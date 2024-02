E’ stata una delle novità che Airoh ha lanciato nel 2023 ed ha subito ottenuto un discreto successo. Principe dell’entry level, Connor si guadagna il grande schermo grazie ad Edoardo Pesce che nel film “Martedì e venerdì” diretto da Fabrizio Moro, esordiente alla regia e Alessio De Leonardis, nelle sale cinematografiche dal 22 febbraio, veste la testa del protagonista in sella alla sua motocicletta. La pellicola racconta di Marino, un padre separato dalla moglie, che può vedere la figlia solo due volte a settimana. A causa di guai finanziari si vede costretto a chiudere la sua officina per motociclette e mettersi a delinquere con una banda di criminali per tirare avanti. Augurando a registi, attori e produzione che questo film abbia la fortuna che merita, è doveroso sottolineare come Connor si sia confermato anche in questo caso il prodotto giusto, conquistando di fatto al scena in testa al personaggio principale.

La versione scelta dalla produzione è la Black Matt, una monocolore nera opaca molto bella e accattivante che ben si adatta sia alla tuta intera che all’abbigliamento casual come jeans, stivali e giacca in pelle. Chi vedrà il film potrà giudicare se l’effetto desiderato da registi e sceneggiatori è stato ottenuto, ma certamente Connor ha svolto il proprio compito agevolando la recitazione grazie ai suoi punti di forza.

Costruito in termoplastica HRT con omologazione ECE 2206, è un prodotto votato al comfort. Le calotte sono tre e coprono le misure dalla XS alla XXL, mentre gli interni sono in tessuto tecnico traspirante e adatti all’uso prolungato. L’interno a contatto con la sommità del capo di chi l’indossa, è imbottito di un particolare gel che produce un effetto di galleggiamento del cranio, ammortizzando e aumentando la comodità. Il sistema ASN (AIROH Sliding Net), facilità l’estrazione dell’aria e l’ampiezza della visiera e quindi dell’apertura sul viso, garantiscono la massima visibilità al motociclista. Caratteristiche per le quali l’attore ha recitato senza rinunciare al fattore espressivo ben colto nelle scene. Dotata dell’ATVR (AIROH Tool-LessVisorRemoval), la rimozione o il montaggio rapido della visiera è garantito in due click. Funzionale anche in posizione antifog, è predisposta per la lente Pinlock® 70 che con lo Stop Wind, permette di affrontare qualsiasi condizione climatica.

In conclusione, Airoh Connor è un casco versatile, adatto a tutte le situazioni ed è stato apprezzato anche applicato alla settima arte. Un fattore importante per un articolo creato per tutti, ma con tratti da top di gamma tali da arrivare al cinema. Airoh Connor, ciak, si gira!