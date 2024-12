Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: Ufficio Stampa HORSE Il primo cambio al mondo senza frizione con 15 marce

Se l’obiettivo era catturare l’attenzione degli appassionati di automobili, l’azienda britannica Horse Powertrain, di proprietà di Renault e del Gruppo Geely, ha raggiunto il suo scopo. Un mondo dell’Automotive in costante trasformazione ha accolto con entusiasmo la nuova proposta DB49, ossia la trasmissione a 15 marce che impreziosirà la nuova Renault Rafale ibrida plug-in.

HORSE, divisione di Horse Powertrain e leader nei sistemi di propulsione innovativi e a basse emissioni, ha scelto di iniziare la produzione nello stabilimento di Siviglia, in Spagna. Il cambio innovativo non presenterà un gruppo frizioni che viene rimpiazzato, completamente, da una coppia di motori elettrici che spingerà la vettura e sarà in grado di gestire gli accoppiamenti delle marce.

La produzione del cambio DB49

Lo stabilimento HORSE di Siviglia può contare su oltre 1.000 tecnici e ingegneri impiegati. L’azienda è nota per la realizzazione di trasmissioni ibride, ma si è costruita una fama anche nel mercato termico. Oltre il 60% della produzione dello stabilimento viene esportata oltre i confini della Spagna. L’impianto iberico costruisce trasmissioni di qualità da oltre 60 anni e ne ha costruite più di 32 milioni di unità nel corso della sua lunga storia. Solo nel 2024, HORSE Seville ha creato 666.670 trasmissioni. Numeri che certificano una leadership che ha spinto Renault e il potente colosso cinese Geely a investire su questa realtà aziendale.

La nuova trasmissione sarà montata sulla Renault Rafale ibrida plug-in, e in base a quanto annunciato dalla società, si tratta della prima ad essere progettata internamente da HORSE e può essere applicata a veicoli elettrici, veicoli ibridi o a combustione. Il cambio automatico DB49 è un’unità compatta senza frizione o clutchless. A sorprendere è anche un peso piuma di 99 kg. Attraverso i due motori elettrici installati all’interno garantisce sino a 15 combinazioni di rapporti differenti. Grazie a ben 15 marce è possibile gestire una coppia massima di 470 Nm, scaricando sull’asfalto una potenza di picco elettrico massimo di 35 kW.

La soddisfazione dei tecnici della HORSE

Il DB49 sarà controllato tramite la nuova Power Electronics Box (PEB), ovvero un’unità elettronica integrata di ultima generazione che include hardware e software ottimizzati per ridurre l’uso della carica della batteria e permettere una maggiore autonomia in elettrico. Durante la presentazione del nuovo cambio Patrice Haettel, amministratore delegato di Horse, ha dichiarato: “L’avvio della produzione della DB49 a Siviglia è più di una semplice pietra miliare tecnologica; riafferma il ruolo strategico che HORSE svolge nell’ecosistema della mobilità globale. La DB49 è un cambio ibrido, un’evoluzione della DB35, progettato per il motore utilizzato nella Renault Rafale. È il risultato di un’innovazione incessante volta a sviluppare soluzioni tecnologiche per un futuro più responsabile e sostenibile, soddisfacendo al contempo le esigenze del mercato globale. Questa è un’innovazione che non cerca solo di inventare, ma di migliorare costantemente ciò che stiamo già facendo”.

Javier Bernaldez Garcia, Plant Director di HORSE Seville, ha aggiunto: “Il nostro team di Siviglia continua a spingere in prima linea nell’innovazione delle trasmissioni e DB49 non fa eccezione. Abbinando prestazioni ed efficienza, questa nuova trasmissione sarà un punto di riferimento per i sistemi di trasmissione per molti anni a venire. Abbiamo investito risorse per garantire che l’impianto rimanga all’avanguardia, assicurando qualità e durata di ogni unità prodotta“.