Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Proma Group, un’azienda italiana specializzata nella produzione di componenti automobilistici, ha siglato un accordo per l’acquisizione di RECARO Automotive Germany, avviando un nuovo capitolo per il rinomato produttore di sedili di alta qualità. L’accordo, annunciato il 4 dicembre 2024, prevede un periodo di transizione a partire da gennaio 2025, garantendo la continuità operativa e il rilancio delle attività di RECARO in Europa.

Sinergie tra eccellenza italiana e tecnologia tedesca

L’acquisizione di RECARO Automotive Germany da parte di Proma Group rappresenta un’integrazione strategica che punta a rafforzare la posizione di entrambe le aziende nel mercato dei sedili premium. Proma Group, con un fatturato di 1,1 miliardi di euro e una vasta esperienza nella produzione di componenti automobilistici, sedili, carrozzerie e sospensioni, apporterà la sua competenza e il suo know-how per consolidare la presenza di RECARO nel settore.

L’unione di Proma Group e RECARO Automotive Germany crea una sinergia tra l’eccellenza manifatturiera italiana e la rinomata tecnologia industriale tedesca. Questa combinazione permetterà di offrire ai clienti un prodotto di sedili di altissima qualità, frutto dell’esperienza e dell’innovazione di due aziende leader nei rispettivi settori.

RECARO – Proma: continuità operativa e transizione graduale

L’accordo prevede l’integrazione di alcuni dipendenti dei dipartimenti vendite e tecnologia di RECARO Automotive Germany in Proma Group, i quali continueranno a operare nella regione di Stoccarda. Questa scelta garantirà una transizione fluida e un supporto costante alle esigenze dei clienti, mantenendo la presenza di RECARO sul territorio tedesco.

L’acquisizione porterà all’espansione della produzione di sedili RECARO, con l’avvio di nuove linee produttive in Italia a partire da gennaio 2025. I sedili destinati al mercato aftermarket saranno disponibili da subito, mentre la produzione OEM verrà gradualmente trasferita in Italia. Proma Group, con oltre 30 brevetti internazionali, si impegna a portare avanti l’innovazione nel settore dei sedili automobilistici, investendo in soluzioni e materiali altamente tecnologici.

Presenza globale e impegno per la sostenibilità

RECARO Automotive continuerà a operare in Nord America e Giappone, mantenendo gli elevati standard di prodotto e servizio che i clienti di queste regioni si aspettano. Proma Group, con 25 impianti situati in 3 continenti e 5000 dipendenti, si impegna a garantire una presenza globale e a promuovere la sostenibilità ambientale, con un approccio alla “logistica di prossimità” che colloca gli impianti e i centri di distribuzione vicino ai clienti.

L’acquisizione di RECARO Automotive Germany da parte di Proma Group rappresenta un passo importante per il futuro del settore dei sedili premium. La sinergia tra le due aziende, l’impegno per l’innovazione e la presenza globale promette di portare a nuovi livelli di eccellenza e di soddisfare le esigenze dei clienti più esigenti. Dopo un periodo complicato, si vede la luce in fondo al tunnel di una delle più importanti realtà della componentistica, di auto sportive e non solo, un nome che ha fatto brillare le emozioni grazie a sedili impiantati su vetture che hanno fatto la storia. Questo nuovo sodalizio permetterà a RECARO di continuare a deliziare gli appassionati di macchine con dei prodotti raffinati e aggressivi, ancora per un po’. Non c’è dubbio.