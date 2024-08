Crescono le immatricolazioni di nuove auto in Italia: il mese di luglio 2024 si chiude in positivo e anche il parziale annuo fa segnare una buona crescita

Fonte: iStock Immatricolazioni in crescita in Italia

Buone notizie per il mercato auto italiano: nel corso del mese di luglio 2024, come confermato dai dati UNRAE, le immatricolazioni fanno segnare una crescita rispetto al 2023. Si tratta di un ulteriore passo in avanti per l’intero settore che conferma i segnali positivi già emersi durante il primo semestre. Dopo i primi sette mesi dell’anno in corso, il parziale annuo per il mercato italiano è positivo.

L’andamento è positivo. L’effetto degli incentivi auto ha permesso una crescita del settore che, però, continua a dover fare i conti con un programma di elettrificazione che procede a rilento, anche se con numeri leggermente superiori rispetto a quanto registrato lo scorso anno. Nel frattempo, i principali gruppi del mercato italiano, Stellantis, che però ha 20 nuovi modelli in arrivo nel 2024 per ritornare a crescere, e Volkswagen, sono in leggero calo, mentre l’auto più venduta si conferma la Panda. Vediamo tutti i dati relativi al mese di luglio 2024 per il mercato auto italiano.

Immatricolazioni in crescita

Il mese di luglio 2024 si è chiuso con un totale di 126.330 unità immatricolate. Questo dato rappresenta una crescita del +4,3% rispetto ai dati raccolti nel corso del mese di luglio dello scorso anno. Considerando il periodo compreso tra gennaio e luglio, le vendite complessive sono state 1.023.463 unità con una crescita complessiva del +5,1% su base annua.

Da segnalare anche un risultato in linea con il resto del mercato per quanto riguarda le auto elettriche, con un incremento delle immatricolazioni del 4% e un totale di 4.292 unità immatricolate nel corso del mese di luglio 2024. Nel parziale annuo, invece, sono più di 39 mila le unità di auto elettriche immatricolate, con un incremento del +6,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Calano i leader del mercato

Nonostante la crescita del mercato, i principali Gruppi registrano un mese di luglio negativo. Stellantis, infatti, si ferma a poco più di 35 mila unità immatricolate con un calo dell’8,75% rispetto ai dati raccolti nel corso del mese di luglio dello scorso anno. Nel parziale annuo, invece, il Gruppo ha totalizzato 319 mila unità, un dato in linea con quello dello scorso anno.

Il mese di luglio è negativo anche per Volkswagen che si ferma a 20 mila unità immatricolate sul mercato, con un calo del 3,18% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nel parziale annuo, il Gruppo tedesco cresce, portandosi a 161 mila unità immatricolate e registrando un miglioramento del +1,87%. Da segnalare un mese positivo per Renault, terza forza del mercato italiano, con 17 mila unità immatricolate e una crescita del +32,39% (116 mila unità e +14,8% nel parziale annuo).

Le più vendute

Nel corso del mese di luglio 2024, il titolo di auto più venduta in Italia è ancora una volta conquistato dalla Fiat Panda che si conferma la best seller del mercato italiano. La segmento A della Casa italiana, recentemente aggiornata con una nuova versione, ha raggiunto quota 7.337 unità immatricolate. Sul podio ci sono anche la Dacia Sandero, con 5.925 unità immatricolate, e la Renault Clio, con 3.731 unità. Nel parziale annuo, è ancora una volta la Panda a guidare il mercato, con oltre 71 mila unità. Seconda posizione per la Dacia Sandero, con 39 mila unità, e terza per la Citroen C3, con 28 mila.