Fonte: 123RF La patente potrà essere digitalizzata nello smartphone

Il programma di digitalizzazione dell’Italia continua e coinvolge anche il mondo dei trasporti. Come confermato dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, con delega all’innovazione tecnologica, Alessio Butti, è in arrivo una vera e propria rivoluzione. Nel corso di un’intervista rilasciata Il Sole 24 Ore, infatti, Butti ha anticipato le prossime tappe della digitalizzazione, confermando anche un importante aggiornamento per quanto riguarda la patente di guida che potrà essere salvata, in totale sicurezza, all’interno del proprio smartphone. Vediamo cosa ha anticipato l’esponente del Governo.

Le parole di Butti

In merito alle novità in arrivo, Butti ha sottolineato che “dal 23 ottobre saranno progressivamente rilasciate ai cittadini su App IO le versioni digitali della tessera sanitaria, della patente di guida e della Carta europea della disabilità“. Successivamente, inoltre, è prevista l’adozione dell’IT Wallet che consentirà di avere con sé tutti i propri documenti.

La data del 23 ottobre è da considerare come il punto di partenza di un programma più ampio. Inizialmente, infatti, solo 50 mila cittadini (selezionati in base a una procedura ben precisa gestita dal Dipartimento della transizione digitale) avranno la possibilità di utilizzare l’App IO per caricare i documenti citati da Butti e, quindi, per digitalizzare la patente di guida.

Completata la digitalizzazione, sarà possibile utilizzare il documento digitale in alternativa a quello fisico. In caso di controllo da parte delle Forze dell’Ordine, ad esempio, sarà possibile mostrare il documento salvato sull’App IO, senza dover mostrare la copia fisica.

In una fase successiva, i documenti digitali potranno essere utilizzati anche per altre funzioni, grazie all’arrivo di IT Wallet. In ogni caso, già dalle prossime settimane, la patente potrà essere digitalizzata. Secondo le informazioni fornite, il crono-programma prevede un completo accesso al servizio di digitalizzazione dei documenti tramite App IO per tutti i cittadini a partire dal 4 dicembre prossimo. Per il 6 e il 20 novembre, invece, sono previsti degli step intermedi che andranno ad estendere il servizio, in modo progressivo.

Le novità future

In attesa di capire quale sarà il futuro del progetto del modulo blu digitale, il mondo dei trasporti sarà sempre più digitale anche per quanto riguarda gli aspetti burocratici e amministrativi, seguendo quanto previsto dal piano di transizione digitale italiano. Il grande appuntamento per il futuro è, senza dubbio, rappresentato dall’arrivo di IT Wallet, nuova applicazione destinata a rivoluzionare la società grazie alla possibilità di digitalizzare i documenti e di garantire l’accesso a una moltitudine di servizi in modo più semplice.

L’utilizzo di IT Wallet potrà avvenire tramite l’autenticazione con SPID o CIE. Per quanto riguarda la patente di guida, il documento potrà essere custodito in sicurezza nel proprio smartphone, sia tramite l’App IO che con IT Wallet, applicazione destinata a diventare il riferimento assoluto per i cittadini italiani. Anche se non c’è ancora una data ufficiale per il debutto, l’app è attesa nel corso del 2025. Ulteriori dettagli in merito arriveranno, di certo nelle prossime settimane.