più di 50 veicoli. In questi casi, le normative prevedono soluzioni differenti per il pagamento del bollo auto.

C’è anche la rateizzazione

Una delle modalità per rateizzare il bollo auto in Lombardia è utilizzare il servizio PayPal, accettato dalla piattaforma PagoPA. Se si dispone di un conto PayPal associato a una carta di credito o debito è infatti possibile scegliere l’opzione Paga in 3 rate. Questa opzione permette di suddividere l’importo totale in tre rate mensili: immediatamente, nel mese successivo e due mesi dopo la prima rata.

Un’altra possibilità per rateizzare il pagamento del bollo auto in Lombardia si presenta in caso di mancato pagamento alla scadenza. Questo comporta la gestione di un debito tributario, con l’aggiunta di sanzioni e interessi di mora. La Regione Lombardia permette la rateizzazione dei debiti tributari nel caso di debiti superiori a 2.000 euro se estinguibili entro il 31 dicembre dell’anno in cui si è costituito l’obbligo, e di avviso di accertamento o ordinanza-ingiunzione: Per aderire alla rateizzazione nel primo caso, è necessario presentare la richiesta entro 20 giorni dalla scadenza del pagamento. Nel secondo caso, l’adesione deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di contestazione.