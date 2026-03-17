La scoppio della guerra tra Iran, Usa e Israele ha determinato un rialzo del prezzo del petrolio, sfortunatamente per il popolo europeo, tartassato già da una inflazione galoppante

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images Il piano del Governo Meloni sui rincari carburanti

Si può tracciare una linea tra il periodo pre Covid-19 e il mondo economico degli anni successivi. L’industria dell’automotive si è arenata negli ultimi 6 anni nel Vecchio Continente, complice anche una crisi economica con pochi precedenti storici. Ora appare irrefrenabile la corsa dei prezzi di benzina e diesel, determinata dalle ripercussioni dell’attacco bellico in Iran. I costi dell’energia e del petrolio sono schizzati alle stelle. Staffetta Quotidiana ha annunciato che il Brent scambia da giorni sopra i 100 dollari al barile, mentre le quotazioni dei prodotti raffinati stanno determinando il rafforzamento del dollaro sull’euro.

L’escalation rapida di eventi si traduce in un rialzo nei listini dei carburanti ai distributori: al self‑service la benzina è al picco dal 6 agosto 2024, mentre il gasolio è al massimo dal 22 marzo 2022, giorno in cui Mario Draghi ordinò il taglio delle accise. Il ministro Urso ha confessato che quella misura generò un perdita di circa un miliardo al mese e non arrestò l’inflazione. Per il Codacons il taglio della tassazione sui carburanti, invece, abbassò la svalutazione dal 6,5% al 6% e determinò un risparmio di circa 4 miliardi per i consumatori.

La posizione di Giorgia Meloni

La Premier non pare intenzionata a rinunciare alle accise, sebbene si era parlato della possibilità di applicare quelle mobili. La coalizione di maggioranza spera in un intervento di sterilizzazione, sempre facendo i conti con la tenuta dei conti pubblici. Oltre ai prezzi dei carburanti alla pompa, continuano a crescere anche le quotazioni dei prodotti raffinati, con l’euro che è ai minimi dall’agosto 2025. I bonus alle famiglie e imprese del Governo Meloni potrebbero aiutare le fasce di automobilisti italiani più in difficoltà. Eni ha oltrepassato quota due euro al litro sul gasolio, pur restando tra i sei e i sette centesimi al di sotto dei principali competitor (IP, Q8 e Tamoil). Circa la benzina Eni è circa quattro centesimi sotto gli altri marchi.

Staffetta ha annunciato anche la scelta di IP di aumentare di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Q8 ha preferito un rialzo di cinque centesimi su entrambi i carburanti, mentre Tamoil ha previsto una crescita di quattro centesimi sulla benzina e di otto centesimi sul diesel.

Le medie dei prezzi praticati

In base ai report dei gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy, rilevati domenica 15 marzo su circa 20mila impianti, la situazione emersa è la seguente:

Benzina self service a 1.841 euro/litro (+25 millesimi, compagnie 1.845, pompe bianche 1.834)

Diesel self service a 2.070 euro/litro (+37, compagnie 2.071, pompe bianche 2.068)

Benzina servita a 1.973 euro/litro (+21, compagnie 2.012, pompe bianche 1.900)

Diesel servito a 2.200 euro/litro (+33, compagnie 2.235, pompe bianche 2.135)

Gpl servito a 0,705 euro/litro (+1, compagnie 0,715, pompe bianche 0,694)

Metano servito a 1.501 euro/kg (+6, compagnie 1.501, pompe bianche 1.500)

Gnl a 1.234 euro/kg (-1, compagnie 1.238 euro/kg, pompe bianche 1.231 euro/kg)

Sulle autostrade, la benzina si trova a 1,927 euro/litro (2,178 al servito), mentre il gasolio è a 2,133 euro/litro (2,385), GPL a 0,837 euro/litro, metano a 1,534 euro/kg e GNL a 1,295 euro/kg. La situazione peggiora di giorno in giorno e in Germania il Governo ha sancito l’introduzione di un regolamento che vieterà ai distributori di carburante di aumentare i prezzi più di una volta nell’arco di 24 ore. Aumenteranno i controlli sulle possibili pratiche anticorrenziali per le compagnie petrolifere grazie a una semplificazione delle norme.