A Milano, dai dati rilevati sulle ZTL, è emerso che sono in aumento gli ingressi in Area B. Spunta poi una novità davvero molto positiva per quanto riguarda il parco auto

Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: ANSA Dato positivo per le ZTL di Milano e aumentano gli ingressi

ZTL è l’acronimo che sta ad indicare zone a traffico limitato. Sono per l’appunto porzioni della città dove è vietato il transito a determinate categorie di veicoli, in maniera permanente o in alcune fasce orarie. Solitamente queste servono a ridurre il transito di vetture nei centri cittadini, dove magari c’è grande affluenza pedonale. In alcuni casi però vengono usate anche per ridurre i livelli di inquinamento nelle aree urbane.

Di solito le ZTL sono delimitate dai cosiddetti varchi. L’accesso non autorizzato in queste zone determina una multa di un importo che è compreso tra 83 e 333 euro. Allo stesso tempo però non è prevista la decurtazione di punti dalla patente per questo genere d’infrazione. I grandi centri urbani italiani hanno diverse zone a traffico limitato e naturalmente anche una metropoli come Milano ne ha.

I dati di Milano

Durante il mese di settembre, è emerso che proprio nel capoluogo meneghino, rispetto allo scorso anno, nel mese di settembre, gli ingressi delle auto nell’Area C (corrisponde al centro storico) si sono tenuti stabili. Nell’Area B, invece, che corrisponde a quasi tutta la città si sono registrati degli aumenti. A rilevarlo è l’ultimo report di Amat che ha messo a confronto i dati di quest’anno con quelli dell’anno passato. Va però precisato, per onestà di cronaca, che il Comune di Milano ha fatto sapere che non c’erano abbastanza dati per l’Area B nel 2023 e quindi il confronto è stato solo parziale.

Scendendo nel dettaglio, con l’ausilio dei numeri, l’Area C ha fatto registrare un aumento dello 0,97% nel periodo infrasettimanale. La domenica c’è stata poi una diminuzione del -2,10%, mentre il sabato un aumento del +2,12%. Insomma dati che testimoniano un andamento praticamente pari tra le due annate. Diverso, invece, il discorso con l’Area B, dove sono stati registrati aumenti in tutte le giornate.

Gli ingressi infrasettimanali hanno fatto registrare un aumento del 2,3%, quelli di sabato dell’8,12% e la domenica del 5,15%. I dati di Amat però hanno anche segnalato un aumento di veicoli meno inquinanti in transito nei vari varchi. In diminuzione del 3,6% invece l’accesso ai mezzi pubblici, mentre i parcheggi di interscambio denotano un incremento del 3,2%. Lieve aumento anche per il bike sharing con un +1,6%. Male, invece, tutti gli altri tipi di sharing: le auto -3,5%, scooter -23,4% e monopattini -1,3%.

Tentativo di truffa

Le ZTL sono spesso croce e delizia di alcune città. Diversi conducenti ci entrano a volte per errore incorrendo in pesanti multe. C’è anche però chi si è studiato un vero e proprio metodo per aggirare le regole e non ricevere mai contravvenzioni. È il caso questo di quanto avvenuto a Roma, con quello che è stato già ribattezzato “trucco dell’alfabeto”. Alcune persone sono state colte a modificare le lettere della propria targa così che il veicolo non venisse rilevato in maniera corretta ai varchi. Un metodo sicuramente ingegnoso, ma che è costato a queste persone una denuncia per truffa e falso in atto pubblico. Ricordiamo che in molte città l’ingresso nelle zone a traffico limitato è consentito a coloro i quali dispongono di una vettura elettrica, questo per incentivare ancora di più l’acquisto di questo tipo di auto.