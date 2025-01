Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Aquaplaning: un sistema prevede i pericoli

Easyrain si impegna nella sicurezza stradale, sviluppando soluzioni tecnologiche avanzate che affrontano uno dei rischi più significativi per i conducenti: l’aquaplaning. Si stima che questo fenomeno causi tra l’8 e il 10% degli incidenti mortali che avvengono nel mondo, sottolineando – se ce ne fosse bisogno – l’importanza di introdurre sistemi efficaci per prevenire questi tragici eventi. Easyrain, in collaborazione con Wipro Engineering Edge, ha creato la piattaforma D.A.I. che riesce ad anticipare il pericoloso fenomeno prima che si verifichi, avvisando il guidatore.

Piattaforma D.A.I., quali sono le caratteristiche

La piattaforma D.A.I non solo rileva i pericoli legati all’aquaplaning, ma anche situazioni avverse come neve, ghiaccio, ghiaia e buche, oltre a problemi legati alla dinamica del veicolo. Questa capacità di rilevamento permette di prevenire incidenti e migliorare la sicurezza stradale. Inoltre, Easyrain si è impegnata a introdurre funzioni volte all’ottimizzazione delle emissioni di CO2 e al contenimento dei consumi di carburante/energia, dimostrando un impegno verso la sostenibilità ambientale.

La partnership con Wipro Engineering Edge ha portato alla realizzazione di una piattaforma software avanzata, dotata di un sensore di precisione, che si rivela fondamentale per la sicurezza stradale. Easyrain sta collaborando con una Casa automobilistica (non ancora precisata) per portare sul mercato il sistema D.A.I nel corso di quest’anno, dimostrando la crescente attenzione del settore verso queste tecnologie1.

Investimenti e crescita aziendale

Easyrain ha recentemente completato un nuovo equity round da 2,5 milioni di euro, che servirà a supportare la crescita delle attività grazie a Indaco Venture Partners SGR e ai fondi europei della Regione Lombardia. Questo finanziamento sottolinea la fiducia degli investitori nel potenziale innovativo di Easyrain e nella sua capacità di introdurre sul mercato soluzioni efficaci per la sicurezza stradale.

Nel corso del 2025 è previsto un ulteriore aumento di capitale, che supporterà lo sviluppo e la commercializzazione delle tecnologie di Easyrain. L’azienda, infatti, sta investendo nello sviluppo e nell’industrializzazione dell’AIS, con l’obiettivo di renderlo disponibile sul mercato insieme al D.A.I. Il supporto di Indaco Venture Partners SGR e dei fondi europei della Regione Lombardia garantisce a Easyrain le risorse necessarie per continuare a innovare e a crescere nel mercato della sicurezza automobilistica.

Prospettive future e impatto sul settore

Easyrain rappresenta un esempio di eccellenza nell’innovazione tecnologica per la sicurezza automobilistica in Italia. Le sue soluzioni, basate sulla combinazione di sensori virtuali e sistemi proattivi, offrono un approccio integrato alla prevenzione dell’aquaplaning e alla gestione dei rischi legati alla guida in condizioni difficili. L’introduzione sul mercato del DAI e dell’AIS segnerà un passo importante verso una mobilità più sicura e responsabile.

Easyrain, inoltre, mira ad estendere l’utilizzo delle sue tecnologie a tutti i veicoli, garantendo un livello di sicurezza più alto per tutti gli utenti della strada. L’approccio di Easyrain potrebbe diventare un modello per l’intero settore automobilistico, incentivando altri produttori a investire in tecnologie innovative per la sicurezza stradale, che non è mai troppa, dato i rischi sono elevati e dietro l’angolo quando meno ci si aspetta. L’azienda prosegue nella sua volontà di investire in ricerca e sviluppo per trovare soluzioni più efficaci ed efficienti, mantenendo un impegno costante verso la sicurezza stradale e l’innovazione tecnologica.