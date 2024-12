Fonte: 123RF Con il nuovo Codice della Strada, il casco diventa obbligatorio nell'uso dei monopattini elettrici

Palermo si risveglia con un sussulto, flagellata da una tempesta di multe. Stavolta, però, non sono solamente gli automobilisti a essere stati colpiti dall’applicazione del nuovo Codice della Strada, ma una categoria precedentemente immune dalle sanzioni: gli utenti dei monopattini. Sono fioccate ben 195 contravvenzioni a chi è stato sorpreso su questo mezzo senza indossare il casco, divenuto obbligatorio. Tra i multati, uno è anche stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Questo è il bilancio delle prime 36 ore della polizia municipale del capoluogo siciliano, dopo che si è passati dagli inviti dei primi giorni alle sanzioni.

Multe a chi non indossa il casco

“Al momento le multe sono elevate solo per chi non indossa il casco – dice il comandante della polizia municipale, Angelo Colucciello -. Per le targhe e le assicurazioni aspettiamo i decreti attuativi”. A quel punto, se le norme non verranno rispettate potrebbe succedere il caos, con un numero di sanzioni amministrative che potrebbe surclassare quello appena elencato. In ogni caso, ogni multa è di 50 euro. Per evitare di incappare in spiacevoli contravvenzioni a pochi giorni dal Natale, prima di tutto è doveroso ricordare l’obbligo di indossare il caso, poi, è doveroso sapere che in questi giorni c’è una presidio costante degli agenti della polizia municipale nelle zone commerciali della città.

Monopattini: cosa dice il nuovo Codice della Strada

Il nuovo Codice della Strada ha introdotto delle importanti novità, come sappiamo, sull’utilizzo dei monopattini elettrici. Chi circola con questi veicoli alla spina esiste l’obbligatorietà di utilizzo del casco. Fino a poco fa, l’obbligo del casco su questi mezzi era solamente per i minorenni, ora è stato estesi a tutti coloro che usano questi mezzi, quindi anche chi ha più di 18 anni ed è quindi maggiorenne. In poche parole, a bordo dei monopattini elettrici non sarà più possibile circolare con i capelli liberi al vento, ma si dovrà sottostare al dispositivo di protezione per la testa.

Per quanto riguarda la targa, questa dovrà essere installata anche sui monopattini già presenti sulle nostre strade, e non solamente su quelli che verranno venduti in futuro. Per adesso, non è chiaro quanto tempo si ha a disposizione per procurarsene una, ma presto verranno date delle direttive anche in questa direzione.

Anche le auto nel mirino

Non solo multe per coloro che usano i monopattini, a Palermo infatti sono state emanate tante sanzioni anche per divieto di sosta. Zona via Sciuti, via Marchese di Villabianca, via Notarbartolo, corso Calatafimi, viale Strasburgo, via Empedocle Restivo, qui gli agenti multano le auto in doppia fila o quelli che parcheggiano in divieto di sosta. E dalle prossime ore in linea con il nuovo Codice della Strada scatteranno controlli anche per accertare chi si mette al volante dopo aver bevuto o assunto droga. “Da questa sera (18 dicembre, ndr) scatteranno i controlli – aggiunge il comandante Colucciello – ne va della sicurezza di tutti“. Vedremo se questo ritmo serrato di accertamenti riuscirà a frenare le infrazioni e renderà le strade un posto più sicuro per tutti quanti, anche in una città splendida come Palermo.