La notizia dell’ultima ora ha descritto uno scenario interessante: le multe stradali hanno fornito agli enti locali un introito che sfiora 1,3 miliardi di euro nei primi dieci mesi del 2024, come rilevato da un’indagine del Codacons sui ricavi dei comuni italiani provenienti da multe stradali. Denaro fresco nelle casse delle amministrazioni locali, liquidità che le varie comunità sperano che possa essere usate nel modo più intelligente possibile.

Quota 1,3 miliardi di euro per le multe in Italia

Le entrate da sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, al giorno 17 ottobre 2024, ammontano a un totale di 1.294.799.772 euro in tutta Italia, secondo le stime del Codacons. La Lombardia è la regione che mette a segno il maggiore incasso, con 324 milioni di euro, seguita dal Lazio con 130 milioni e dall’Emilia Romagna con 129 milioni di euro. Il Molise, invece, si trova fanalino di coda di questa graduatoria, con entrate pari a 1,4 milioni di euro nello stesso periodo. Tra le principali città italiane con oltre 250 mila abitanti, Milano guida la classifica per entrate da multe, totalizzando 128,7 milioni di euro, seguita da Roma con 88 milioni e Torino con 43,7 milioni di euro. Il capoluogo lombardo prende il distacco dalle altre metropoli italiane.

Multe, come va nel resto d’Italia

Nel corso dell’anno 2024, i comuni con meno di 5 mila abitanti hanno ricevuto 72,7 milioni di euro tramite le multe stradali, cifra che sale fino a 93 milioni per i comuni con popolazione tra i 5mila e i 10mila abitanti. Le città con oltre 250mila residenti hanno generato oltre 410 milioni di euro in sanzioni. In totale, i piccoli comuni rappresentano il 12,8% dei proventi da multe, mentre le grandi città coprono quasi un terzo delle entrate totali, con una quota del 31,7%, secondo sempre le stime elaborate del Codacons.

I cittadini liguri sono quelli che pagano più multe derivanti da infrazione del Codice della Strada in Italia, con una media pro-capite di 40,1 euro. Seguono la Toscana, con 34,9 euro per residente, e la Lombardia, dove la media è di 32,3 euro. Il Sud del Bel Paese dimostra invece valori tutto sommato inferiori: in Molise l’importo medio delle multe stradali si ferma a 4,9 euro per abitante, mentre in Calabria e Sardegna si attesta a 8,9 euro e in Sicilia a poco più di 9 euro.

“Abbiamo sempre sostenuto l’importanza di sanzionare duramente chi infrange le regole e mette in pericolo la sicurezza, ma mentre si discute della riforma del Codice della strada e si attendono gli effetti della nuova regolamentazione sugli autovelox proposta dal Ministro Salvini, le multe continuano a costituire un’enorme fonte di introito per gli enti locali,” afferma il presidente Carlo Rienzi. “Se da un lato aumentano le entrate comunali derivanti dalle sanzioni, dall’altro manca trasparenza nell’utilizzo di queste risorse. Un esempio è l”Osservatorio sulle multe stradali’ del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, introdotto con il decreto legge P.a. bis del 2023, che avrebbe dovuto essere attivo già dallo scorso anno, ma di cui non si hanno più notizie”.

Probabilmente con il nuovo Codice della Strada, che promette di essere ancora più severo, le casse dei Comuni italiani potrebbe beneficiare di ancora più denaro derivato dalle multe.