Il prezzo di benzina, diesel e gpl oggi

Pubblicato: 28 Ottobre 2025 08:00

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, Virgilio Motori vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.701 per la benzina, 1.635 per il diesel, 0.709 per il gpl, 1.438 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali.

Abruzzo

Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 ottobre 2025 nella regione Abruzzo.

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO
Gasolio SELF 1.630
Benzina SELF 1.692
GPL SERVITO 0.699
Metano SERVITO 1.410

Basilicata

Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 ottobre 2025 nella regione Basilicata.

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO
Gasolio SELF 1.643
Benzina SELF 1.726
GPL SERVITO 0.682
Metano SERVITO 1.460

Bolzano

Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 ottobre 2025 nella provincia autonoma di Bolzano.

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO
Gasolio SELF 1.694
Benzina SELF 1.753
GPL SERVITO 0.775
Metano SERVITO 1.547

Calabria

Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 ottobre 2025 nella regione Calabria.

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO
Gasolio SELF 1.643
Benzina SELF 1.722
GPL SERVITO 0.731
Metano SERVITO 1.508

Campania

Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 ottobre 2025 nella regione Campania.

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO
Gasolio SELF 1.617
Benzina SELF 1.693
GPL SERVITO 0.642
Metano SERVITO 1.400

Emilia Romagna

Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 ottobre 2025 nella regione Emilia Romagna.

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO
Gasolio SELF 1.625
Benzina SELF 1.685
GPL SERVITO 0.660
Metano SERVITO 1.363

Friuli Venezia Giulia

Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 ottobre 2025 nella regione Friuli Venezia Giulia.

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO
Gasolio SELF 1.649
Benzina SELF 1.707
GPL SERVITO 0.675
Metano SERVITO 1.366

Lazio

Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 ottobre 2025 nella regione Lazio.

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO
Gasolio SELF 1.613
Benzina SELF 1.679
GPL SERVITO 0.689
Metano SERVITO 1.573

Liguria

Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 ottobre 2025 nella regione Liguria.

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO
Gasolio SELF 1.655
Benzina SELF 1.710
GPL SERVITO 0.779
Metano SERVITO 1.445

Lombardia

Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 ottobre 2025 nella regione Lombardia.

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO
Gasolio SELF 1.623
Benzina SELF 1.682
GPL SERVITO 0.664
Metano SERVITO 1.384

Marche

Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 ottobre 2025 nella regione Marche.

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO
Gasolio SELF 1.610
Benzina SELF 1.684
GPL SERVITO 0.707
Metano SERVITO 1.326

Molise

Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 ottobre 2025 nella regione Molise.

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO
Gasolio SELF 1.640
Benzina SELF 1.702
GPL SERVITO 0.708
Metano SERVITO 1.410

Piemonte

Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 ottobre 2025 nella regione Piemonte.

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO
Gasolio SELF 1.619
Benzina SELF 1.680
GPL SERVITO 0.668
Metano SERVITO 1.429

Puglia

Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 ottobre 2025 nella regione Puglia.

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO
Gasolio SELF 1.624
Benzina SELF 1.714
GPL SERVITO 0.662
Metano SERVITO 1.485

Sardegna

Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 ottobre 2025 nella regione Sardegna.

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO
Gasolio SELF 1.645
Benzina SELF 1.706
GPL SERVITO 0.799

Sicilia

Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 ottobre 2025 nella regione Sicilia.

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO
Gasolio SELF 1.635
Benzina SELF 1.719
GPL SERVITO 0.757
Metano SERVITO 1.739

Toscana

Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 ottobre 2025 nella regione Toscana.

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO
Gasolio SELF 1.620
Benzina SELF 1.678
GPL SERVITO 0.688
Metano SERVITO 1.467

Trento

Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 ottobre 2025 nella provincia autonoma di Trento.

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO
Gasolio SELF 1.655
Benzina SELF 1.725
GPL SERVITO 0.729
Metano SERVITO 1.363

Umbria

Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 ottobre 2025 nella regione Umbria.

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO
Gasolio SELF 1.624
Benzina SELF 1.686
GPL SERVITO 0.701
Metano SERVITO 1.329

Valle d’Aosta

Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 ottobre 2025 nella regione Valle d’Aosta.

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO
Gasolio SELF 1.666
Benzina SELF 1.716
GPL SERVITO 0.808

Veneto

Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 ottobre 2025 nella regione Veneto.

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO
Gasolio SELF 1.617
Benzina SELF 1.682
GPL SERVITO 0.674
Metano SERVITO 1.323

Fonte: Osservatorio prezzi Mimit

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

