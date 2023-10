Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: 123RF Festa delle Offerte Amazon Prime: gli accessori moto a prezzi stracciati

La stagione estiva 2023 sembra non finire. Le temperature di questi giorni, siamo quasi a metà ottobre, sono decisamente sopra la media stagionale in tutta Italia, anche al nord, dove tendenzialmente l’autunno e l’inverno arrivano prima.

Motivo per il quale sono ancora tantissimi i motociclisti che si godono la stagione, beneficiando di fine settimana dal sapore quasi estivo, approfittando per rimandare la chiusura della loro splendida due ruote nel garage, in attesa della fine dell’inverno.

A tale proposito, è ancora tempo di Amazon Prime Day, e sulla piattaforma e-commerce più famosa al mondo ci sono dei prodotti scontatissimi ancora per poche ore, che potrebbero fare gola ai motociclisti più attenti. Sconti speciali che probabilmente non si ripeteranno presto, bisogna approfittarne. Per conoscere le offerte, attive ancora per pochissime ore, vi consigliamo di cliccare direttamente sul box Amazon: quelli che vedete qui potrebbero non essere i prezzi aggiornati in tempo reale.

Come scegliere il miglior casco

La scelta del casco è molto importante per un motociclista, diventa una sorta di filosofia di vita. In commercio esistono differenti tipologie, il pilota sceglie quello che più si avvicina al suo stile, alle sue aspirazioni e alla sua indole.

A prescindere dal gusto personale, ci sono delle caratteristiche che devono assolutamente essere considerate in termini di struttura, sicurezza, taglia, omologazione e tipologia. Quello che vi proponiamo oggi è un modello di Favoto, un casco moto integrale per adulti approvato ECE.

Solo per oggi, in occasione del Prime Day, è offerto a un prezzo scontato del 24%, da 75 a soli 57 euro, offerta imperdibile.

Realizzato in un materiale di alta qualità, forte e durevole. È in grado di ridurre efficacemente qualsiasi impatto da parte di forze esterne e garantire una protezione completa della testa del motociclista durante eventuali collisioni. Dotato anche di un’ottima ventilazione, altro aspetto fondamentale, aerodinamico e perfetto per la guida della moto. Presenta prese d’aria sulla parte superiore e davanti alla bocca per permettere all’aria di circolare e mantenere il pilota fresco durante i viaggi.

Si tratta tra l’altro di un casco molto leggero, che non aggiunge pressione alla testa e alle spalle e rende i viaggi in moto più confortevoli. È possibile lavare ogni elemento, infatti le fodere interne sono rimovibili e sostituibili. E infine, grazie ai materiali e alla lavorazione di alta qualità, soddisfa i severi standard di sicurezza europei ECE 22.06. Il marchio ECE assicura che il motociclista possa indossare questo casco integrale in tutta Europa.

Lo zaino da moto a un prezzo speciale

Anche lo zaino da moto è un elemento fondamentale per chi ama i viaggi su due ruote. È importante che sia di alta qualità, e una delle caratteristiche per determinarlo è sicuramente il materiale in cui è realizzato.

Generalmente vengono scelti dei sintetici hi-tech di diverso tipo, flessibili o rigidi a guscio duro, a seconda della tipologia di zaino di cui il pilota ha bisogno. È fondamentale però che sia assolutamente impermeabile, per poter affrontare il meteo, che non sempre è dalla nostra.

Deve essere leggero, molto resistente, e in grado di proteggere ciò che contiene. Deve inoltre offrire al pilota la disponibilità di cinghie molto forti, per poter rimanere aderente alla schiena del conducente anche in caso di alta velocità in moto. Deve essere ampio e capiente, e comodo sulla schiena, non può essere d’intralcio durante i viaggi su due ruote. Per scegliere lo zaino giusto è importante considerare anche la tipologia di tuta che si utilizza, con la “gobba” o senza.

Uno di quelli che vogliamo consigliarvi oggi a un prezzo super scontato OG Original, zaino moto GO nero impermeabile da 20 litri, con anche la borsa porta casco sul retro. Perfetto per i motociclisti, leggero e comodo, antifurto e rifrangente. Oggi è proposto con il 20% di sconto, al prezzo speciale di 63 euro, anziché 78.

Passamontagna da indossare sotto il casco

Un altro elemento molto comodo in moto, che serve assolutamente d’inverno, ma anche in questa calda stagione se si percorrono strade montane, è il sottocasco o passamontagna che protegge il pilota dal freddo. Proponiamo Rockbros, il passamontagna per moto termico con pile, sottocasco multifunzionale antivento e traspirante. Mantiene in maniera ottimale il caldo durante l’inverno e il suo design offre una migliore protezione del collo.

Venduto oggi a soli 16 euro, con uno sconto del 15%.

Ottimo da indossare sotto il casco, particolarmente adatto ai viaggi in moto durante la stagione invernale o nelle giornate più fredde, soprattutto per viaggi in montagna. Materiale molto morbido e confortevole, che si adatta a tutti. Viene proposto infatti in taglia unica. Il logo laterale è riflettente e può offrire ai passanti e agli altri autisti su strada una migliore visibilità di notte.

Il miglior telo coprimoto

Avere un telo coprimoto resistente è importante per proteggere la propria belva a due ruote in ogni occasione. Quello che proponiamo oggi è di Favoto, resistente all’acqua, alla polvere, alla pioggia, al vento, agli escrementi degli uccelli. Realizzato in poliestere, misure: 265 x 105 x 125 cm. Al momento è scontato del 30%, a soli 20 euro.

È realizzato in Tessuto Oxford di alta qualità, protegge la moto in maniera impeccabile. Il suo design è stato studiato appositamente con una fessura che permette anche di usare un lucchetto/antifurto contro i ladri. Realizzato in tessuto antivento, è resistente alle intemperie. È leggero e morbido, molto comodo da usare, ma davvero ottimo per il livello di protezione che garantisce.

Viene venduto con un sacchetto apposito per la conservazione, in modo che si possa piegare e riporre quando non è in uso.

Guanti moto al miglior prezzo

E infine, per viaggi in moto di tutto rispetto, servono degli ottimi guanti. Oggi in offerta speciale i Dainese Mig 3 unisex in pelle per uomo e donna, in promozione speciale a 56 euro, scontati del 19% ancora per poche ore.

Realizzati in pelle bovina, con il palmo in pelle scamosciata e inserti in tessuto elasticizzato, sono guanti di ottima qualità e di un brand garantito, certificati secondo la norma CE – Cat. II – EN 13594/2015 cat. II liv.

Oltretutto questi guanti funzionano in maniera ottimale con tutti i dispositivi touchscreen, dita pre-curvate, polso super comfort, palmo rinforzato, inserti in poliuretano sulle nocche, fascia del polsino regolabile, lato posteriore traforato e inserti morbidi. Il prodotto perfetto, non fartelo scappare visto il prezzo scontatissimo! L’estate 2023 tarda a finire, goditi i tuoi viaggi in moto.