Fonte: ANSA Jeff Bezos nel mondo dell'auto: in progetto un pick-up economico elettrico

Il mondo dell’automotive elettrico si prepara ad accogliere un nuovo promettente protagonista: Slate Auto, una startup con sede nel Michigan che ambisce a rivoluzionare il mercato con veicoli elettrici accessibili. A finanziare segretamente questa ambiziosa impresa ci sarebbe nientemeno che Jeff Bezos, il fondatore di Amazon. La notizia, riportata inizialmente da TechCrunch, ha suscitato grande interesse nel settore, soprattutto in un periodo in cui i prezzi delle auto, in particolare quelle elettriche, sono alti.

Obiettivo auto elettriche a prezzi competitivi

L’obiettivo primario di Slate Auto è quello di immettere sul mercato auto elettriche a costi più contenuti. In particolare, la startup starebbe lavorando al lancio di un pickup elettrico con un prezzo di partenza stimato di 25 mila dollari. Questo posizionamento di prezzo rappresenterebbe una svolta nel panorama dei pickup alla spina, attualmente caratterizzato da modelli ben più costosi.

La genesi di Slate Auto sembra essere legata a un’altra azienda collegata a Jeff Bezos, denominata Re:Build Manufacturing. Secondo le ricostruzioni, la startup opererebbe silenziosamente già dal 2022. In questo periodo di attività discreta, Slate Auto avrebbe già provveduto all’assunzione di centinaia di dipendenti provenienti da figure di spicco dell’industria automobilistica tradizionale, come Ford, General Motors, Stellantis e Harley-Davidson. Questa strategia di recruiting mirata suggerisce un forte know-how tecnico e una solida preparazione per affrontare le sfide della produzione di veicoli.

Altre figure di spicco

Il sostegno finanziario a Slate Auto non si limiterebbe a Jeff Bezos. Dai documenti ottenuti da TechCrunch dalla Division of Corporations del Delaware, emergono altri investitori di rilievo, tra cui Mark Walter, proprietario di maggioranza dei LA Dodgers e CEO di Guggenheim Partners, e Thomas Tull, un importante investitore di Re:Build Manufacturing. Nel corso del 2023, la startup avrebbe raccolto ben 111 milioni di dollari per finanziare le proprie attività. Questo significativo investimento testimonia la fiducia nel progetto e nel potenziale di Slate Auto nel mercato dei veicoli elettrici.

Il primo modello su cui Slate Auto sta concentrando i propri sforzi è un pickup elettrico a due posti. I dirigenti della società avrebbero indicato modelli iconici come la Ford Model T e il Maggiolino di Volkswagen come fonti di ispirazione per il loro progetto. Questo riferimento a veicoli che hanno motorizzato le masse in passato sottolinea ulteriormente l’ambizione di Slate Auto di rendere la mobilità elettrica accessibile a un vasto pubblico.

La strategia di business

La strategia di business di Slate Auto prevede di compensare i margini di profitto potenzialmente ridotti del suo pickup low-cost con una linea di accessori e abbigliamento dedicati. I proprietari potranno personalizzare i propri veicoli e il proprio stile grazie a questi prodotti aggiuntivi.

La sede di Slate Auto è situata a Troy, nel Michigan. Per quanto riguarda la produzione del loro primo veicolo, si prevede che questa possa iniziare entro la fine del 2026 presso uno stabilimento produttivo nei pressi di Indianapolis, in Indiana. Al momento, non è ancora chiaro se la startup abbia acquisito un impianto esistente o se intenda costruirne uno ex novo.

Un’immagine non ufficiale del concept del pickup su cui Slate Auto starebbe lavorando sarebbe stata condivisa online da un utente di Reddit. Il veicolo presenterebbe forme squadrate e un aspetto robusto. Tuttavia, si tratta di informazioni non ufficiali e sarà necessario attendere comunicazioni dirette da parte di Slate Auto per avere dettagli più precisi sul design e le caratteristiche del suo primo modello.