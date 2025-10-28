Il prezzo di benzina, diesel e gpl oggi

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, Virgilio Motori vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.701 per la benzina, 1.635 per il diesel, 0.709 per il gpl, 1.438 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali.
Abruzzo
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 ottobre 2025 nella regione Abruzzo.
|TIPOLOGIA
|EROGAZIONE
|PREZZO MEDIO
|Gasolio
|SELF
|1.630
|Benzina
|SELF
|1.692
|GPL
|SERVITO
|0.699
|Metano
|SERVITO
|1.410
Basilicata
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 ottobre 2025 nella regione Basilicata.
|TIPOLOGIA
|EROGAZIONE
|PREZZO MEDIO
|Gasolio
|SELF
|1.643
|Benzina
|SELF
|1.726
|GPL
|SERVITO
|0.682
|Metano
|SERVITO
|1.460
Bolzano
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 ottobre 2025 nella provincia autonoma di Bolzano.
|TIPOLOGIA
|EROGAZIONE
|PREZZO MEDIO
|Gasolio
|SELF
|1.694
|Benzina
|SELF
|1.753
|GPL
|SERVITO
|0.775
|Metano
|SERVITO
|1.547
Calabria
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 ottobre 2025 nella regione Calabria.
|TIPOLOGIA
|EROGAZIONE
|PREZZO MEDIO
|Gasolio
|SELF
|1.643
|Benzina
|SELF
|1.722
|GPL
|SERVITO
|0.731
|Metano
|SERVITO
|1.508
Campania
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 ottobre 2025 nella regione Campania.
|TIPOLOGIA
|EROGAZIONE
|PREZZO MEDIO
|Gasolio
|SELF
|1.617
|Benzina
|SELF
|1.693
|GPL
|SERVITO
|0.642
|Metano
|SERVITO
|1.400
Emilia Romagna
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 ottobre 2025 nella regione Emilia Romagna.
|TIPOLOGIA
|EROGAZIONE
|PREZZO MEDIO
|Gasolio
|SELF
|1.625
|Benzina
|SELF
|1.685
|GPL
|SERVITO
|0.660
|Metano
|SERVITO
|1.363
Friuli Venezia Giulia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 ottobre 2025 nella regione Friuli Venezia Giulia.
|TIPOLOGIA
|EROGAZIONE
|PREZZO MEDIO
|Gasolio
|SELF
|1.649
|Benzina
|SELF
|1.707
|GPL
|SERVITO
|0.675
|Metano
|SERVITO
|1.366
Lazio
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 ottobre 2025 nella regione Lazio.
|TIPOLOGIA
|EROGAZIONE
|PREZZO MEDIO
|Gasolio
|SELF
|1.613
|Benzina
|SELF
|1.679
|GPL
|SERVITO
|0.689
|Metano
|SERVITO
|1.573
Liguria
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 ottobre 2025 nella regione Liguria.
|TIPOLOGIA
|EROGAZIONE
|PREZZO MEDIO
|Gasolio
|SELF
|1.655
|Benzina
|SELF
|1.710
|GPL
|SERVITO
|0.779
|Metano
|SERVITO
|1.445
Lombardia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 ottobre 2025 nella regione Lombardia.
|TIPOLOGIA
|EROGAZIONE
|PREZZO MEDIO
|Gasolio
|SELF
|1.623
|Benzina
|SELF
|1.682
|GPL
|SERVITO
|0.664
|Metano
|SERVITO
|1.384
Marche
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 ottobre 2025 nella regione Marche.
|TIPOLOGIA
|EROGAZIONE
|PREZZO MEDIO
|Gasolio
|SELF
|1.610
|Benzina
|SELF
|1.684
|GPL
|SERVITO
|0.707
|Metano
|SERVITO
|1.326
Molise
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 ottobre 2025 nella regione Molise.
|TIPOLOGIA
|EROGAZIONE
|PREZZO MEDIO
|Gasolio
|SELF
|1.640
|Benzina
|SELF
|1.702
|GPL
|SERVITO
|0.708
|Metano
|SERVITO
|1.410
Piemonte
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 ottobre 2025 nella regione Piemonte.
|TIPOLOGIA
|EROGAZIONE
|PREZZO MEDIO
|Gasolio
|SELF
|1.619
|Benzina
|SELF
|1.680
|GPL
|SERVITO
|0.668
|Metano
|SERVITO
|1.429
Puglia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 ottobre 2025 nella regione Puglia.
|TIPOLOGIA
|EROGAZIONE
|PREZZO MEDIO
|Gasolio
|SELF
|1.624
|Benzina
|SELF
|1.714
|GPL
|SERVITO
|0.662
|Metano
|SERVITO
|1.485
Sardegna
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 ottobre 2025 nella regione Sardegna.
|TIPOLOGIA
|EROGAZIONE
|PREZZO MEDIO
|Gasolio
|SELF
|1.645
|Benzina
|SELF
|1.706
|GPL
|SERVITO
|0.799
Sicilia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 ottobre 2025 nella regione Sicilia.
|TIPOLOGIA
|EROGAZIONE
|PREZZO MEDIO
|Gasolio
|SELF
|1.635
|Benzina
|SELF
|1.719
|GPL
|SERVITO
|0.757
|Metano
|SERVITO
|1.739
Toscana
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 ottobre 2025 nella regione Toscana.
|TIPOLOGIA
|EROGAZIONE
|PREZZO MEDIO
|Gasolio
|SELF
|1.620
|Benzina
|SELF
|1.678
|GPL
|SERVITO
|0.688
|Metano
|SERVITO
|1.467
Trento
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 ottobre 2025 nella provincia autonoma di Trento.
|TIPOLOGIA
|EROGAZIONE
|PREZZO MEDIO
|Gasolio
|SELF
|1.655
|Benzina
|SELF
|1.725
|GPL
|SERVITO
|0.729
|Metano
|SERVITO
|1.363
Umbria
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 ottobre 2025 nella regione Umbria.
|TIPOLOGIA
|EROGAZIONE
|PREZZO MEDIO
|Gasolio
|SELF
|1.624
|Benzina
|SELF
|1.686
|GPL
|SERVITO
|0.701
|Metano
|SERVITO
|1.329
Valle d’Aosta
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 ottobre 2025 nella regione Valle d’Aosta.
|TIPOLOGIA
|EROGAZIONE
|PREZZO MEDIO
|Gasolio
|SELF
|1.666
|Benzina
|SELF
|1.716
|GPL
|SERVITO
|0.808
Veneto
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 ottobre 2025 nella regione Veneto.
|TIPOLOGIA
|EROGAZIONE
|PREZZO MEDIO
|Gasolio
|SELF
|1.617
|Benzina
|SELF
|1.682
|GPL
|SERVITO
|0.674
|Metano
|SERVITO
|1.323
Fonte: Osservatorio prezzi Mimit