Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: Ufficio Stampa Lamborghini Problema per la Lamborghini Revuelto: scatta il richiamo

Produrre un’auto non è affatto semplice, soprattutto oggi che i nostri veicoli sono stracolmi di elettronica. Nella classica catena di montaggio i vari operai e in alcuni casi i robot che si occupano dei processi automatizzati, provvedono a mettere insieme i pezzi per dare vita alla vettura in questione. Insomma per avere una macchina priva di problemi è chiaro che si debbano incastrare un bel po’ di cose.

La catena di montaggio deve funzionare alla perfezione e c’è bisogno che la componentistica di terze parti non abbia problemi di alcun genere. Quando un’auto ha un problema, infatti, giustamente la colpa ricade sul produttore, ma quest’ultimo non si occupa di tutte le componenti della vettura come ad esempio viti, bulloni e tante altre cose che vengono date al marchio da aziende specializzate esterne. Proprio alla luce di tutto questo, quando avviene un richiamo, bisogna capire che è un qualcosa che può succedere e che avviene quasi a tutti i marchi e questa volta ha visto protagonista la Lamborghini.

Il problema che ha causato il richiamo

Il modello in questione è la Lamborghini Revuelto Model Year 2024 e riguarda ben 455 esemplari solo negli USA. L’avviso è stato pubblicato dall’NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), l’agenzia governativa americana che fa parte del Dipartimento dei Trasporti e si occupa di prevenire eventuali incidenti imputabili a veicoli. L’annuncio è stato fatto lo scorso 15 ottobre e riguarda nello specifico la campagna di richiamo numero 24V765000.

A quanto pare il problema riguarderebbe un’asta che collega il braccio del tergicristallo che rischia di piegarsi e staccarsi dal motore di quest’ultimo. Per risolvere la questione Lamborghini si occuperà di sostituire l’asta del lato passeggero, servizio che i concessionari offriranno gratuitamente. L’azienda di Sant’Agata Bolognese ha già fatto sapere che sinora sono state individuate solo sei richieste di intervento in garanzia in tutto il mondo per quanto riguarda il problema in oggetto. Allo stesso tempo ha anche annunciato che al momento non vi sono segnalazioni di incidenti o lesioni riconducibili a questo difetto. Le notifiche ai proprietari dovrebbero essere spedite a partire dall’8 dicembre.

L’auto oggetto del richiamo

La Lamborghini Revuelto è una delle auto più belle in assoluto mai prodotte dal Marchio italiano di proprietà di Audi. Presentata in anteprima il 29 marzo 2023, ha subito riscosso un grande successo. Nata per sostituire l’Aventador, presenta esternamente il classico muso a squalo che ha reso famosa la Casa di Sant’Agata Bolognese negli anni. Il nome, come da consuetudine per l’azienda, fa riferimento a un toro da corrida che è esistito sul crepuscolo dell’800 in Spagna.

Prima vettura del Marchio a proporsi con un motore ibrido plug-in, la Revuelto vanta un potentissimo motore V12 da 6,5 litri e da 825 CV insieme a tre motori elettrici da 190 CV che insieme riescono a generare 1015 CV. Uno dei propulsori elettrici è integrato all’interno del cambio robotizzato a doppia frizione e 8 marce, mentre gli altri due si trovano sull’asse anteriore. Questa vettura ha una velocità di punta spaventosa, riesce a raggiungere infatti i 350 km/h. Per quanto concerne l’accelerazione infine, riesce a passare da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi e da 0 a 200 km/h in meno di 7 secondi.