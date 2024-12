A partire da ieri è disponibile per tutti gli utenti italiani la patente digitale su App IO, un passo importante nella trasformazione dei documenti personali

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: 123RF La patente digitale è ora disponibile in Italia

La trasformazione dei documenti personali segna una svolta con l’introduzione della patente digitale. Dopo settimane di test, rivelatesi un successo, il progetto del Governo italiano, integrato nell’App IO, è disponibile per tutti gli utenti a partire da ieri. Si tratta di un passo significativo verso la semplificazione e l’innovazione tecnologica nei servizi pubblici. Beneficiarne è facile, a maggior ragione se già dotati di una buona dimestichezza con gli smartphone di nuova generazione.

Le tappe dello sviluppo

Lo sviluppo di It Wallet ha attraversato una fase sperimentale iniziata il 23 ottobre, coinvolgendo un numero crescente di cittadini. La prima fase ha interessato 50.000 utenti, estesi poi a 250.000 il 6 novembre e, infine, a 1 milione il 30 novembre. Sebbene l’ultimo step abbia subito un leggero ritardo rispetto ai tempi inizialmente stabiliti, arriva adesso il via libera.

Dal 4 dicembre, chiunque può usufruire della patente digitale tramite IO, scaricabile gratuitamente per dispositivi iOS e Android. È fondamentale aggiornare l’app alla versione più recente per garantire un’attivazione senza problemi: basta verificare la presenza di aggiornamenti sul proprio store e seguire la procedura guidata all’interno della sezione “Portafoglio” dell’app.

Il nuovo formato, di pari valore a quello tradizionale, può essere esibito durante i controlli su strada. La sua validità è, però, circoscritta al territorio italiano. Non esiste, infatti, a oggi uno standard europeo. Come anticipato, il rilascio è facoltativo; pertanto, chiunque lo desideri ha facoltà di utilizzare ancora il supporto fisico. Ovviamente, l’accesso richiede che il documento originale sia in corso di validità.

I vantaggi

La nuova modalità di accesso offre una serie di benefici. Grazie all’integrazione nell’App IO, i cittadini possono evitare di portare con sé i documenti fisici, riducendo il rischio di smarrimenti e semplificando la gestione burocratica. Inoltre, l’innovazione non si limita alla licenza di guida: è già possibile integrare nella stessa app altri documenti, tra cui la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità.

L’Italia si conferma così all’avanguardia nel ramo dei servizi pubblici. Il lancio della patente digitale costituisce un importante traguardo, che getta le basi per ulteriori progressi in termini di accessibilità e modernizzazione. Questa iniziativa potrebbe fungere da preludio a un dialogo europeo, volto a promuovere una rete integrata delle controparti digitali. L’impossibilità di utilizzo al di fuori dei confini nazionali evidenzia, infatti, la necessità di un’armonizzazione a livello continentale. Solo uno standard condiviso potrà garantire una piena equiparazione e ampliare il valore dello strumento in questione.

“Dopo due anni di lavoro costante e discreto – ha dichiarato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica Alessio Butti, in occasione dell’apertura del servizio ai primi 50.000 utenti –, il governo ha mosso il primo passo verso la realizzazione del Sistema IT-Wallet, una rivoluzione digitale che ho fortemente sostenuto fin dal mio insediamento e che andrà a regime nel 2025. Con l’introduzione dell’IT-Wallet, e anticipando i tempi del regolamento europeo EIDAS 2, l’Italia intraprende un percorso ambizioso verso l’evoluzione dei servizi digitali. Questo strumento offrirà ai cittadini nuove opportunità per l’utilizzo della loro identità digitale, garantendo al tempo stesso massima sicurezza e tutela dei dati personali”.