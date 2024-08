Mitsubishi entra a far parte dell'alleanza tra Honda e Nissan con l'obiettivo di sviluppare nuove tecnologie per le auto elettriche e intelligenti del futuro

Fonte: Mitsubishi Mitsubishi, Nissan e Honda uniscono le forze

Lo sviluppo di auto elettriche di nuova generazione richiede alleanze sempre più strette tra i singoli produttori, per condividere gli investimenti e, quindi, ridurre i costi necessari alla trasformazione della gamma e all’elettrificazione del mondo delle quattro ruote. Il nuovo accordo tra Case costruttrici arriva dal Giappone e segue quanto già visto lo scorso marzo, in occasione dell’annuncio dell’accordo tra Honda e Nissan per lo sviluppo di nuove tecnologie legate alle auto di prossima generazione. La partnership strategica coinvolge ora un terzo produttore: anche Mitsubishi, infatti, entra a far parte dell’alleanza per lo sviluppo di auto elettriche e intelligenti.

L’alleanza si espande

Honda e Nissan, dopo aver diffuso un nuovo comunicato per confermare gli accordi dello scorso mese di marzo, hanno annunciato anche la nuova partnership con Mitsubishi che entrerà a far parte dell’alleanza tra Case nipponiche e, come si legge nel comunicato, andrà ad “aggiungerà nuove conoscenze e punti di forza, garantirà ulteriori sinergie e fornirà nuove opportunità di business“. Si tratta di un importante passo in avanti per la strategia di crescita dei costruttori nipponici che, unendo le forze, potranno ridurre i costi e sostenere lo sviluppo di nuovi modelli, sfidando la concorrenza di Toyota, primo Gruppo al mondo e leader dell’industria nipponica, oltre che dei costruttori europei e dei sempre più agguerriti produttori cinesi, che da tempo stanno avviando una strategia aggressiva per la crescita su scala globale.Per contrastare i cinesi, inoltre, potrebbe arrivare presto un’alleanza tra costruttori europei.

Un accordo su più livelli

Al momento, le informazioni sulle modalità di attuazione della partnership tra le tre aziende nipponiche sono poche. Di certo, le Case lavoreranno a progetti comuni, per sviluppare nuove tecnologie destinate a sostenere la realizzazione di auto elettriche di nuova generazione oltre che l’implementazione di nuove soluzioni per le auto intelligenti del futuro.

Honda e Nissan stanno lavorando anche all’ipotesi di avviare una produzione congiunta, uno scenario che permetterebbe di abbattere i costi di produzione per una nuova famiglia di modelli che potrebbe arrivare nel corso dei prossimi anni sul mercato globale. Quest’accordo potrebbe, naturalmente, coinvolgere anche Mitsubishi, Casa particolarmente forte in alcuni mercati e, soprattutto, in determinati segmenti.

L’alleanza sta lavorando, inoltre, a vari aspetti dell’elettrificazione, a partire dalla definizione di forniture comuni per l’accesso alle materie prime essenziali per le auto del futuro (ma anche del presente), come i materiali necessari per la realizzazione delle batterie delle auto elettriche e ibride plug-in oltre che dei motori elettrici. C’è anche la possibilità di vedere attività di sviluppo congiunte per quanto riguarda i servizi di ricarica per le auto elettriche.

La partnership tra le Case nipponiche, quindi, potrebbe trovare diversi campi di applicazione, permettendo alle singole aziende di massimizzare i vantaggi, sia nel breve che, soprattutto, nel lungo periodo. L’obiettivo principale, per tutti i produttori del mondo delle quattro ruote in questo momento, è la riduzione dei costi. Per raggiungere tale obiettivo è fondamentale poter stringere alleanze come quella annunciata da Honda e Nissan e a cui si è aggiunta anche Mitsubishi. Maggiori dettagli sull’alleanza arriveranno in futuro.