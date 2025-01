Fonte: Ufficio Stampa Toyota Tesla superata: Toyota vale di più

Il valore di un marchio è legato a molteplici fattori e questo vale, in particolare, per il settore automotive dove le Case devono farei conti con tanti elementi per poter ottenere una valutazione reale del valore. Appartenere a un segmento premium del mercato, ad esempio, non sempre si traduce in un valore elevato. Allo stesso modo, vendere tante vetture, magari con margini ridotti, non è una garanzia di valore per un brand automotive.

A far luce sulla questione è il nuovo rapporto di Brand Finance 2025 che ha stimato il valore delle principali Case automobilistiche attive sul mercato globale. L’indagine conferma un importante sorpasso al vertice della classifica. Dopo la crescita sostenuta registrata nel corso degli ultimi anni, Tesla ha registrato un brusco stop, probabilmente legato anche a risultati finanziari non straordinari oltre che all’impatto derivante dall’impegno politico di Musk, che ha fortemente sostenuto Trump nella corsa, poi vinta, per la presidenza americana.

La Casa americana di Elon Musk è stata costretta a cedere il ruolo di punto di riferimento, almeno per quanto riguarda il valore. La prima posizione è ora detenuta da un vero e proprio colosso del settore che, anno dopo anno, continua a confermarsi il punto di riferimento del mondo delle quattro ruote su scala globale, con attività ben radicate praticamente in tutti i principali mercati. Vediamo tutti i dettagli relativi al nuovo report.

Toyota guida il mercato

Secondo il report di Brand Finance 2025, Toyota oggi guida la classifica del valore per le Case automobilistiche con una stima di quasi 65 miliardi di dollari e un incremento del 23% su base annua. Il dato in questione potrebbe essere legato anche agli ottimi risultati ottenuti dall’azienda in termini di vendite, sul mercato globale. Le ultime classifiche, infatti, confermano il ruolo di leader del mercato per Toyota che, nel corso del 2024 (ma i dati sono parziali e bisognerà attendere ancora qualche mese per i dati completi), ha staccato nettamente la concorrenza. Nonostante le sfide dell’elettrificazione, Toyota si conferma un punto di riferimento assoluto per il mercato delle quattro ruote, staccando nettamente le altre Case.

Le altre

Sul podio della classifica delle Case con il maggior valore troviamo Mercedes-Benz, che si ferma a 53 miliardi di dollari, con un calo dell’11%, e il Gruppo Hyundai. Solo quarta, invece, Tesla, passata da 66 miliardi di dollari (dato rilevato a inizio 2023) e 43 miliardi di dollari. La Top 10 comprende BMW, Porsche, Volkswagen, Honda, Ford e Audi.

Fuori dalla Top 10, invece, ci sono diversi altri colossi del mondo delle quattro ruote, a partire da Ferrari. Anche brand generalisti sono indietro: Chevrolet, Kia, Nissan e Renault, infatti, sono ben lontani dal trovare un posto tra le prime 10 Case, per valore. Da segnalare, invece, i buoni risultati di BYD. L’azienda cinese, sempre più punto di riferimento del mondo delle quattro ruote a zero emissioni, si trova al 12° posto per valore tra i brand del settore automotive. In futuro, con un’ulteriore crescita, BYD potrebbe ritagliarsi un posto di primo piano sul mercato, riuscendo a entrare tra le prime dieci Case per valore del marchio.