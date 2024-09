Una vera tragedia ha colpito il mondo dell'automotive e in particolare l'Audi. Uno dei suoi top manager è venuto a mancare in seguito ad una fatalità

Fonte: ANSA Fabrizio Longo, direttore Audi Italia: tragica morte

Audi è da anni tra i marchi più prestigiosi a livello mondiale. Dal lontano 1964 appartiene al Gruppo Volkswagen, che l’ha portata a vette magnifiche. Con sede a Ingolstadt, ha sviluppato alcune vetture davvero iconiche tra coupé, SUV, berline e modelli sportivi. Universalmente la Casa dei 4 anelli è riconosciuta come sinonimo di eleganza e robustezza. Costante anche l’impegno sportivo che l’ha vista già impegnata nel WEC, nella Dakar e nella Formula E.

L’ultima idea però in tal senso è quella di cimentarsi anche in Formula 1. Il progetto è in piedi ormai da diverso tempo e l’annuncio ufficiale è arrivato nell’agosto del 2022. Audi entrerà nel circus dal 2026 come produttore di motori e ha acquisito una partecipazione nel team Sauber. Il primo ed unico pilota annunciato per il momento è il tedesco Nico Hulkenberg. BP fornirà carburante e Castrol i lubrificanti ed entrambi saranno anche i primi sponsor del Marchio. Non è tutto però perché nel progetto del Brand teutonico è stato già incluso anche l’ex Team Principal Ferrari, Mattia Binotto.

Tragedia in Trentino Alto Adige

La storia di Audi è legata a doppio filo all’Italia visto il successo dei suoi modelli nella nostra penisola, ma anche per lo stretto legame che ha con Ducati. La Casa di Borgo Panigale, infatti, fa parte proprio del gruppo dell’azienda di Ingolstadt. Purtroppo però proprio quella parte tricolore del Marchio teutonico oggi è letteralmente distrutta dal notare per la notizia che è arrivata in mattinata è che ha lacerato l’anima di tutti gli amanti dell’automotive.

Fabrizio Longo, direttore di Audi Italia, è venuto a mancare in seguito ad una tragica fatalità. Aveva solo 62 anni, appassionato da sempre di escursionismo, è precipitato da oltre 200 metri. Si trovava in Trentino Alto Adige, per la precisione in prossimità di cima Payer, gruppo dell’Adamello, una quota che è di circa 3.000 metri.

Verso le 13:15 circa un testimone che aveva visto l’escursionista precipitare ha chiamato il 112 per un intervento. Secondo quanto riportato dal Quotidiano Nazionale, la Centrale unica di emergenza a quel punto ha richiesto l’intervento dell’elicottero per individuare in tempi brevi il malcapitato. Poco dopo Longo è stato individuato a circa 200 metri sotto la cima che era inerme. Giunti sul posto il tecnico dell’elisoccorso e tutta l’equipe medica hanno solo potuto constatarne il decesso. A quel punto si è proceduto a recuperare la salma grazie all’elicottero della Guardi di Finanza.

La carriera di Longo

Nato a Rimini, Longo aveva mosso i primi passi nel mondo dell’automotive quando molto giovane era entrato in Fiat. Nell’azienda torinese si era occupato di marketing. Nel 2002 invece era passato a Lancia, dove era diventato responsabile per l’Italia. Infine nel 2013 aveva assunto il ruolo che tuttora ricopriva di direttore Italia per Audi. Una posizione di assoluto prestigio arrivata dopo anni di duro lavoro nei quali Longo si era sempre distinto per la sua bravura e grande professionalità. La tragedia a quanto pare si sarebbe consumata sabato 31 agosto nel primo pomeriggio. Sgomento e tristezza in queste ore in Audi che ha perso un suo validissimo manager. La redazione di Virgilio Motori, si stringe al dolore della famiglia di Fabrizio Longo.